Ostpokalfinale: "David"-Karpfham stürzt "Goliath"-Künzing in Überzahl

Das Spiel aus Sicht von Daniel Seidl (Sportlicher Leiter FC Künzing): "Knackpunkt war die rote Karte, nachdem wir früh in Führung gegangen sind. Unser Spiel hat den Gegenspieler getroffen, klar, aber ohne Absicht. Wir sind dann tief gestanden und haben nicht sehr viele Chancen zugelassen. Nach der Halbzeit, als wir den Ausgleich bekommen, war's eine Frage der Kräfte. Wir haben's probiert, aber mit dem aktuellen Verletzungspech, wurde es zunehmend schwierig für uns. Unterm Strich hatten die Karpfhamer in Überzahl dann mehr Spielanteile und daher ist der Sieg gewiss nicht unverdient, so fair muss man sein."