Ostler und Vohenstraußer Bezirksligareserven müssen nachsitzen

In aller Kürze die Matches des letzten Spieltags in der Kreisklasse Weiden, Staffel Ost:

"In einem überaus fairem Spiel fanden wir in der 1. Halbzeit überhaupt nicht statt und Altenstadt war die klar bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit hat sich die Mannschaft vorgenommen, die Laufbereitschaft und die Passgenauigkeit zu erhöhen. Dies ist ihr eindrucksvoll gelungen, auch wenn der Platzverweis eines Altenstädter uns in die Karten gespielt hat. Ich gratuliere der Mannschaft zu einer tollen Saison", so das Resümee von SVW-Coach Rene Niemann.

"Wir gingen verdient mit einer Führung in die Pause nach einer starken ersten Halbzeit, in der meine Jungs sehr gut und kompakt standen, zudem hatten wir uns Chancen herausgespielt und deshalb folgerichtig auch mit 1:0 zur Halbzeit geführt. Waldau hatte es sehr schwer im ersten Abschnitt gegen uns. Dass nach Wiederanpfiff ein Spieler von uns mit Gelb-Rot vom Platz musste, hat uns dann total aus unserem Flow gebracht. Waldau hat dann gezeigt, welche Klasse es besitzt, mit einem Mann mehr am Platz haben sie es einfach gut gemacht, haben ihre Überzahl einfach clever ausgenutzt. Unter dem Strich, so denke ich, haben die Zuschauer ein gutes Kreisklassenspiel am letzten Spieltag sehen dürfen", sagte Gästetrainer Marvin Häffner.

Tore: 0:1 Benjamin Eder (34.), 1:1 David Woldrich (55.), 2:1 Alex Wolfrath (57.), 3:1 Markus Zitzmann (60.), 4:1 und 5:1 Tobias Guber (68./81.) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 120 - Platzverweis: Gelb-Rot für Xhevahir Asani (52./Altenstadt).