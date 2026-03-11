OSV Meerbusch behauptet Tabellenspitze kampflos

Der OSV Meerbusch gewann die Punkte diesmal kampflos. – Foto: Michael Zöllner

Der Osterather Sportverein Meerbusch hat in der Bezirksliga seine Tabellenführung dank eines kampflosen 2:0-Siegs gegen Türkiyemspor Mönchengladbach behauptet. „Unser Gegner ist nicht angetreten, weil ihm nur zehn Spieler zur Verfügung standen. Das ist ärgerlich, weil wir komplett besetzt waren“, sagte Trainer Dominik Voigt. Seine Mannschaft liegt weiter sechs Punkte vor dem ärgsten Verfolger Neuwerk. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) ist der OSV beim VfR Fischeln gefordert.

Im Kreispokal zogen die Osterather durch ein 4:1 beim VfB Uerdingen souverän ins Viertelfinale ein. Nach einem 0:1-Halbzeitrückstand wendete der Favorit durch Treffer von Ben Israil (57.), Philip Schmelzer (69./77.) und Jerome Vekens (89.) das Blatt. In der Runde der letzten Acht empfängt der OSV am Mittwoch, 8. April (19.30 Uhr) den SSV Grefrath.

Strümp unterliegt dem Hülser SV

In der Kreisliga A musste sich der Spiel- und Sportverein Strümp beim Hülser SV mit 1:3 geschlagen geben und bleibt auf Platz neun. Florin Mahmutaj brachte sein Team in der 59. Minute in Führung, doch in der Schlussphase drehten die Gastgeber die Partie mit drei Treffern. Im Kreispokal waren die Strümper zuvor durch ein 1:2 gegen die Vereinigten Sportfreunde Amern ausgeschieden. Im nächsten Ligaspiel trifft der SSV am Freitag um 20 Uhr auf den SC Schiefbahn.

Die Frauen des OSV Meerbusch entschieden das Bezirksligaduell bei der Sportvereinigung Odenkirchen mit 3:2 für sich und hielten damit Anschluss an die Spitzengruppe. Nele Nelles (25./86.) und Svea Schneider (39.) trafen für die Osteratherinnen, die am Sonntag um 15.30 Uhr am Krähenacker den Linner Spielverein empfangen.

U17 des TSV Meerbusch weiter sieglos

In der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga bleibt die U17 des Turn- und Sportverein Meerbusch weiter sieglos. Die Blau-Gelben verloren auch gegen Waldhof Mannheim mit 0:2 und kassierten damit ihre fünfte Niederlage in Folge. Nach einer Roten Karte gegen Max Blatt wegen einer Notbremse (79.) nutzten die Gäste ihre Überzahl und erzielten zwei späte Treffer (86./90.+3). Am kommenden Wochenende ist der TSV-Nachwuchs spielfrei.