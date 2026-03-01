OSV Meerbusch gewinnt Topspiel, 1. FC MG verliert nach 3:1-Führung

OSV Meerbusch hängt den nächsten Verfolger ab. – Foto: Michael Zöllner

Spieltag 21 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der 1. FC Viersen kann im Abstiegskampf am Freitag vorlegen, TuS Wickrath heißt der Gegner. Am Samstag könnte das Landesliga-Rennen spannender werden, falls die SpVg Odenkirchen den OSV Meerbusch bezwingen sollte.

Vor den beiden wichtigen Spielen gegen Thomasstadt Kempen und 1. FC Mönchengladbach kassierte der 1. FC Viersen am Freitag ein 0:3 gegen den TuS Wickrath. Niek Mäder (15.) und Niklas Clemens (43.) trafen doppelt für die Gäste, ehe die 46. Minute gleich zweimal spielentscheidend wurde: Zunächst sah Viersens Maikel Koeman in der ersten Minute der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte, dann traf nach wenigen Sekunden im zweiten Durchgang Clemens erneut zum 3:0-Endstand. Durch die enge Ausgangslage im Keller ändert sich für Viersen wenig, Wickrath springt vorerst auf Platz fünf.

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten und einem dramatischen Ende: Der 1. FC Mönchengladbach unterlag TuRa Brüggen mit 3:4. Früh brachte Philipp Cox die Gäste in Führung (5.), doch die Hausherren antworteten eindrucksvoll. Philip Welzer drehte die Partie mit einem Doppelpack (25., 42.), ehe Marko Ilic in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:1 erhöhte. Lange sah alles nach einem Heimsieg aus, doch Brüggen kam spät zurück. Nils Bonsels verkürzte (82.), Simon Hübner glich aus (87.), und erneut Cox traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 4:3 (90.+2). Die hektische Schlussphase endete mit drei Platzverweisen: Abdulrahman Hanifa und Taylan Özdemir sahen für Mönchengladbach Rot, ebenso Dennis Coenen auf Brüggener Seite. Brüggen klettert über Nacht auf Rang zwei, während der 1. FC MG im Keller Big Points verpasste. 1. FC Mönchengladbach – TuRa Brüggen 3:4

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Philip Welzer, Taylan Özdemir, Kubilay Erol (62. Deniz Can Salk), Marko Ilic (70. Aron Nasufi), Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Safer Erdogan, Berkan Türkyilmaz (88. Abdulrahman Hanifa), Dmytro Motiakyn (80. Brandon Mafimbu Mazanga) - Trainer: Dennis Krause

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven (58. Christos Tsopanides), Volkan Akyil (58. Robin Hürckmans), Philipp Cox, Simon Hübner, Jan Grylak (65. Dennis Coenen), Nedim Akkus, Justin Samuel Pahl, Nils Bonsels, Mehmet Akkus (70. Markus Müller), Luca Drießen (46. Erdem Yildiray Eroglu) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Tore: 0:1 Philipp Cox (5.), 1:1 Philip Welzer (25.), 2:1 Philip Welzer (42.), 3:1 Marko Ilic (45.+2), 3:2 Nils Bonsels (82.), 3:3 Simon Hübner (87.), 3:4 Philipp Cox (90.+2)

Rot: Abdulrahman Hanifa (95./1. FC Mönchengladbach/)

Rot: Taylan Özdemir (95./1. FC Mönchengladbach/)

Rot: Dennis Coenen (95./TuRa Brüggen/)

Im Topspiel der Bezirksliga 3 setzte sich der OSV Meerbusch bei der SpVg Odenkirchen mit 2:0 durch und nahm vor 215 Zuschauern drei wichtige Punkte mit. Die Gäste gingen in der 17. Minute in Führung, als Timo Fabian Kaufmann traf. Odenkirchen blieb bemüht, fand jedoch keinen Weg zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Meerbusch: Der eingewechselte Ex-Profi Ioannis Alexiou verwandelte in der 55. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Der Tabellenführer verpasste in der Folge sogar einen höhen Siegen und verdiente sich deshalb den Erfolg im Topspiel, der für Odenkirchen bedeutet: Die Meisterschaft ist angesichts des neuen Rückstands von zehn Punkten nicht mehr möglich. Sollten die Sportfreunde Neuwerk ihre Zwei-Spiele-Rückstand auf den OSV erfolgreich aufschließen, wird auch die Relegation zur Landesliga unrealistisch. SpVg Odenkirchen – OSV Meerbusch 0:2

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin (81. Jonas Nabil Langen), Ayman Kaibouss (74. Konstantine Jamarishvili), Simon Beermann, Daniel Pfaffenroth, Samuelson Forestal, Robin Wolf, Metin Türkay (63. Anton Höpfner), Evgenij Pogorelov (74. Justin Butterweck), Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Luca Finn Pohlmann (46. Ioannis Alexiou), Kennet Kaminski, Luis Mick Heich, Saba Khargelia (79. Andrea Spada), Frederic Klausner, Jonas Kunft (90. Angelo Recker), Timo Fabian Kaufmann, Philip Schmelzer, Lars Stieger, Ben Israil (71. Junior Rainer Dos Santos Steuer) - Trainer: Dominik Voigt

Zuschauer: 215

Tore: 0:1 Timo Fabian Kaufmann (17.), 0:2 Ioannis Alexiou (55. Foulelfmeter)

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Mönchengladbach

So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal II

So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Thomasstadt Kempen

So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24

So., 08.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg

So., 08.03.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln

So., 08.03.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 08.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen



23. Spieltag

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen

Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen

Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk

So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum

So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath

So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch