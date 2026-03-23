Ostrach und Alberweiler/Aßmannshardt top, Türkspor Biberach jubelt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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Vor 200 Zuschauern sahen die Fans eine Partie, die lange Zeit von der taktischen Disziplin lebte. Altheim erwies sich dabei als das abgeklärtere Team und schlug genau dann zu, als die Kräfte bei der Heimelf nachzulassen schienen. Marco Löw (60.) brach nach einer Stunde den Bann, woraufhin Marc Lumpp (74.) eine Viertelstunde später den Deckel auf den verdienten Auswärtssieg setzte. Daugendorf bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber gegen die stabil stehende Defensive der Gäste kein Durchkommen.
Das Duell bot vor 350 Zuschauern alles, was den Fußball so packend macht: sechs Tore, zwei Platzverweise und eine unglaubliche Einzelleistung. Der TSV erwischte durch Niklas Pawlicki (1.) einen Traumstart und führte durch einen Doppelpack von Maximilian Mockler (17., 40.) zur Pause bereits mit 3:1. Doch Laiz schlug zurück – oder besser gesagt: Dominik Weber. Mit einem Dreierpack (20., 58., 71.) rettete er seinem Team fast im Alleingang einen Punkt. Dass die Gemüter in der Schlussphase erhitzten, zeigten die Ampelkarten für Marco Brunner (54.) auf Gäste- und Markus Marquard (88.) auf Heimseite.
In einer eher familiären Atmosphäre vor 50 Zuschauern lieferten sich beide Teams einen harten Kampf um jeden Meter Boden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Severin Müller (57.) die Hausherren in Front. Als Steffen Erbe (66.) wenig später nachlegte, schien die Messe bereits gelesen. Braunenweiler machte es durch Constantin Frick (82.) kurz vor Schluss zwar noch einmal spannend, doch der Ausgleich wollte trotz einer Schlussoffensive der Gäste nicht mehr fallen.
Die Gäste aus Hettingen und Inneringen stellten die Weichen bereits im ersten Durchgang auf Sieg und zeigten sich vor dem Tor äußerst effizient. Timo Holzmann (10.) und Simon Steinhart (38.) sorgten für eine beruhigende Pausenführung. Langenenslingen brauchte lange, um ins Spiel zu finden und offensiv Akzente zu setzen. Der Anschlusstreffer durch Calep Gabila Jina (85.) kurz vor dem Ende kam letztlich zu spät, um die abgeklärte Defensive der Spielgemeinschaft noch ernsthaft ins Wanken zu bringen.
In Ostrach erlebten die Fans eine Machtdemonstration, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. Besonders die Familie Zimmermann war an diesem Tag nicht zu stoppen: René Zimmermann (54., 65.) eröffnete den Torreigen und legte nach dem Treffer von Dominik Lück (60.) gleich noch einmal nach. In der Schlussphase schraubte Andreas Zimmermann (85., 89.) das Ergebnis mit einem späten Doppelpack endgültig in die Höhe und besiegelte die herbe Schlappe für die Mengener Reserve, die über 90 Minuten kaum Zugriff auf die Partie fand.
Die SG Gammertingen zeigte sich in blendender Torlaune und ließ dem Gegner über die gesamte Spielzeit kaum Luft zum Atmen. Lukas Miller (10., 46.) traf jeweils zu Beginn beider Halbzeiten und brach damit früh den Widerstand der Gäste. Jonas Lau (58.), Alexander Sauter (65., 78.) und Ago Spahic (85.) bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Der Ehrentreffer von Tobias Fimm (89.) kurz vor dem Abpfiff war für die überforderten Gäste nur noch Ergebniskosmetik nach einer sehr einseitigen Begegnung.
In einer defensiv geprägten Begegnung mussten die Zuschauer lange auf echte Höhepunkte warten. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, bis Lenny Weiß (62.) den Anhang der Heimelf mit der Führung erlöste. Bolstern schien die drei Punkte bereits sicher im Sack zu haben, doch Bronnen/Neufra bewies Moral und einen langen Atem. In der 85. Minute war Marco Kunz zur Stelle und markierte den späten Ausgleich, der am Ende für eine leistungsgerechte Punkteteilung sorgte.
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In Schemmerhofen sahen die Zuschauer eine abgeklärte Gastmannschaft, die den Grundstein für den Erfolg früh legte. Max Haller (11.) brachte die Spielgemeinschaft per Foulelfmeter in Führung und sorgte direkt nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer (48.) für eine beruhigende Zwei-Tore-Führung. Schemmerhofen mühte sich redlich um den Anschluss, doch die Defensive der Gäste stand bis kurz vor Schluss sicher. In der 89. Minute machte Rafael Köhler mit dem 0:3 endgültig alles klar. Der verwandelte Foulelfmeter von Stefan Romer (90.) zum 1:3-Endstand war für die Heimelf nur noch Ergebniskosmetik.
