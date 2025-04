Ostler verpassen Riesenchance!

Am 20. Spieltag der Kreisklasse 5 reisten die Ostler auswärts an die Feldbergstraße zum FC Stern. Der letztjährige Aufstiegsrelegationsteilnehmer spielt eine weitgehend enttäuschende Saison. Nachdem die Ostler jedoch an selber Stelle in der vergangenen Saison ihre Aufstiegschancen ad acta legen mussten, waren sie gewarnt und hochmotiviert.



Im Vergleich zur Vorwoche nahm das Trainerteam, das aufgrund Urlaub diese Woche einzig aus Florin Costea bestand, eine Änderung vor. Für Altin Kolgeci rückte der wiedergenesene Louis Bauer in die Startelf.



Die Eisenbahner starteten gewohnt dominant und schnürten die ersatzgeschwächte Heimelf in der eigenen Hälfte ein. Bereits nach fünf Minuten hatte Lukas Sebald nach einem Freistoß von Louis Bauer die erste hundertprozentige Chance, verfehlte jedoch das Tor. Da auch nachfolgend beste Chancen durch Marcel Bauer, Antonio Leone und Lukas Sebald vergeben wurden, stand es nach 20 Minuten statt 0:3 weiterhin 0:0. Anschließend kam die Heimelf besser ins Spiel und stellte die Eisenbahner vor Probleme. Es entwickelte sich ein offenes Spiel in atemberaubenden Tempo. Nach circa 35 Minuten erzielte Stern den vermeintlichen Führungstreffer durch Maximilian Nagel, der jedoch regeltechnisch korrekt aufgrund eines Handspiels zuvor zurückgenommen wurde. Aufgrund mangelhafter Chancenverwertung auf beiden Seiten ging die Partie torlos in die Halbzeit.

Zur zweiten Halbzeit brachte Florin Costea den wiedergenesenen Leandro Offenhäuser für den an diesem Tag glücklosen Essofadh Amidou. Dieser traf fünf Minuten nach der Halbzeit nach einem tollen Angriff über links nur den Querbalken. Das Spiel aus Halbzeit Eins setzte sich auch im zweiten Durchgang fort. Es ging ohne Unterbrechung hin und her. In der 68. Minute sorgte Antonio Leone auf Zuspiel von Leandro Offenhäuser für die vielumjubelte und verdiente Führung für die Ostler. Im Anschluss wechselten beide Mannschaften ihre teils völlig entkräfteten Akteure gegen frische Spieler aus. Auf Seiten der Eisenbahner kamen Diyar Tandogan, Altin Kolgeci und Fabian Rädlein für Marcel Bauer, Himmet Turan und Jonas Schlegelmilch. Ab der 70. Minute übernahm das Heimteam die Spielkontrolle und die Ostler beschränkten sich auf Konter. Diese wurden jedoch mangelhaft ausgespielt, sodass die Entscheidung verpasst wurde. Die Heimelf hatte unterdessen ebenfalls gefährliche Aktionen. Toptorjäger Blendart Bajraktari scheiterte per Kopf an der Latte. Nur wenig später nutzten die Hausherren einen Umschaltmoment zum Ausgleich. Stern brach über die rechte Seite durch und der Flügelstürmer brachte den Ball zur Mitte. Dort wollte Diyar Tandogan den Ball vor Bajraktari klären, bugsierte ihn jedoch unglücklich ins eigene Tor (81.). Im Anschluss entwickelte sich eine hitzige Schlussphase mit vielen Fouls. Der in der ersten Halbzeit noch souveräne Unparteiische verlor mehr und mehr die Spielkontrolle. Mit der letzten Aktion des Spiels hätten die Eisenbahner das Spiel noch auf ihre Seite ziehen können. Ein hervorragender Angriff über die linke Seite mit Fabi Rädlein und Luca Jesse fand in der Mitte den freien Antonio Leone. Dieser zog direkt ab, verfehlte den Kasten aber um einen halben Meter. Anschließend pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab.



Somit lassen die Eisenbahner aufgrund einer miserablen Chancenverwertung zwei wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Durch das 0:0 zwischen Gartenstadt und Trudering bleibt die Situation an der Tabellenspitze unverändert. In der Folgewoche finden aufgrund des Osterfestes keine Spiele statt. Eine Chance für die Eisenbahner ihre Wunden zu lecken und neue Kraft zu tanken. Nach der Pause steht das schwere Auswärtsspiel beim FC Alemannia München an. In den letzten sechs Spielen wollen die Eisenbahner die maximale Punktzahl einfahren, um eine möglichst gute Platzierung am Saisonende zu erzielen.