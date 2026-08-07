OSV Meerbusch kegelt TSV Solingen mit Torfestival aus dem Pokal

Der OSV Meerbusch steht in der zweiten Runde des Niederrheinpokals. Der Bezirksligist gewann sein Erstrundenspiel gegen den klassenhöheren Landesligisten TSV Solingen mit 4:2 (1:1).
Die Gastgeber verzeichneten in der Anfangsphase mehr Offensivaktionen, ehe Marc Rommel den OSV in Führung brachte (40.). Nach einem Zuspiel von Philip Schmelzer traf er zum 1:0. Noch vor der Pause gelang Solingen jedoch der Ausgleich: Joel Cartus einen Abpraller zum 1:1 (43.)
Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff ging Meerbusch erneut in Führung. Timo Fabian Kaufmann setzte sich auf der rechten Seite durch und legte für Devin Bakic auf, der zum 2:1 einschob (50.). Kaufmann bereitete auch den dritten Treffer vor: Nachdem er den Torhüter umspielt hatte, köpfte Marvin Höffges den Ball ins leere Tor (62.).
In der Schlusphase erhöhte der OSV auf 4:1. Erneut war Kaufmann der Vorlagengeber, diesmal für Schmelzer, der im Strafraum zum vierten Meerbuscher Treffer abschloss (77.) Kurzzeitig durften die Gäse noch einmal hoffen, nachdem Marcel Gerasch infolge einer Freistoßsituation auf zwei Treffer verkürzte (86.). Über ruhende Bälle versuchte sich der Landesligist noch weiter heranzukämpfen, letztlich hielten die Osterather allerdings stand.
OSV Meerbusch – TSV Solingen 4:2
OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Benjamin Appel (81. Kennet Kaminski), Marvin Höffges (66. Luca Finn Pohlmann), Noah Habig, Frederic Klausner (90. Marvin Monning), Jonas Kunft, Timo Fabian Kaufmann (81. Angelo Recker), Devin Bakic, Philip Schmelzer (83. Junior Rainer Dos Santos Steuer), Marc Rommel, Lars Stieger - Trainer: Dominik Voigt
TSV Solingen: Tobias Bergen, Marcel Gerasch, Niklas Paul Beckmann, Cedric Kareem Ben Zid (58. Joel Sordon), Alexander Klatt, Tim Schwarz, Jan Niklas Tkacik, Joel Cartus, Finn Glodni (58. Marvin Michell Theis), Jasper Teske, Justin Gregor Niedworok (58. Torben Rüdingloh) (72. Moritz Krause) - Trainer: Nils Esslinger
Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg)
Tore: 1:0 Marc Rommel (40.), 1:1 Joel Cartus (43.), 2:1 Devin Bakic (50.), 3:1 Marvin Höffges (62.), 4:1 Philip Schmelzer (77.), 4:2 Marcel Gerasch (86.)
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