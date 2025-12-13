OSV Meerbusch gewinnt 16:0, Kempen schockt Odenkirchen

Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch ist nach einem 16:0-Erfolg gegen Schlusslicht SV Lürrip Herbstmeister. Ebenfalls klar gewonnen hat der TSV Krefeld-Bockum. Thomasstadt Kempen schockt die SpVg Odenkirchen, TuRa Brüggen jubelt dank Nils Bonsels und acht Tore fallen im Aufsteigerduell zwischen Türkiyemspor Mönchengladbach und Union Nettetal.
OSV Meerbusch – SV Lürrip 16:0
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann (55. Erijon Syla), Kennet Kaminski, Luis Mick Heich, Marvin Höffges (55. Fabian Makijewski), Angelo Recker (55. Saba Khargelia), Jonas Kunft (46. Marcel Schmelzer), Timo Fabian Kaufmann (55. Tim Tetzlaff), Philip Schmelzer, Marc Rommel - spielender Co-Trainer: Ioannis Alexiou - Trainer: Dominik Voigt
SV Lürrip: - Co-Trainer: Marc Rüttgers
Schiedsrichter: Jamal Rene Benmelouka - Zuschauer: 186
Tore: 1:0 Philip Schmelzer (9.), 2:0 Marc Rommel (16.), 3:0 Marc Rommel (25.), 4:0 Philip Schmelzer (37.), 5:0 Philip Schmelzer (48.), 6:0 Marcel Schmelzer (52.), 7:0 Marc Rommel (58.), 8:0 Philip Schmelzer (61.), 9:0 Philip Schmelzer (61.), 10:0 Marc Rommel (63.), 11:0 Benjamin Appel (65.), 12:0 Tim Tetzlaff (72.), 13:0 Benjamin Appel (74.), 14:0 Philip Schmelzer (83.), 15:0 Marc Rommel (86.), 16:0 Philip Schmelzer (87.)
TSV Krefeld-Bockum – 1. FC Mönchengladbach 4:0
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy (85. Jerry Thomann), Sébastien Linares, Wale Afees Arogundade, Lukas Gwosdz (82. Viron Anagnostou), Abdul Hassan Barrie, Christian Tönnißen, Hendrik Holtz (65. Amadou Bassirou Fofana Ba), Mert Cemal Celik (75. Robin Müller) - Trainer: Tino Reucher - Co-Trainer: Marcel Blaschkowitz
1. FC Mönchengladbach: - Trainer: Florian Wittkopf
Schiedsrichter: k.A.
Tore: 1:0 Christian Tönnißen (25.), 2:0 Lukas Gwosdz (51.), 3:0 Christian Tönnißen (62. Foulelfmeter), 4:0 Amadou Bassirou Fofana Ba (88.)
VfR Krefeld-Fischeln – SSV Grefrath 1910/24 1:1
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix (74. Milosz Nocek), Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Carlo Honoré Heinrich (88. Abdulhadi Alamad), Ben Schubert (62. Ben Sundermann), Niklas Geraets, Ndrin Maloku (45. Safer Erdogan), Maximilian Kuznik (76. Denis Shabani) - Trainer: Jakob Scheller
SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Jan Nils Klinkenberg, Christofer Feyen, Moritz Leutgeb, Gerrit Lenssen, David Pries (78. Mika Jütten), Niklas Schmitz (88. Lorik Rashkaj), Fynn Glutting, Vensan Klicic, Luis Neber, Lukas Hanssen (90. Jan Lauterbach) - Trainer: Alexander Thamm - Co-Trainer: Felix Schade
Schiedsrichter: Genco Toprak (Remscheid)
Tore: 0:1 Lukas Hanssen (44.), 1:1 Denis Shabani (76.) Meerbusch.
SpVg Odenkirchen – Thomasstadt Kempen 1:2
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin, Sven Moseler, Jan Pflipsen, Robin Wolf, Pascal Moseler, Yannic Wolf, Pascal Schmitz, Andrej Ferderer, Evgenij Pogorelov - Trainer: Simon Sommer
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Tom Kunze, Jan Keens, Jonas Struß, Dominique Strathe (87. Luca Küppers), Pascal Ulbricht, Till Konietz (67. Lukas Inderhees), Dustin Meyer, Fabian Wagner (78. Bilal Omeirat), Finn Anders, Simon Elfering - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß
Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Dustin Meyer (33.), 1:1 Robin Wolf (75. Foulelfmeter), 1:2 Luca Küppers (90.+6)
Türkiyemspor Mönchengladbach – SC Union Nettetal II 4:4
Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Muhammed Kaplan (58. Samed Kaplan), Ilias Kayhani, Ousman Nyaw Dudzus, Akin Uslucan, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Nathan Dibazingila (74. Nico Wachmeister), Abdülhakim Yildirim, Semih Simsek (69. Osama Abdeslami), Williams Amanor - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik
SC Union Nettetal II: Luca Stenzel, Luca Adrians, Milan Günter Helmut Demant (90. Marvin Deniz Yesilkaya), Niklas Beenen (53. Dustin Kahlen), Jasper van Dijk, Mohamad Alhamwi, Luca Leon Coppus, Tom Genzen, Cedric Lappessen (67. Leon Michalak), Sean Herrmann, Dustin Herrmann - Trainer: Marco Stenzel
Schiedsrichter: Paul Reetz (Moers) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Nathan Dibazingila (18.), 2:0 Thomas Tümmers (23.), 2:1 Dustin Herrmann (38.), 2:2 Luca Adrians (39.), 3:2 Ehsan Amani (47.), 3:3 Dustin Herrmann (65.), 3:4 Jasper van Dijk (81.), 4:4 Osama Abdeslami (90.+7)
SC St. Tönis 1911/20 II – TuRa Brüggen 2:4
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Fynn Fruhen, Tobias Müller, Luis Becker, Niklas Hannappel, Fabio Mariano, Nils Hoppe, Marcel Goretzki, Lucas Noczenski, Philipp Kösters, Dieumerci Kyanga - Trainer: Florian Verhaag
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Volkan Akyil, Philipp Cox, Simon Hübner, Jan Grylak (65. Christos Tsopanides), Nedim Akkus (65. Erik Pöhler), Justin Samuel Pahl, Erdem Yildiray Eroglu, Florian Storms (86. Justin Lodyga), Nils Bonsels, Mehmet Akkus - Trainer: Markus Müller
Schiedsrichter: Milan Braasch - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Lucas Noczenski (16.), 2:0 Lucas Noczenski (63.), 2:1 Nils Bonsels (75.), 2:2 Justin Samuel Pahl (77.), 2:3 Nils Bonsels (83.), 2:4 Nils Bonsels (90.)
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - VfL Tönisberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Mönchengladbach
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuS Wickrath
So., 01.02.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Thomasstadt Kempen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SV Lürrip
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Viersen
19. Spieltag
Sa., 07.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Lürrip - Sportfreunde Neuwerk
So., 08.02.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch
So., 08.02.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen