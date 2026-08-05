OSV-Meerbusch-Frauen nehmen die Spitzengruppe ins Visier

– Foto: Ralph Görtz

Als Ali Fuad im vergangenen Sommer das Traineramt bei den Bezirksliga-Fußballerinnen des OSV Meerbusch übernahm, waren die Erwartungen im Umfeld eher verhalten. Doch am Ende überraschte die junge Mannschaft mit 34 Punkten und Rang vier. „Viele hätten uns eine so gute Saison nicht zugetraut“, sagt der 23-Jährige. Dennoch sieht er längst nicht das Ende der Entwicklung erreicht. Für die neue Spielzeit formuliert der Trainer deshalb ein klares Ziel: „Wir wollen uns verbessern und möglichst unter die ersten drei kommen.“

Die Voraussetzungen dafür sind aus seiner Sicht gegeben. Der Kader ist nahezu vollständig zusammengeblieben. Auch Torjägerin Nele Nelles, die in der vergangenen Saison in 19 Spielen 24-mal traf, entschied sich trotz eines anderen Angebots für einen Verbleib beim OSV. Lediglich Sofia Appel, die in der Vorsaison auf 14 Einsätze kam, beendete ihre Karriere aufgrund anhaltender Rückenprobleme.

Verstärkt wurde der Kader mit fünf Neuzugängen. Judith Schwindling kehrt nach nur einer Saison bei Fortuna Düsseldorf nach Osterath zurück. Die 28-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechserposition eingesetzt werden. „Sie wird unserer jungen Mannschaft viel Stabilität geben“, meint Fuad. Für Konkurrenz im Tor sorgt die 18-jährige Larissa Frangen. Die frühere OSV-Jugendspielerin wechselte vom MSV Duisburg zurück an den Krähenacker und wird sich mit der bisherigen Stammtorhüterin Roxana Bütow um den Platz zwischen den Pfosten duellieren.

"Die Mannschaft ist mir echt ans Herz gewachsen"

Zusätzlich stoßen mit Josefine Hendricks, Marie Krebbers und Franziska Möller drei Spielerinnen zum Kader, die mehrere Jahre pausiert hatten. „Sie benötigen aber noch Zeit, um wieder an ihr früheres Niveau heranzukommen“, sagt Fuad. Möller wird aus beruflichen Gründen allerdings erst in der Rückrunde komplett zur Verfügung stehen.

Fuad hatte die Frauenmannschaft eigentlich nur übergangsweise übernehmen wollen. Inzwischen hat sich das geändert. „Die Mannschaft ist mir echt ans Herz gewachsen“, sagt der 23-Jährige, der im Mai Vater einer Tochter geworden ist und deshalb auch seine aktive Laufbahn in der zweiten Mannschaft des OSV beendet hat.

Das größte Entwicklungspotenzial sieht der Trainer im Auftreten seiner Elf auf dem Platz. Mit einem Durchschnittsalter von knapp 23 Jahren brauche sie auf dem Platz noch häufig Anleitung von außen. „Die Spielerinnen müssen noch lernen, häufiger selbst Entscheidungen zu treffen und mehr Eigeninitiative zu zeigen“, meint der Trainer. Zu den wichtigsten Stützen zählt er neben Torjägerin Nelles Kapitänin Vivian Kollegger. Auch Rechtsverteidigerin Mila Steil steche wegen ihrer Schnelligkeit heraus. In der Offensive kann der OSV zudem auf Svea Schneider bauen, die in der vergangenen Saison in 20 Spielen 15 Tore erzielte.