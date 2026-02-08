 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

OSV Meerbusch baut Führung aus, Viersen wird spät geschockt

Bezirksliga: TuRa Brüggen setzt sich knapp beim TuS Wickrath durch. Jan Pflipsen überragt für die SpVg Odenkirchen. Während der OSV Meerbusch die Tabellenführung ausbaut, verliert der 1. FC Viersen durch einen Doppelpacker des SC St. Tönis II.

von André Nückel · Heute, 18:12 Uhr · 0 Leser
St. Tönis II gewann in Viersen.
St. Tönis II gewann in Viersen. – Foto: Diana Horster

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

19. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein: Auf den 5:3-Erfolg von Fortuna Dilkrath beim 1. FC Mönchengladbach folgte am Freitag ein Arbeitssieg von TuRa Brüggen beim TuS Wickrath. Einen überragenden Tag erwischte Jan Pflipsen für die SpVg Odenkirchen. Während der OSV Meerbusch die Tabellenführung ausbaute, verlor der 1. FC Viersen durch einen Doppelpacker des SC St. Tönis II.

Do., 05.02.2026, 20:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
3
5
Abpfiff
Trotz Unterzahl war Fortuna Dilkrath in der Lage, den 1. FC Mönchengladbach am Donnerstag zu überollen - mehr hier!

Fr., 06.02.2026, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
1
Abpfiff
In engen Spielen können sich Mannschaften mit Torjäger oftmals auf ihren besten Schützen verlassen. Das traf auch auf TuRa Brüggen beim TuS Wickrath zu, denn nach einer guten Stunde erzielte Nils Bonsels sein 29. Saisontor. Der Knipser lauerte am zweiten Pfosten und traf zum Sieg, weshalb der verschossene Strafstoß von Jan Grylak zu verschmerzen war. Brüggen hat mit 40 Punkten nur drei weniger als der OSV Meerbusch, die Sportfreunde Neuwerk sind an diesem Wochenende als Tabellenzweiter spielfrei.

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
4
1
Dieses Spiel wird Jan Pflipsen mit Sicherheit nicht vergessen. Der nominelle Defensivspieler erzielte im ersten Durchgang einen lupenreinen Hattrick gegen den VfR Krefeld-Fischeln und setzte die Gäste im Heimspiel der SpVg Odenkirchen quasi Schachmatt. Die Hausherren bleiben durch die Gala von "Flipper" an den Aufstiegsplätzen dran, während Fischeln im Mittelfeld bleibt.

SpVg Odenkirchen – VfR Krefeld-Fischeln 4:1
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin, Jan Pflipsen, Simon Beermann, Daniel Pfaffenroth, Samuelson Forestal, Robin Wolf, Semir Purisevic, Vincent Schleifer, Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer - Co-Trainer: Wolfgang Brück
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Leander Boden, Abdulhadi Alamad, Ben Schubert, Niklas Geraets, Maximilian Kuznik, Denis Shabani, Amir Alili - Trainer: Jakob Scheller
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Jan Pflipsen (2.), 2:0 Jan Pflipsen (3.), 3:0 Jan Pflipsen (36.), 3:1 Abdulhadi Alamad (66.), 4:1 Robin Wolf (76.)

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
0
2
Abpfiff
Tabellenführer OSV Meerbusch hat die erste Chance direkt genutzt und den Vorsprung in der Liga ausgebaut. Die Sportfreunde Neuwerk hatten wegen des Rückzugs des SV Lürrip spielfrei; ein Umstand, der sich zwar demnächst wieder ausgleichen wird, aber dennoch heißt es nach dem 2:0-Erfolg in Grefrath: OSV Meerbusch 46 Punkte, Neuwerk 42 Punkte.

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1
2
Die Mission „Klassenerhalt“ des 1. FC Viersen hat zumindest an diesem Sonntag einen Rückschlag erlitten. Die Partie gegen den SC St. Tönis II ging dabei auch schon undankbar los, als Lucas Noczenski nach nur wenigen Sekunden das frühe Tor für die Gäste schoss (1.). Im zweiten Abschnitt wurde es dann wild: Luca Heise sah nach 70 Minuten die Rote Karte für Viersen, allerdings glich Kevin Weggen für das in Unterzahl spielende Viersen aus (78.). Den Zähler hätten die Hausherren sicherlich gern mitgenommen, doch Noczenski wurde zwei Minuten vor Schluss endgültig zum Matchwinner der Oberliga-Reserve, als er mit seinem zweiten Tor des Tages den 2:1-Sieg eintütete. Viersen bleibt auf dem Relegationsplatz, St. Tönis springt auf Rang sechs.

So liefen die weiteren Spiele

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
0
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
3
0
Abpfiff

Spielfrei: SF Neuwerk

____

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr TuS Wickrath - Thomasstadt Kempen
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfL Tönisberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SV Lürrip zg.
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Viersen
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - TuS Wickrath
Sa., 28.02.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen
Sa., 28.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Lürrip zg. - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 01.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Neuwerk
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Fortuna Dilkrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Krefeld-Bockum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - VfR Krefeld-Fischeln

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!