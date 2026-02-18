 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

OSV Meerbusch ist Favorit, Chance für Thomasstadt Kempen

Bezirksliga 3: Gegen Aufsteiger SC Union Nettetal II ist Tabellenführer OSV Meerbusch am Freitag der Favorit. Samstags empfängt der TuS Wickrath Thomasstadt Kempen, das im Auswärtsspiel nicht chancenlos ist.

von André Nückel · Heute, 10:36 Uhr · 0 Leser
Tom Kunze (l.) im Rückspiel mit Thomasstadt Kempen bei TuS Wickrath.
Tom Kunze (l.) im Rückspiel mit Thomasstadt Kempen bei TuS Wickrath. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Spieltag 20 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Gegen Aufsteiger SC Union Nettetal II ist Tabellenführer OSV Meerbusch am Freitag der Favorit. Samstags empfängt der TuS Wickrath Thomasstadt Kempen, das im Auswärtsspiel nicht chancenlos ist. Holt der Neuling in Wickrath einen Sieg, wären das Big Points im Rennen um den Klassenerhalt. Spannend ist am Sonntag zudem der Vergleich zwischen TuRa Brüggen und dem 1. FC Viersen.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Fr., 20.02.2026, 20:15 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
20:15live
Spieltext OSV Meerbu. - Nettetal II

Sa., 21.02.2026, 18:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
18:00live
Spieltext TuS Wickrath - Thomasstadt

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:30
Spieltext TSV Bockum - SSV Grefrath

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:00
Spieltext SF Neuwerk - Tönisberg

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:00live
Spieltext SC St. Tönis II - FC Mgladbach

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:30
Spieltext Brüggen - FC Viersen

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:30
Spieltext VfR Fischeln - Türkiyemspor

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30
Spieltext CSV Marathon - Odenkirchen

____

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - TuS Wickrath
Sa., 28.02.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen
Sa., 28.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 01.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Neuwerk
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Fortuna Dilkrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Krefeld-Bockum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - VfR Krefeld-Fischeln

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal II
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Thomasstadt Kempen
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen

