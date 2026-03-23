Ostrach und Alberweiler/Aßmannshardt top, Türkspor Biberach jubelt

Kreisliga A1:

SG Daugendorf/Unlingen – FV Altheim 0:2

Vor 200 Zuschauern sahen die Fans eine Partie, die lange Zeit von der taktischen Disziplin lebte. Altheim erwies sich dabei als das abgeklärtere Team und schlug genau dann zu, als die Kräfte bei der Heimelf nachzulassen schienen. Marco Löw (60.) brach nach einer Stunde den Bann, woraufhin Marc Lumpp (74.) eine Viertelstunde später den Deckel auf den verdienten Auswärtssieg setzte. Daugendorf bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber gegen die stabil stehende Defensive der Gäste kein Durchkommen.

FC Laiz – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 3:3

Das Duell bot vor 350 Zuschauern alles, was den Fußball so packend macht: sechs Tore, zwei Platzverweise und eine unglaubliche Einzelleistung. Der TSV erwischte durch Niklas Pawlicki (1.) einen Traumstart und führte durch einen Doppelpack von Maximilian Mockler (17., 40.) zur Pause bereits mit 3:1. Doch Laiz schlug zurück – oder besser gesagt: Dominik Weber. Mit einem Dreierpack (20., 58., 71.) rettete er seinem Team fast im Alleingang einen Punkt. Dass die Gemüter in der Schlussphase erhitzten, zeigten die Ampelkarten für Marco Brunner (54.) auf Gäste- und Markus Marquard (88.) auf Heimseite.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SV Braunenweiler 2:1

In einer eher familiären Atmosphäre vor 50 Zuschauern lieferten sich beide Teams einen harten Kampf um jeden Meter Boden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Severin Müller (57.) die Hausherren in Front. Als Steffen Erbe (66.) wenig später nachlegte, schien die Messe bereits gelesen. Braunenweiler machte es durch Constantin Frick (82.) kurz vor Schluss zwar noch einmal spannend, doch der Ausgleich wollte trotz einer Schlussoffensive der Gäste nicht mehr fallen.

SV Langenenslingen – SG Hettingen/Inneringen 1:2

Die Gäste aus Hettingen und Inneringen stellten die Weichen bereits im ersten Durchgang auf Sieg und zeigten sich vor dem Tor äußerst effizient. Timo Holzmann (10.) und Simon Steinhart (38.) sorgten für eine beruhigende Pausenführung. Langenenslingen brauchte lange, um ins Spiel zu finden und offensiv Akzente zu setzen. Der Anschlusstreffer durch Calep Gabila Jina (85.) kurz vor dem Ende kam letztlich zu spät, um die abgeklärte Defensive der Spielgemeinschaft noch ernsthaft ins Wanken zu bringen.

FC Ostrach – FC Mengen II 5:0

In Ostrach erlebten die Fans eine Machtdemonstration, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. Besonders die Familie Zimmermann war an diesem Tag nicht zu stoppen: René Zimmermann (54., 65.) eröffnete den Torreigen und legte nach dem Treffer von Dominik Lück (60.) gleich noch einmal nach. In der Schlussphase schraubte Andreas Zimmermann (85., 89.) das Ergebnis mit einem späten Doppelpack endgültig in die Höhe und besiegelte die herbe Schlappe für die Mengener Reserve, die über 90 Minuten kaum Zugriff auf die Partie fand.

SG Gammertingen/KFH – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 6:1

Die SG Gammertingen zeigte sich in blendender Torlaune und ließ dem Gegner über die gesamte Spielzeit kaum Luft zum Atmen. Lukas Miller (10., 46.) traf jeweils zu Beginn beider Halbzeiten und brach damit früh den Widerstand der Gäste. Jonas Lau (58.), Alexander Sauter (65., 78.) und Ago Spahic (85.) bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Der Ehrentreffer von Tobias Fimm (89.) kurz vor dem Abpfiff war für die überforderten Gäste nur noch Ergebniskosmetik nach einer sehr einseitigen Begegnung.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SG Bronnen/Neufra 1:1

In einer defensiv geprägten Begegnung mussten die Zuschauer lange auf echte Höhepunkte warten. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, bis Lenny Weiß (62.) den Anhang der Heimelf mit der Führung erlöste. Bolstern schien die drei Punkte bereits sicher im Sack zu haben, doch Bronnen/Neufra bewies Moral und einen langen Atem. In der 85. Minute war Marco Kunz zur Stelle und markierte den späten Ausgleich, der am Ende für eine leistungsgerechte Punkteteilung sorgte.