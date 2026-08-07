OSV Meerbusch kegelt TSV Solingen mit Torfestival aus dem Pokal

Die Gastgeber verzeichneten in der Anfangsphase mehr Offensivaktionen, ehe Marc Rommel den OSV in Führung brachte (40.). Nach einem Zuspiel von Philip Schmelzer traf er zum 1:0. Noch vor der Pause gelang Solingen jedoch der Ausgleich: Joel Cartus einen Abpraller zum 1:1 (43.)

Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff ging Meerbusch erneut in Führung. Timo Fabian Kaufmann setzte sich auf der rechten Seite durch und legte für Devin Bakic auf, der zum 2:1 einschob (50.). Kaufmann bereitete auch den dritten Treffer vor: Nachdem er den Torhüter umspielt hatte, köpfte Marvin Höffges den Ball ins leere Tor (62.).

In der Schlusphase erhöhte der OSV auf 4:1. Erneut war Kaufmann der Vorlagengeber, diesmal für Schmelzer, der im Strafraum zum vierten Meerbuscher Treffer abschloss (77.) Kurzzeitig durften die Gäse noch einmal hoffen, nachdem Marcel Gerasch infolge einer Freistoßsituation auf zwei Treffer verkürzte (86.). Über ruhende Bälle versuchte sich der Landesligist noch weiter heranzukämpfen, letztlich hielten die Osterather allerdings stand.