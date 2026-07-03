OSV Meerbusch hält alle Leistungsträger Nach dem wieder knapp verpassten Aufstieg in die Landesliga startet die Mannschaft von Dominik Voigt in die Vorbereitung der nächsten Saison. Der Kern der Gruppe bleibt weitgehend unverändert, fünf Zugänge sollen frischen Wind bringen. von Christoph Baumeister · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Für den OSV Meerbusch geht es drei Wochen nach der Relegation schon wieder los. – Foto: Burak Annac

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Die Tränen sind getrocknet, der Frust über den verpassten Aufstieg ist verarbeitet. Nur rund zwei Wochen nach dem bitteren 3:6 beim Duisburger FV startet der OSV Meerbusch bereits wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison. Der Bezirksligist hat in den vergangenen zwei Spielzeiten starke Leistungen gezeigt, scheiterte jedoch als Tabellenzweiter in der Relegation jeweils knapp am Sprung in die Landesliga.

„Es war extrem ärgerlich, weil wir wieder so nah dran waren. Aber jetzt gilt es, das schnell abzuhaken und neu anzugreifen“, sagt Trainer Dominik Voigt. Kern des Teams bleibt zusammen Die wichtigste Nachricht aus OSV-Sicht: Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen. Leistungsträger wie die drei Top-Torschützen Marc Rommel (30 Tore), Philip Schmelzer (20) und Lars Stieger (18) tragen ebenso wie Jonas Kunft, Marvin Höffges, Luis Heich, Luca Pohlmann, Timo Kaufmann, Saba Khargelia und Frederic Klausner auch in der kommenden Saison das OSV-Trikot. „Diese Jungs haben uns über die gesamte Saison getragen. Dass sie trotz vieler Angebote anderer Vereine bei uns bleiben, ist ein starkes Zeichen“, betont Voigt.

Zwei Spieler haben den Verein hingegen verlassen. Den 41-jährigen Ioannis Alexiou zieht es zum KFC Uerdingen, Erijon Syla wechselt zum CSV Marathon Krefeld. Zudem steht Fynn Plankermann nur noch als Torwart-Back-up zur Verfügung. Fünf Neue im Kader Dem gegenüber stehen fünf Neuzugänge. Mit Noah Habig vom PSV Wesel kommt ein erfahrener Landesligaspieler, der eine wichtige Rolle im Team einnehmen soll. „Noah ist ein kompletter Spieler, der uns auf mehreren Positionen weiterhelfen kann. Er wird uns sportlich wie menschlich verstärken“, erklärt Voigt. Linksverteidiger Devin Bakic wechselt aus der U19 des BV 04 Düsseldorf an den Krähenacker. „Devin ist ein Junge mit viel Potenzial. Er ist taktisch gut geschult und bringt genau die Dynamik mit, die wir auf der Außenbahn brauchen“, so Voigt.