Ein torreiches und spannendes Duell bekamen die Fans in Aepfingen geboten. Die Hausherren gingen durch Niklas Bailer (29.) in Führung, doch Mittelbiberach antwortete postwendend durch Lukas Ries (31.). Noch vor der Pause brachte Jan Müller (39.) die SGM erneut in Front. Als Julius Frankenhauser (53.) kurz nach dem Wiederanpfiff auf 3:1 erhöhte, schien die Partie entschieden. Der FC Mittelbiberach gab jedoch nicht auf und kam durch Niklas Knörle (77.) noch einmal heran. In der hitzigen Schlussphase, in der die Gäste alles nach vorne warfen, sorgte Martin Steiner (95.) mit dem Treffer zum 4:2 für die endgültige Entscheidung.
In einer hart umkämpften und taktisch geprägten Begegnung gab ein einziger Moment den Ausschlag. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, wobei klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Das Spiel wurde schließlich durch eine Standardsituation entschieden: In der 72. Minute behielt Timo Helfrich vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:1 für den SV Betzenweiler. Die Heimelf startete in der Schlussviertelstunde eine verzweifelte Schlussoffensive, konnte den stabilen Abwehrriegel der Gäste jedoch nicht mehr knacken.
Die Zuschauer in Alberweiler erlebten eine turbulente erste Halbzeit, in der die Gäste der Riedlinger Reserve zweimal in Führung gingen. Zunächst traf Tarik Mehidi (16.), kurz darauf profitierte Riedlingen von einem Eigentor durch Felix Baier (17.). Dazwischen und danach schlug die Heimelf jedoch eiskalt zurück. Robin Mohr (45., 51.) drehte die Partie mit einem Doppelpack – darunter ein verwandelter Foulelfmeter – zugunsten der SGM. In der Schlussphase schwanden bei den Gästen die Kräfte, was Ilyas Aksit (76., 84.) gnadenlos ausnutzte und mit zwei weiteren Treffern den am Ende deutlichen 5:2-Heimsieg perfekt machte.
Die SGM Laupertshausen/Maselheim feierte einen souveränen Heimerfolg, den sie sich bereits im ersten Durchgang erarbeitete. Die Hausherren agierten spielstark und ließen defensiv kaum etwas anbrennen. Martin Kuhl (22.) besorgte Mitte der ersten Halbzeit die verdiente Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Lukas Vogel (42.) nach und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. In der zweiten Halbzeit verwaltete die Heimelf den Vorsprung geschickt, während der FC Wacker Biberach an diesem Tag keine spielerischen Mittel fand, um die kompakte Hintermannschaft der SGM ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.
In Seekirch bewies die Heimelf eine beeindruckende Moral und kämpfte sich nach einem deutlichen Rückstand zurück in die Partie. Der FV Neufra/Donau schien nach Toren von Kubilay Coskun (36.) und Jan Kreidler (60.) bereits wie der sichere Sieger. Doch die Eintracht gab sich nicht geschlagen und startete eine furiose Schlussphase. Tobias Brändle (74.) hauchte seinem Team mit dem Anschlusstreffer neues Leben ein. Die Belohnung für den unermüdlichen Einsatz folgte in der 84. Minute, als Timon Retzlaff zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich traf. Am Ende teilten sich beide Teams leistungsgerecht die Punkte.
Ein minimalistischer Erfolg sicherte dem SV Winterstettenstadt die drei Punkte in einer engen Begegnung. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem beide Teams den Fokus auf eine sichere Defensive legten. Der entscheidende Treffer des Nachmittags fiel schließlich in der 56. Minute, als Martin Müller goldrichtig stand und den Ball im Netz unterbrachte. Die Spielgemeinschaft aus Bad Buchau warf in der letzten halben Stunde alles nach vorne, scheiterte aber immer wieder an der vielbeinigen Abwehr der Hausherren, die den knappen Vorsprung mit viel Herzblut über die Zeit retteten.
Ein dramatisches Finale erlebten die Fans in Dürmentingen. Die Gäste der SG Attenweiler gingen zweimal durch Patrick Rief (4.) und Jakob Schmid (53.) in Führung, doch Dürmentingen schlug jeweils zurück. Patrick Schlegel (39.) glich zunächst per Foulelfmeter aus, bevor Maik Frahs (80.) zehn Minuten vor dem Ende den erneuten Ausgleich markierte. Die Partie gipfelte in einer hochemotionalen Nachspielzeit: In der 95. Minute bekamen die Hausherren erneut einen Foulelfmeter zugesprochen. Patrick Schlegel übernahm wieder die Verantwortung, verwandelte sicher zum 3:2 und löste damit grenzenlosen Jubel beim SV Dürmentingen aus.
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Vor 80 Zuschauern in Erlenmoos entwickelte sich eine zähe Begegnung, in der beide Mannschaften zunächst darauf bedacht waren, defensiv stabil zu stehen. Es war ein Spiel mit wenigen hochkarätigen Torchancen, das vor allem durch intensive Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt wurde. Den entscheidenden Moment des Nachmittags erlebten die Fans kurz vor der Pause: In der 39. Minute war Paul Willburger zur Stelle und markierte die Führung für den SV Ellwangen. In der zweiten Halbzeit warf die Heimelf noch einmal alles nach vorne, biss sich jedoch an der vielbeinigen Ellwanger Abwehr die Zähne aus, die den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit rettete.
