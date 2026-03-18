OSV Meerbusch bleibt auf Aufstiegskurs

Der OSV Meerbusch ist weiter kaum zu bremsen. – Foto: Diana Horster

Der Osterather Sportverein Meerbusch 18/78 ist in der Bezirksliga weiter nicht zu stoppen. Die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt setzte sich auch beim VfR Fischeln mit 2:1 (1:0) durch und marschiert weiter dem Landesliga-Aufstieg entgegen. Für die Osterather war es bereits ihr 13. Sieg in Serie.

Der OSV ging in der 28. Minute in Führung. Philip Schmelzer verlängerte einen Abschlag von Torwart Theodor Pollino auf Marc Rommel, der zum 1:0 einschob. In der Folge ließen die Gäste mehrere Chancen zur Erhöhung aus. Das rächte sich: Nach einer Stunde Spielzeit glich Niklas Geraets für Fischeln aus. Danach drängte der OSV sofort auf die erneute Führung, die ihm in der 76. Minute gelang.

Gefahr für den OSV kurz vor dem Ende

Nach guter Vorarbeit von Lars Stiger markierte Rommel das 2:1. Kurz vor Schluss bewahrte Pollino sein Team mit einem starken Reflex vor dem Ausgleich. Da Verfolger Neuwerk nur 1:1 in Odenkirchen spielte, baute der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf acht Punkte aus. Am Freitag um 19.45 Uhr empfängt der OSV am Krähenacker Thomasstadt Kempen.

In der Bezirksliga-Parallelgruppe ist für die „Zwote“ des TSV Meerbusch die Mission Klassenerhalt nahezu unmöglich geworden. Sie unterlag dem ASV Mettmann mit 1:2 (0:1) und kassierte damit im sechsten Rückrundenspiel die fünfte Niederlage. Leon Prinz gelang der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich (49.), doch in der Nachspielzeit sorgten die Gäste für den Siegtreffer.

Mit nur neun Punkten liegen die Blau-Gelben abgeschlagen am Tabellenende, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt schon 14 Punkte. Am Sonntag um 15.30 Uhr gastiert die TSV-Reserve beim TV Kalkum-Wittlaer.

Strümps Achterbahnfahrt geht weiter

In der Kreisliga A setzte der Spiel- und Sportverein Strümp seine durchwachsene Saison mit einem 4:5 (1:3) gegen den SC Schiefbahn fort. Mit 31 Punkten stehen die Rot-Weißen weiter auf Rang neun. Nach einem katastrophalen Start lagen die Strümper bereits nach einer halben Stunde mit 0:3 zurück. Semih Sever (38.) verkürzte, ehe die Gäste wieder auf drei Tore davonzogen.

Der SSV steckte nicht auf und kam durch Giray Koprülü (53./90.) und Florin Mahmutaj (60.) zum Ausgleich, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit entriss Schiefbahn den Gastgebern den Punkt. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der SSV bei Hellas Krefeld.

In der Bezirksliga mussten sich die Frauen des OSV Meerbusch dem Linner SV mit 2:4 (1:4) geschlagen geben. Die Gäste bestimmten die Anfangsphase klar und legten in den ersten 26 Minuten vier Treffer vor. Die Osteratherinnen waren lediglich durch Svea Scheider erfolgreich (13.).

Nach dem 1:4-Rückstand kamen die OSV-Frauen zwar besser in die Partie, es langte aber nur noch zum Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Emma Schüring (81.). In der Tabelle liegen die OSV-Frauen mit 28 Punkten weiter auf Rang vier. Am Sonntag um 13 Uhr treffen sie auf den SC St. Tönis.