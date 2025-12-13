 2025-12-03T05:51:34.672Z

Philip Schmelzer (am Ball) war nicht zu stoppen.
Philip Schmelzer (am Ball) war nicht zu stoppen. – Foto: Michael Zöllner

OSV Meerbusch gewinnt 16:0, Kempen schockt Odenkirchen

Bezirksliga: Der OSV Meerbusch ist Herbstmeister - aber wie! Das Schlusslicht SV Lürrip leistet quasi keine Gegenwehr und kassiert nach der Pause zwölf Gegentore. Einen klaren Erfolg hat auch der TSV Krefeld-Bockum gefeiert. Thomasstadt Kempen schockt die SpVg Odenkirchen, TuRa Brüggen jubelt dank Nils Bonsels und acht Tore fallen im Aufsteigerduell zwischen Türkiyemspor Mönchengladbach und Union Nettetal.

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch ist nach einem 16:0-Erfolg gegen Schlusslicht SV Lürrip Herbstmeister. Ebenfalls klar gewonnen hat der TSV Krefeld-Bockum. Thomasstadt Kempen schockt die SpVg Odenkirchen, TuRa Brüggen jubelt dank Nils Bonsels und acht Tore fallen im Aufsteigerduell zwischen Türkiyemspor Mönchengladbach und Union Nettetal.

Gestern, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
16
0
Abpfiff
Über die Art und Weise, wie der OSV Meerbusch Herbstmeister geworden ist, wird sicherlich noch länger in den Fußballkreisen Mönchengladbach-Viersen und Kempen-Krefeld thematisiert werden, denn das Schlusslicht SV Lürrip ging nach einem 0:4-Pausenrückstand mit 0:16 unter. Ein rekordverdächtiges Ergebnis, vermutlich für beide Klubs. Vor allem Philip Schmelzer wird nach sieben Toren diesen Vergleich nicht so schnell vergessen, gemeinsam mit seiner Truppe kann er unabhängig vom Ergebnis der Sportfreunde Neuwerk Platz eins unter dem Weihnachtsbaum feiern. Marc Rommel traf fünfmal. Wie es bei den Gladbachern mit nur zwei Punkten und 91 Gegentoren nach 17 Partien weitergehen wird, bleibt abzuwarten.

OSV Meerbusch – SV Lürrip 16:0
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann (55. Erijon Syla), Kennet Kaminski, Luis Mick Heich, Marvin Höffges (55. Fabian Makijewski), Angelo Recker (55. Saba Khargelia), Jonas Kunft (46. Marcel Schmelzer), Timo Fabian Kaufmann (55. Tim Tetzlaff), Philip Schmelzer, Marc Rommel - spielender Co-Trainer: Ioannis Alexiou - Trainer: Dominik Voigt
SV Lürrip: - Co-Trainer: Marc Rüttgers
Schiedsrichter: Jamal Rene Benmelouka - Zuschauer: 186
Tore: 1:0 Philip Schmelzer (9.), 2:0 Marc Rommel (16.), 3:0 Marc Rommel (25.), 4:0 Philip Schmelzer (37.), 5:0 Philip Schmelzer (48.), 6:0 Marcel Schmelzer (52.), 7:0 Marc Rommel (58.), 8:0 Philip Schmelzer (61.), 9:0 Philip Schmelzer (61.), 10:0 Marc Rommel (63.), 11:0 Benjamin Appel (65.), 12:0 Tim Tetzlaff (72.), 13:0 Benjamin Appel (74.), 14:0 Philip Schmelzer (83.), 15:0 Marc Rommel (86.), 16:0 Philip Schmelzer (87.)

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
4
0
Abpfiff
Christian Tönnißen führte den TSV Krefeld-Bockum mit einem Doppelpack zu einem 4:0 über den 1. FC Mönchengladbach, der auf einem Abstiegsplatz überwintern wird. Bockum hat derweil acht Punkte Vorsprung auf die gefährliche Zone.

TSV Krefeld-Bockum – 1. FC Mönchengladbach 4:0
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy (85. Jerry Thomann), Sébastien Linares, Wale Afees Arogundade, Lukas Gwosdz (82. Viron Anagnostou), Abdul Hassan Barrie, Christian Tönnißen, Hendrik Holtz (65. Amadou Bassirou Fofana Ba), Mert Cemal Celik (75. Robin Müller) - Trainer: Tino Reucher - Co-Trainer: Marcel Blaschkowitz
1. FC Mönchengladbach: - Trainer: Florian Wittkopf
Schiedsrichter: k.A.
Tore: 1:0 Christian Tönnißen (25.), 2:0 Lukas Gwosdz (51.), 3:0 Christian Tönnißen (62. Foulelfmeter), 4:0 Amadou Bassirou Fofana Ba (88.)

Gestern, 20:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
1
1
Abpfiff
Das 1:1 lässt den VfR Krefeld-Fischeln und den SSV Grefrath im Mittelfeld verweilen. Die Gäste haben also weiter sechs Punkte mehr als der Landesliga-Absteiger, als Tabellenfünfter aber auch schon fünf Punkte weniger als der OSV

VfR Krefeld-Fischeln – SSV Grefrath 1910/24 1:1
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix (74. Milosz Nocek), Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Carlo Honoré Heinrich (88. Abdulhadi Alamad), Ben Schubert (62. Ben Sundermann), Niklas Geraets, Ndrin Maloku (45. Safer Erdogan), Maximilian Kuznik (76. Denis Shabani) - Trainer: Jakob Scheller
SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Jan Nils Klinkenberg, Christofer Feyen, Moritz Leutgeb, Gerrit Lenssen, David Pries (78. Mika Jütten), Niklas Schmitz (88. Lorik Rashkaj), Fynn Glutting, Vensan Klicic, Luis Neber, Lukas Hanssen (90. Jan Lauterbach) - Trainer: Alexander Thamm - Co-Trainer: Felix Schade
Schiedsrichter: Genco Toprak (Remscheid)
Tore: 0:1 Lukas Hanssen (44.), 1:1 Denis Shabani (76.) Meerbusch.

