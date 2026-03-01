 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

OSV Meerbusch gewinnt Topspiel, 1. FC MG verliert nach 3:1-Führung

Bezirksliga 3: Der 1. FC Viersen eröffnet am Freitag den Spieltag mit einem Heimspiel gegen den TuS Wickrath, am Samstag folgt ein Topspiel zwischen der SpVg Odenkirchen und OSV Meerbusch.

OSV Meerbusch hängt den nächsten Verfolger ab.
OSV Meerbusch hängt den nächsten Verfolger ab. – Foto: Michael Zöllner

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 21 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der 1. FC Viersen kann im Abstiegskampf am Freitag vorlegen, TuS Wickrath heißt der Gegner. Am Samstag könnte das Landesliga-Rennen spannender werden, falls die SpVg Odenkirchen den OSV Meerbusch bezwingen sollte.

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
0
3
Abpfiff
Vor den beiden wichtigen Spielen gegen Thomasstadt Kempen und 1. FC Mönchengladbach kassierte der 1. FC Viersen am Freitag ein 0:3 gegen den TuS Wickrath. Niek Mäder (15.) und Niklas Clemens (43.) trafen doppelt für die Gäste, ehe die 46. Minute gleich zweimal spielentscheidend wurde: Zunächst sah Viersens Maikel Koeman in der ersten Minute der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte, dann traf nach wenigen Sekunden im zweiten Durchgang Clemens erneut zum 3:0-Endstand. Durch die enge Ausgangslage im Keller ändert sich für Viersen wenig, Wickrath springt vorerst auf Platz fünf.

1. FC Viersen – TuS Wickrath 0:3
1. FC Viersen: Nick Jung, Shuremy Felomina, Mohamed Kourouma, Leonard Lekaj, Jordy Mayunga, Tiago Simoes Correia, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Kevin Weggen, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman, Peter Okafor - Trainer: Stephan Houben
TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus, Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Niklas Clemens (86. Jason Rütten), Nils Höffges, Jonas Bihn, Quinton Washington, Silvio Cancian (64. Emanuel Dacosta Boloko), Blessing Agyapong (58. Noah Papenfuss), Niek Gabriel Mäder (85. Arian Tolaj) - Trainer: Gianluca Nurra
Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld)
Tore: 0:1 Niek Gabriel Mäder (15.), 0:2 Niklas Clemens (43.), 0:3 Niklas Clemens (46.)
Gelb-Rot: Maikel Mitchel Koeman (45./1. FC Viersen/wiederholtes Foulspiel)

Gestern, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
3
4
Abpfiff
Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten und einem dramatischen Ende: Der 1. FC Mönchengladbach unterlag TuRa Brüggen mit 3:4. Früh brachte Philipp Cox die Gäste in Führung (5.), doch die Hausherren antworteten eindrucksvoll. Philip Welzer drehte die Partie mit einem Doppelpack (25., 42.), ehe Marko Ilic in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:1 erhöhte.

Lange sah alles nach einem Heimsieg aus, doch Brüggen kam spät zurück. Nils Bonsels verkürzte (82.), Simon Hübner glich aus (87.), und erneut Cox traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 4:3 (90.+2). Die hektische Schlussphase endete mit drei Platzverweisen: Abdulrahman Hanifa und Taylan Özdemir sahen für Mönchengladbach Rot, ebenso Dennis Coenen auf Brüggener Seite. Brüggen klettert über Nacht auf Rang zwei, während der 1. FC MG im Keller Big Points verpasste.

1. FC Mönchengladbach – TuRa Brüggen 3:4
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Philip Welzer, Taylan Özdemir, Kubilay Erol (62. Deniz Can Salk), Marko Ilic (70. Aron Nasufi), Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Safer Erdogan, Berkan Türkyilmaz (88. Abdulrahman Hanifa), Dmytro Motiakyn (80. Brandon Mafimbu Mazanga) - Trainer: Dennis Krause
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven (58. Christos Tsopanides), Volkan Akyil (58. Robin Hürckmans), Philipp Cox, Simon Hübner, Jan Grylak (65. Dennis Coenen), Nedim Akkus, Justin Samuel Pahl, Nils Bonsels, Mehmet Akkus (70. Markus Müller), Luca Drießen (46. Erdem Yildiray Eroglu) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller
Tore: 0:1 Philipp Cox (5.), 1:1 Philip Welzer (25.), 2:1 Philip Welzer (42.), 3:1 Marko Ilic (45.+2), 3:2 Nils Bonsels (82.), 3:3 Simon Hübner (87.), 3:4 Philipp Cox (90.+2)
Rot: Abdulrahman Hanifa (95./1. FC Mönchengladbach/)
Rot: Taylan Özdemir (95./1. FC Mönchengladbach/)
Rot: Dennis Coenen (95./TuRa Brüggen/)

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
0
2
Im Topspiel der Bezirksliga 3 setzte sich der OSV Meerbusch bei der SpVg Odenkirchen mit 2:0 durch und nahm vor 215 Zuschauern drei wichtige Punkte mit. Die Gäste gingen in der 17. Minute in Führung, als Timo Fabian Kaufmann traf. Odenkirchen blieb bemüht, fand jedoch keinen Weg zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Meerbusch: Der eingewechselte Ex-Profi Ioannis Alexiou verwandelte in der 55. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Der Tabellenführer verpasste in der Folge sogar einen höhen Siegen und verdiente sich deshalb den Erfolg im Topspiel, der für Odenkirchen bedeutet: Die Meisterschaft ist angesichts des neuen Rückstands von zehn Punkten nicht mehr möglich. Sollten die Sportfreunde Neuwerk ihre Zwei-Spiele-Rückstand auf den OSV erfolgreich aufschließen, wird auch die Relegation zur Landesliga unrealistisch.

SpVg Odenkirchen – OSV Meerbusch 0:2
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin (81. Jonas Nabil Langen), Ayman Kaibouss (74. Konstantine Jamarishvili), Simon Beermann, Daniel Pfaffenroth, Samuelson Forestal, Robin Wolf, Metin Türkay (63. Anton Höpfner), Evgenij Pogorelov (74. Justin Butterweck), Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer
OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Luca Finn Pohlmann (46. Ioannis Alexiou), Kennet Kaminski, Luis Mick Heich, Saba Khargelia (79. Andrea Spada), Frederic Klausner, Jonas Kunft (90. Angelo Recker), Timo Fabian Kaufmann, Philip Schmelzer, Lars Stieger, Ben Israil (71. Junior Rainer Dos Santos Steuer) - Trainer: Dominik Voigt
Zuschauer: 215
Tore: 0:1 Timo Fabian Kaufmann (17.), 0:2 Ioannis Alexiou (55. Foulelfmeter)

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30
Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:15
Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30live
Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:15
Heute, 15:30 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:30
