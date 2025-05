OSV Meerbusch lädt zum Saisonabschluss

Der OSV Meerbusch schielt noch auf die Landesliga. – Foto: Christian Haas

Am Sonntag lädt der OSV Meerbusch zum großen Saisonabschluss auf die Sportanlage am Osterather Krähenacker ein – ein Tag, der sportlich wie emotional viel verspricht. Höhepunkt ist das letzte Meisterschaftsspiel der ersten Mannschaft um 15.30 Uhr gegen die Red Stars Mönchengladbach. Sportlich hat die Begegnung keine Bedeutung mehr, denn die Blau-Weißen haben sich bereits den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga gesichert und werden damit in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga antreten. „Die Jungs werden die Partie sicher dazu nutzen wollen, um Selbstvertrauen zu tanken“, sagt der OSV-Vorsitzende Philipp Krüger.

Auch die „Zweite“ hat in der Kreisliga B eine starke Runde gespielt und belegt vor dem letzten Spieltag Rang drei. Die dritte Mannschaft steht in der Kreisliga C ebenfalls auf Platz drei – zum Abschluss trifft am Sonntag um 11.30 Uhr im Lokalderby auf den SSV Strümp III. „Es war eine sehr erfolgreiche Saison für uns – und das möchten wir am Sonntag gebührend feiern“, betont Krüger. „Das haben sich sowohl unsere Mannschaften als auch unsere treuen Zuschauer verdient.“ Der Verein rührt dafür kräftig die Werbetrommel: 5000 Flyer wurden in Osterath verteilt, um möglichst viele Besucher zum Krähenacker zu locken. Krüger hofft auf eine stimmungsvolle Kulisse: „Es wäre doch überragend, wenn wir unser letztes Heimspiel vielleicht vor 500 Zuschauern bestreiten könnten.“