In einer taktisch geprägten Partie gab ein früher Strafstoß den Ausschlag. Keine Viertelstunde war gespielt, da bekamen die Gäste aus Burgrieden einen Foulelfmeter zugesprochen. Maximilian Locherer (13.) übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zur frühen Führung. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Rot/Haslach unermüdlich versuchte, den Ausgleich zu erzwingen. Burgrieden agierte jedoch äußerst abgeklärt und ließ kaum nennenswerte Möglichkeiten der Hausherren zu. Da auch die Konterchancen der Gäste ungenutzt blieben, blieb es am Ende beim knappen Auswärtserfolg für den SV Burgrieden.
Die Zweitvertretung der SG Reinstetten/Hürbler feierte einen verdienten Heimsieg, der erst im zweiten Durchgang Gestalt annahm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kam die Heimelf mit viel Schwung aus der Kabine und belohnte sich prompt: Lukas Schafitel (49.) besorgte kurz nach Wiederanpfiff die Führung. Reinstetten blieb am Drücker und konnte in der 75. Minute durch Elias Hampp nachlegen. Achstetten gab sich zwar nicht auf und kam durch Benedikt Amma (87.) kurz vor Schluss noch zum Anschlusstreffer, doch für eine echte Wende reichte die Zeit nicht mehr. Die drei Punkte blieben nach einer konzentrierten Leistung bei der Spielgemeinschaft.
Ein klassischer Blitzstart nach dem Seitenwechsel entschied das Duell in Baustetten. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams den Fokus auf eine sichere Defensive legten und nur wenig riskierten. Dies änderte sich unmittelbar nach dem Wiederanpfiff: In der 46. Minute nutzte Maximilian Netzer eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Sportfreunde Bronnen und erzielte das 1:0. Bronnen bemühte sich in der verbleibenden Spielzeit zwar um den Ausgleich, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehende Baustetter Abwehrreihe, die den Heimsieg souverän verteidigte.
In einer torreichen Begegnung zeigte sich der SV Dettingen/Iller besonders in der ersten Halbzeit als die abgeklärtere Mannschaft. Julian Weiher (21.) eröffnete den Torreigen, bevor Fabian Lorenz (33.) per Foulelfmeter und Paolo Santoro (35.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse sorgten. Als erneut Fabian Lorenz (48.) direkt nach der Pause auf 0:4 erhöhte, schien die Partie bereits entschieden. Die Heimelf bewies jedoch Moral und versuchte in der Schlussphase noch einmal heranzukommen. Die Treffer von Niklas Villinger (66.) und Jan Osterried (74.) waren letztlich jedoch nur Ergebniskosmetik, da Dettingen den Vorsprung danach sicher verwaltete.
Die Zuschauer in Biberach erlebten die beeindruckende Show eines einzelnen Akteurs. Ersin Cerimi erwischte einen Sahnetag und stellte die Defensive der Sulmetinger Reserve vor unlösbare Aufgaben. Bereits nach vier Minuten brachte er Türkspor in Führung und legte in der 27. Minute nach. Zwar verkürzte Timo Bayer (36.) für die Gäste, doch nach dem Seitenwechsel schlug Cerimi erneut doppelt zu (58., 75.) und schraubte sein persönliches Konto auf vier Treffer. Adis Kovacevic (78.) erhöhte kurz darauf sogar auf 5:1, bevor Marco Russ (87.) kurz vor Schluss den Endstand zum 5:2 markierte. Ein klarer Heimsieg für die spielstarken Biberacher.
In Kirchdorf entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel, das lange Zeit auf des Messers Schneide stand. Beide Mannschaften schenkten sich keinen Zentimeter Boden und lieferten sich intensive Duelle im Mittelfeld. Die Entscheidung fiel schließlich nach etwas mehr als einer Stunde: In der 62. Minute behielt Mark Sagi im gegnerischen Strafraum die Übersicht und markierte das goldene Tor des Tages. Schwendi warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte die stabile Defensive des SV Kirchdorf jedoch nicht mehr überwinden. Die Hausherren sicherten sich damit drei wichtige Punkte in einer engen Begegnung.
Vor der stattlichen Kulisse von 210 Zuschauern demonstrierte der BSC Berkheim seine offensive Klasse und feierte einen souveränen Auswärtssieg. Besonders ein Spieler war von der Bellamonter Defensive nicht zu stoppen: Elias Kohler erzielte einen lupenreinen Hattrick innerhalb von nur 26 Minuten (10., 22., 36.) und brachte die Gäste damit früh auf die Siegerstraße. Bellamont schöpfte kurz vor der Pause noch einmal Hoffnung, als Fabian Vogel (40.) zum 1:3 verkürzte. Doch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Berkheim das Geschehen weitgehend und ließ nichts mehr anbrennen. Clemens Schneider (61.) sorgte schließlich für den 1:4-Endstand und besiegelte die deutliche Heimniederlage der Blau-Weißen.
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