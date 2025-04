Ostler und Pirk bleiben dran, Waldau lässt überraschend Federn

"Wir sind von der ersten Sekunde an ins Spiel gekommen, es waren gute Anfangsminuten, in denen wir nach 3 Minuten durch einen Distanzschuss von Nico Krebs in Führung gingen. Danach hat Luhe-Markt ein bisschen die Kontrolle mit langen Bällen übernommen, wobei wir das heute sehr gut verteidigt haben. Haben auch so nichts Zwingendes zugelassen. Auf der anderen Seite haben wir in der 20. Minute eine Riesen Chance durch Simon Hierold per Kopf, die aber der Gästekeeper überragend entschärft hat. Dann war es Assaidi, der nach einer Umschaltaktion über drei Stationen zum 2:0-Pausenstand eiskalt verwandelt. Zweite Hälfte war überragend, haben gut kombiniert und uns einige Chancen herausgespielt, so waren die Tore 3,4 und 5 auch verdient. Luhe hatte in den Schlussminuten noch zwei oder drei gute Möglichkeiten, bei denen aber unser Schlussmann sehr gut reagiert hat und somit auch die Null gehalten hat. Unterm Strich ein faires Derby und ein verdienter Sieg für uns", so ein zufriedener SpVgg-Coach Eugenio Wild.

"Der Schock steckt noch tief. Es war wirklich eine indisktutable Leistung, wir waren nicht am Platz und gehen schon verdient mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. Und auch nach dem Seitenwechsel hat sich quasi nichts verändert. In solchen Spielen, in denen wir in der Vergangenheit immer zulegen konnten, bringen wir zur Zeit unsere Qualitäten nicht auf den Platz, rufen sie nicht ab. Jetzt heißt es, in den restlichen Partien noch einmal alles in die Waagschale zu werfen, um zumindest einen guten Abschluß zu finden", so Gästetrainer Oliver Wagner am heutigen Dienstagmorgen.