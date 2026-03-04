OSV Meerbusch dreht Spiel, Anrath gewinnt Derby, Grefrath im Rausch

Im Willicher Duell setzte sich der SC Viktoria 07 Anrath mit 3:1 gegen den SC Schiefbahn durch. Marvin Müller brachte die Gastgeber zunächst in Führung (28.), doch Patrick Leenen traf kurz vor der Pause zum Ausgleich (45.+1). Direkt nach Wiederbeginn stellte Mark Dettmers den alten Abstand wieder her (46.), ehe Julius Weinhold in der 64. Minute den Endstand herstellte. Nachdem es in der Liga zuletzt durchwachsen für Anrath lief, könnte dieser Derby-Erfolg neue Kräfte im Aufstiegsrennen freisetzen.

Kaldenkirchen müht sich zum Auswärtssieg

Beim Gastspiel des TSV Kaldenkirchen bei Borussia Oedt lag der A-Ligist durch Treffer von Nils Graé (24.) und Lennox Wefers (37.) früh mit zwei Toren vorne. Jan Dominic Dickhoff verkürzte zwar in der 74. Minute, doch erneut Graé stellte in der Schlussminute den Zwei-Tore-Abstand wieder her (90.). Ein Eigentor von Julian Pachel sorgte anschließend lediglich noch für den 2:3-Endstand. Schaag entscheidet Spiel spät

Zwischen dem BV Union Krefeld und dem SuS Schaag entwickelte sich eine lange offene Partie. Marcel Offermanns brachte Schaag zunächst in Führung, doch Union glich später zum 1:1 aus. Erst in der Schlussphase entschieden die Auswärtsfahrer das Spiel endgültig für sich: Dmytro Dobrianskyi stellte auf 2:1, ehe Timo Winkels in der 90. Minute den 3:1-Endstand markierte. Meerbusch dreht das Spiel in Uerdingen

Beim Duell zwischen dem VfB Uerdingen und dem Bezirksliga-Tabellenführer OSV Meerbusch sah zunächst alles nach einem erfolgreichen Abend für die Gastgeber aus. Gürhan Ger brachte den VfB in der 30. Minute per Foulelfmeter in Führung. Kurz vor der Pause bot sich Meerbusch die Chance zum Ausgleich, doch Lars Stieger scheiterte mit einem Strafstoß an Torwart Kevin Lehmann (45.). Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie jedoch. Ben Israil erzielte zunächst das 1:1 (57.), bevor Philip Schmelzer mit zwei Treffern (69., 78.) für klare Verhältnisse sorgte. In der Zwischenzeit musste Uerdingen nach einer roten Karte gegen Alexander Haybach (73.) in Unterzahl weiterspielen. Den Schlusspunkt setzte Jerome Vekens, der in der 90. Minute zum 4:1-Endstand traf. Nettetal verteidigt knappen Vorsprung

Beim Gastspiel des Oberliga-Absteigers SC Union Nettetal beim TSV Krefeld-Bockum legten die Gäste früh den Grundstein für den Erfolg. Bereits in der 14. Minute ging Nettetal in Führung und erhöhte kurz vor der Pause in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 (45.+5). Nach dem Seitenwechsel kam Bockum noch einmal heran, als Amadou Bassirou Fofana Ba in der 55. Minute verkürzte. Mehr ließ die Defensive des SCU jedoch nicht zu. Grefrath setzt sich im Torfestival durch

Ein besonders torreiches Spiel lieferten sich die Bezirksligisten VfR Krefeld-Fischeln und SSV Grefrath 1910/24. Nachdem zunächst Jonas Landwehrs (56.) und Christopher Claeren (60.) für Grefrath trafen, baute erneut Landwehrs die Führung aus (67.). Nur zwei Minuten später erhöhte Lukas Hanssen (69.). In der Schlussphase legte Tim Weiner mit zwei Treffern (85., 89.) nach, ehe noch ein Treffer zum 3:6-Endstand fiel. Ein weiterer bitter Abend in einer durchwachsenen Spielzeit für den einstigen Oberligisten Fischeln. Viktoria Krefeld nutzt Strafstoß

Ein einziges Tor entschied die Partie zwischen dem FC Traar und dem SC Viktoria 09 Krefeld. In einer lange ausgeglichenen Begegnung fiel die Entscheidung in der 77. Minute, als Viktoria einen Foulelfmeter zum 1:0-Endstand verwandelte. Die Krefelder sind als B-Ligist der große Underdog im Viertelfinale.

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

2. Runde

Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Lobberich - FC Traar 0:7

Di., 21.10.25 19:30 Uhr Hülser SV - VSF Amern 1:2

Di., 21.10.25 19:30 Uhr Niersia Neersen - TSV Kaldenkirchen 2:3

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - VfR Krefeld-Fischeln 0:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Grefrath 1910/24 2:4

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - SC Union Nettetal 1:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen 3:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SC Niederkrüchten 4:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld 6:1

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Schiefbahn - DJK Fortuna Dilkrath 5:0

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TSV Krefeld-Bockum 1:8

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SSV Strümp 2:4

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SuS Krefeld 2:1

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TuS St. Hubert zg. 13:0

Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Krefeld 05 - VfB Uerdingen 0:2

Do., 23.10.25 20:00 Uhr SuS Schaag - KTSV Preussen Krefeld 3:0

1. Runde

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - TSV Boisheim 9:0

Do., 11.09.25 19:30 Uhr Adler Nierst - KTSV Preussen Krefeld 1:4

Di., 16.09.25 19:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch 3:6

Di., 16.09.25 19:30 Uhr VfR Krefeld 1920 zg. - SC Niederkrüchten 0:2

Di., 16.09.25 19:30 Uhr SuS Krefeld - TVAS Viersen 7:1

Di., 16.09.25 19:30 Uhr DJK Oberkrüchten - FC Hellas Krefeld 1:9

Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Oppum - SSV Strümp 1:2

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr KSV Pascha Spor zg. - VSF Amern 0:11

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Concordia Lötsch - TuRa Brüggen 0:2

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen 1:0

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TuS Gellep 8:6

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Leuth - Niersia Neersen 2:4

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TSF Bracht 10:8

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Traar - SC Rhenania Hinsbeck 4:1

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - Linner SV 8:0

Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SV Vorst 5:0

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel 10:9

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Lobberich - SG Dülken 2:0

Di., 23.09.25 19:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich 4:1

Di., 23.09.25 20:00 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg 2:1





