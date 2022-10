Ostwestfalen lacht über vermeintlichen Großkreutz-Spruch Marc Borgmann, Pressesprecher des TSV Victoria Clarholz, ließ es sich nach dem starken 4:1-Auswärtssieg beim TuS Bövinghausen nicht nehmen, Weltmeister Kevin Großkreutz ein wenig auf die Schippe zu nehmen.

Dass es in Spielen des TuS Bövinghausen heiß hergehen kann, ist bekannt. Großkreutz selbst wird oft gehasst oder geliebt, so dass es natürlich auch zu Reibereien mit gegnerischen Spielern kommt. Großkreutz soll sich in einer dieser Auseinandersetzungen geäußert haben: "Haltet die Fresse und geht morgen arbeiten."

Nach diesem etwas überheblich wirkenden Spruch schmeckte den Ostwestfalen das Siegerbier nach Spielschluss sicherlich noch etwas besser. Borgmann bedankte sich in seinem Social-Media-Posting nochmal ganz herzlich bei Großkreutz für "den Sonderschub an Motivation", wollte sich aber auch nicht zu lang fassen, da er selbst ja auch wieder am heutigen Montag arbeiten muss und wünschte dem sicherlich etwas wohlhabenderen Großkreutz einen schönen freien Tag, "um sich von den anstrengenden 90 Minuten" zu erholen.

Bövinghausen-Coach Sebastian Tyrala war nach der Niederlage sichtlich angefressen: "Wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen, weil wir gut anfingen und dann alles vermissen ließen", und erklärte zu den Gegentoren: "Das sind individuelle Fehler, die dürfen nicht passieren, das hat nichts mit Oberliga-Fußball zu tun." Der Schlagzeile der Lokalpresse, dass er seiner Mannschaft phasenweise die Oberliga-Tauglichkeit abspreche, widerspricht er vehement: "Das habe ich so überhaupt nicht gesagt und auch gar nicht gemeint. Das wäre ja verrückt, wenn man sieht, dass wir auf Platz 2 stehen. Wir sind jetzt auf dem Boden der Tatsachen angekommen und jeder weiß, dass wir nicht einfach durchmarschieren. Auch in den vorherigen neun Spielen ohne Niederlagen war nicht alles überzeugend. Wir müssen jetzt wieder an den Tag legen, was uns bisher stark gemacht hat. Und dann werden wir in Gievenbeck eine neue Serie starten."

"Das muss man nicht so hoch hängen"