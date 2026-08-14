 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

OSV Meerbusch direkt stark, TSV Bockum nimmt Punkt in Unterzahl mit

Bezirksliga 3: OSV Meerbusch dreht beim Aufsteiger FC Aldekerk einen Rückstand und startet mit einem 4:1, Marc Rommel trifft doppelt. VfL Tönisberg holt trotz Gelb-Rot bei TSV Krefeld-Bockum einen Punkt.

von André Nückel · Heute, 22:48 Uhr · 0 Leser
Sieg für den OSV Meerbusch.
Sieg für den OSV Meerbusch. – Foto: Jens Terhardt

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Bezirksliga 3
Nettetal II
Tönisberg
VfR Fischeln
Odenkirchen

Die ersten beiden Partien der neuen Saison in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3 sind gespielt. OSV Meerbusch antwortete beim FC Aldekerk auf einen frühen Rückstand mit vier Treffern und übernimmt zunächst die Tabellenspitze. Zwischen TSV Krefeld-Bockum und VfL Tönisberg gab es dagegen keinen Sieger - obwohl Tönisberg die zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten musste.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Heute, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
1
4
Abpfiff
Aufsteiger FC Aldekerk durfte bei seiner Rückkehr in die Bezirksliga zunächst von einem perfekten Start träumen. Fabian Ampütz brachte die Gastgeber nach 13 Minuten gegen OSV Meerbusch in Führung, die bis kurz vor der Pause Bestand hatte. Erst Timo Fabian Kaufmann glich in der 43. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel ging es dann schnell: Marc Rommel traf zum 2:1 (50.), Philip Schmelzer erhöhte nur drei Minuten später (53.) und erneut Rommel stellte bereits in der 55. Minute auf 4:1. Damit erzielte Meerbusch innerhalb von zwölf Minuten vier Tore und setzt sich nach dem ersten Freitagsspiel zunächst an die Tabellenspitze. Aldekerk startet dagegen trotz früher Führung ohne Punkt, zur Wahrheit gehört aber auch: Meerbusch ist zuletzt zweimal in der Relegation gescheitert und deshalb muss ein Aufsteiger nicht zwingend punkten.

Heute, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1
1
Abpfiff
+Video
Ein später Treffer vor der Pause und ein Platzverweis prägten das zweite Freitagsspiel zwischen TSV Krefeld-Bockum und VfL Tönisberg. Dean Burgstede brachte die Gastgeber in der 43. Minute mit 1:0 in Führung, doch noch vor dem Gang in die Kabinen folgte der Ausgleich: Tönisberg traf in der ersten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 1:1. Gleichzeitig sah Jawad Ebrahimi Gelb-Rot (45.), sodass der VfL den zweiten Durchgang in Unterzahl absolvieren musste - und den Punkt verteidigte.

Morgen, 18:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
18:00live
Spieltext VfR Fischeln - SC St. Tönis II

Morgen, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
19:00live
Spieltext Odenkirchen - Broekhuysen

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
19:30live
Spieltext TuS Wickrath - SSV Grefrath

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30live
Spieltext VfB Uerding. - DJK Dilkrath

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
15:30live
Spieltext Nettetal II - Rheydter SV

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:15
Spieltext Thomasstadt - Brüggen

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:00
Spieltext Anadolu - CSV Marathon

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC Union Nettetal II
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - FC Aldekerk
So., 23.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfB Uerdingen
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Sportfreunde Broekhuysen
So., 30.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!