Heute, 16:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
1
2
Abpfiff
Thomasstadt Kempen schockte tief in der Nachspielzeit die SpVg Odenkirchen, die damit den Relegationsplatz verpasst. Der Aufsteiger feierte Luca Küppers, als dieser in der 96. Minute den 2:1-Siegtreffer für den Aufsteiger schoss. Die Kempener haben zu Weihnachten ein kleines Polster im Abstiegskampf.

SpVg Odenkirchen – Thomasstadt Kempen 1:2
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin, Sven Moseler, Jan Pflipsen, Robin Wolf, Pascal Moseler, Yannic Wolf, Pascal Schmitz, Andrej Ferderer, Evgenij Pogorelov - Trainer: Simon Sommer
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Tom Kunze, Jan Keens, Jonas Struß, Dominique Strathe (87. Luca Küppers), Pascal Ulbricht, Till Konietz (67. Lukas Inderhees), Dustin Meyer, Fabian Wagner (78. Bilal Omeirat), Finn Anders, Simon Elfering - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß
Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Dustin Meyer (33.), 1:1 Robin Wolf (75. Foulelfmeter), 1:2 Luca Küppers (90.+6)

Heute, 17:00 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
4
4
Abpfiff
Das Aufsteigerduell um den Nichtabstiegsplatz hätte kaum dramatischer verlaufen können, denn Türkiyemspor Mönchengladbach und Union Nettetal II lieferten bei eisigen Temperaturen ein heißes Spiel. Die Hausherren führten mit 2:0 und 3:2, doch der SCU kam zurück. Dustin Herrmann traf wieder doppelt für die Reserve, allerdings erzielte Jasper van Dijk in der 81. Minute die 4:3-Führung. Die MGler warfen alles rein und wurden dafür belohnt: Osama Abdeslami glich in der 97. Minute aus und sicherte Türkiyemspor zumindest den Punkt.

Türkiyemspor Mönchengladbach – SC Union Nettetal II 4:4
Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Muhammed Kaplan (58. Samed Kaplan), Ilias Kayhani, Ousman Nyaw Dudzus, Akin Uslucan, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Nathan Dibazingila (74. Nico Wachmeister), Abdülhakim Yildirim, Semih Simsek (69. Osama Abdeslami), Williams Amanor - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik
SC Union Nettetal II: Luca Stenzel, Luca Adrians, Milan Günter Helmut Demant (90. Marvin Deniz Yesilkaya), Niklas Beenen (53. Dustin Kahlen), Jasper van Dijk, Mohamad Alhamwi, Luca Leon Coppus, Tom Genzen, Cedric Lappessen (67. Leon Michalak), Sean Herrmann, Dustin Herrmann - Trainer: Marco Stenzel
Schiedsrichter: Paul Reetz (Moers) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Nathan Dibazingila (18.), 2:0 Thomas Tümmers (23.), 2:1 Dustin Herrmann (38.), 2:2 Luca Adrians (39.), 3:2 Ehsan Amani (47.), 3:3 Dustin Herrmann (65.), 3:4 Jasper van Dijk (81.), 4:4 Osama Abdeslami (90.+7)

Heute, 16:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
2
4
Abpfiff
+Video
Immer wieder Nils Bonsels! Der SC St. Tönis II witterte am Coup gegen TuRa Brüggen, schließlich führte die Oberliga-Zweite nach 63 Minuten mit 2:0. Doch Bonsels gehört bekanntlich zu den besten Stürmern der Bezirksliga und zeigte seinen Klasse bis zum Abpfiff abermals: Hätte Justin Samuel Pahl nicht zwischenzeitlich das 2:2 erzielt, wäre der Dreierpack des Knipsers lupenrein gewesen. Brüggen bleibt im Verfolgerfeld um Rang zwei und Bonsels geht mit 32 Scorerpunkten in die Winterpause.

SC St. Tönis 1911/20 II – TuRa Brüggen 2:4
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Fynn Fruhen, Tobias Müller, Luis Becker, Niklas Hannappel, Fabio Mariano, Nils Hoppe, Marcel Goretzki, Lucas Noczenski, Philipp Kösters, Dieumerci Kyanga - Trainer: Florian Verhaag
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Volkan Akyil, Philipp Cox, Simon Hübner, Jan Grylak (65. Christos Tsopanides), Nedim Akkus (65. Erik Pöhler), Justin Samuel Pahl, Erdem Yildiray Eroglu, Florian Storms (86. Justin Lodyga), Nils Bonsels, Mehmet Akkus - Trainer: Markus Müller
Schiedsrichter: Milan Braasch - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Lucas Noczenski (16.), 2:0 Lucas Noczenski (63.), 2:1 Nils Bonsels (75.), 2:2 Justin Samuel Pahl (77.), 2:3 Nils Bonsels (83.), 2:4 Nils Bonsels (90.)

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live
Spieltext DJK Dilkrath - TuS Wickrath

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:00
Spieltext SF Neuwerk - FC Viersen

Morgen, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:00
Spieltext CSV Marathon - Tönisberg

____

