OSV-Konter eiskalt – verhexter Mittwoch für Todesfelde beim 2:5

Die Gründe für das 2:5 sind vielfältiger Natur. An erster Stelle steht die mangelhafte Chancenverwertung, die aus zehn klaren Möglichkeiten nur zwei Treffer abwarf. „Wir hätten gefühlt noch eine Stunde spielen können und hätten die Dinger nicht gemacht“, bilanzierte Petrick. Doch die Niederlage allein auf das Pech im Abschluss zu schieben, wäre zu kurz gegriffen. In der Defensive offenbarte der Gastgeber ungewohnte Lücken: der zweite entscheidende Faktor. Besonders das Umschaltspiel der Oldenburger bekam man zu keinem Zeitpunkt in den Griff.

„Taktisch war das von uns nicht gut. Wir hatten an diesem Tag eine ganz schlechte Restverteidigung“, analysierte Petrick. „Wir hatten eigene Standards und nur 20 Sekunden später standen die mit drei gegen zwei vor unserem Tor.“

Trainingsplatz nicht vorteilhaft für Todesfelder Spiel

Zwar erschwerte der tiefe Untergrund auf dem Neben(Trainings)platz – von Todesfeldes Nummer 34 wenig schmeichelhaft als „Kartoffelacker“ bezeichnet – das gewohnte Kombinationsspiel gegen die tiefstehende Acht-Mann-Mauer der Gäste, doch als Ausrede für einen möglichen dritten Grund wollte Petrick das nicht gelten lassen. Die gewohnte Sicherheit in der Ballzirkulation sei schlicht nicht vorhanden gewesen.

Schlüsselspieler Mats Klüver aus dem Spiel genommen

Nach dem spektakulären Auswärtserfolg in Todesfelde zeigt sich OSV-Cheftrainer Florian Stahl sichtlich stolz auf die taktische Disziplin seiner Mannschaft. Besonders der Plan, die Kreise von Todesfeldes Spielmacher Mats Klüver einzuengen, ging voll auf. "Wir wussten, was für eine routinierte Truppe Todesfelde ist. Aber wir haben uns richtig gut eingestellt und versucht, Mats Klüver komplett aus dem Spiel zu nehmen. Das hat richtig gut geklappt – er hatte in der ersten Halbzeit kaum Ballkontakte. Das war für uns der Schlüsselspieler."

So ging der Stahl-Plan auch auf, die Todesfelder auf die Außenbahnen zu zwingen, um dort in Gleichzahl, auch Überzahl die Ballgewinne sofort in Tempo-Umschaltspiel gegen hochgerückte SVT-Außenverteidiger umzumünzen. "Ja, und so ist es dann auch dazu gekommen, dass wir dann auch am Ende fünf Dinger gemacht haben in Todesfelde, was dann auch schon außerordentlich ist. Da passte eins zum anderen."

Die Oldenburger gaben auch immer die passende Antwort auf die Anschlusstreffer der Elf von Björn Sörensen. Nach dem 1:2 schlug Frederik Kaps drei Minuten später in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erneut zu. Und als das 2:4 aus Sicht des SVT eine Resthoffnung aufflammen ließ, löschte Silas Bünning schnell das aufkeimende Feuer. „Du denkst, da geht vielleicht noch was, und kriegst direkt durch einen Konter das 2:5. Wir wurden einfach gnadenlos ausgekontert.“

Matchwinner Frederik Kaps und ein Freund-Traumtor

Beim Oldenburger SV passte im Nachholspiel am Mittwochabend auch einfach alles. Der tolle Schuss von Marcel Freund zum 2:0 oder auch die Aktionen von Frederik Kaps, der mit seinen drei Toren zum Matchwinner avancierte. Übrigens die Saisontreffer Nummer sechs, sieben und acht für den Trainer der erfolgreichen U19 von Holstein Kiel in der DFB-Nachwuchsliga. „Ich glaube, so trifft er den Ball nie wieder. Also das war echt ein richtig wunderschönes Tor. Also so wird er den nie wieder treffen“, staunte Petrick über das Freund-Tor.