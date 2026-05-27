OSV hat mehr Chancen – und verliert trotzdem das Pokalfinale

OSV Meerbusch ist unzufrieden. – Foto: Michael Zöllner

Bezirksligist OSV Meerbusch hat das Kreispokalfinale gegen den Landesligisten VSF Amern mit 1:4 (0:3) verloren. Vor rund 300 Zuschauern in Kaldenkirchen zeigte die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt einen starken Auftritt, ließ jedoch zu viele Chancen ungenutzt.

Die Osterather ließen sich davon nicht beirren und spielten weiter mutig nach vorne. Ein Distanzschuss von Janis Kunft (31.) sowie ein Kopfball von Stieger (40.) wurden ebenfalls von El Edghiri entschärft. Kurz vor der Pause nutzte Amern seine dritte Chance konsequent aus, Niklas Thobrock erhöhte auf 3:0 (40.). Hoffnung keimte beim OSV kurz vor der Halbzeit auf, als Boudoudou mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde (45.+1).

Der OSV übernahm von Beginn an die Kontrolle, ohne zunächst zwingend zu werden. Stattdessen schlug Amern mit der ersten echten Möglichkeit eiskalt zu. Omar Boudoudou traf aus der Distanz ins lange Eck (17.). Kurz darauf bot sich Lars Stieger die große Chance zum Ausgleich, doch Amerns Torhüter Ilyas El Edghiri parierte seinen Lupfer stark. Im direkten Gegenzug erhöhte der Landesligist auf 2:0. OSV-Torwart Lars Kruse bekam eine Hereingabe noch mit den Fingerspitzen zu fassen, konnte den Einschlag am langen Pfosten durch Lamin Fuchs aber nicht mehr verhindern (22.).

Stieger trifft, doch Amern macht spät alles klar

In Überzahl erhöhte der Bezirksligist nach dem Seitenwechsel den Druck. Die größte Chance vergab Marc Rommel, dessen Kopfball nach einer Stunde am Pfosten landete. Schließlich gelang dem OSV der verdiente Anschlusstreffer. Nach einer Ecke legte Kunft den Ball am langen Pfosten quer auf Stieger, der zum 3:1 traf (74.). In der Schlussphase warfen die Osterather alles nach vorne, kamen aber kaum noch zu klaren Abschlüssen. Stattdessen sorgte auf der Gegenseite Adam El Edghiri für den 4:1-Endstand (87.).

„Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Spielerisch waren wir überlegen und haben uns viele Chancen herausgespielt. Amern war einfach effektiver“, sagte Voigt. Trotz der Niederlage lobte der OSV-Trainer seine Mannschaft: „Ich bin total stolz auf die Jungs. Mit der Qualifikation für den Niederrheinpokal haben wir unser Ziel erreicht.“

OSV richtet den Blick auf die Relegation

Der Blick richtet sich nun direkt wieder auf den Saison-Endspurt. In der Bezirksliga haben die Osterather die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bereits sicher. Den direkten Sprung in die Landesliga haben sie allerdings nicht mehr in der eigenen Hand, da Verfolger Sportfreunde Neuwerk bei zwei Punkten Rückstand eine Partie weniger absolviert hat.

Am Freitag um 19.45 Uhr empfangen die Osterather den bereits abgestiegenen 1. FC Mönchengladbach, ehe sie am letzten Spieltag spielfrei sind. „Diese Begegnung wollen wir unbedingt gewinnen und uns dann optimal auf die Relegation vorbereiten“, sagte Voigt.