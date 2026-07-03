OSV Meerbusch hält alle Leistungsträger

Die Tränen sind getrocknet, der Frust über den verpassten Aufstieg ist verarbeitet. Nur rund zwei Wochen nach dem bitteren 3:6 beim Duisburger FV startet der OSV Meerbusch bereits wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison. Der Bezirksligist hat in den vergangenen zwei Spielzeiten starke Leistungen gezeigt, scheiterte jedoch als Tabellenzweiter in der Relegation jeweils knapp am Sprung in die Landesliga.
„Es war extrem ärgerlich, weil wir wieder so nah dran waren. Aber jetzt gilt es, das schnell abzuhaken und neu anzugreifen“, sagt Trainer Dominik Voigt.
Die wichtigste Nachricht aus OSV-Sicht: Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen. Leistungsträger wie die drei Top-Torschützen Marc Rommel (30 Tore), Philip Schmelzer (20) und Lars Stieger (18) tragen ebenso wie Jonas Kunft, Marvin Höffges, Luis Heich, Luca Pohlmann, Timo Kaufmann, Saba Khargelia und Frederic Klausner auch in der kommenden Saison das OSV-Trikot. „Diese Jungs haben uns über die gesamte Saison getragen. Dass sie trotz vieler Angebote anderer Vereine bei uns bleiben, ist ein starkes Zeichen“, betont Voigt.
Zwei Spieler haben den Verein hingegen verlassen. Den 41-jährigen Ioannis Alexiou zieht es zum KFC Uerdingen, Erijon Syla wechselt zum CSV Marathon Krefeld. Zudem steht Fynn Plankermann nur noch als Torwart-Back-up zur Verfügung.
Dem gegenüber stehen fünf Neuzugänge. Mit Noah Habig vom PSV Wesel kommt ein erfahrener Landesligaspieler, der eine wichtige Rolle im Team einnehmen soll. „Noah ist ein kompletter Spieler, der uns auf mehreren Positionen weiterhelfen kann. Er wird uns sportlich wie menschlich verstärken“, erklärt Voigt. Linksverteidiger Devin Bakic wechselt aus der U19 des BV 04 Düsseldorf an den Krähenacker. „Devin ist ein Junge mit viel Potenzial. Er ist taktisch gut geschult und bringt genau die Dynamik mit, die wir auf der Außenbahn brauchen“, so Voigt.
Aus der zweiten Mannschaft des TSV Meerbusch kommen der zentrale Mittelfeldspieler Ylber Rrahmani sowie Angreifer Marvin Monning nach Osterath. „Ylber ist sehr fleißig und laufstark, Marvin ein klassischer Strafraumstürmer mit exzellentem Abschluss“, sagt der Trainer. Zudem rückt der 18-jährige Lars Mertens aus der eigenen A-Jugend in den Seniorenbereich auf. Der Offensivspieler erhält die Chance, sich im Kader der ersten Mannschaft zu beweisen. „Lars hat sich das verdient. Er ist sehr variabel einsetzbar und bringt viel Spielfreude mit. Jetzt geht es darum, sich Schritt für Schritt an das Niveau zu gewöhnen“, sagt Voigt.
Die Vorbereitung startet für die Osterather bereits am Freitag mit einem anspruchsvollen Testspielprogramm gegen höherklassige Gegner. „Wir wollen direkt gefordert werden und früh sehen, wo wir stehen. Das ist für die Integration der Neuzugänge wichtig“, erklärt Voigt.