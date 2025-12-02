Ostler mit versöhnlichem Jahresabschluss!

Am 15. Spieltag der Kreisklasse 5 München begrüßten die Eisenbahner den Tabellennachbarn FC Biberg zum womöglich letzten Heimspiel auf der Bezirkssportanlage an der Paul-Wassermann-Straße. Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar. Des Gewinner des Vergolgerduells hält den Druck vorallem auf den Relegationsplatz hoch und bleibt zum Hinrundenabschluss in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete leistungsgerecht 1:1.

Die Eisenbahner starteten nach dem Lauf der vergangenen Wochen eingespielt und dominant in die Partie. Lukas Sebald prüfte nach einem Bauer-Freistoß zum ersten Mal den Gästetorwart (5.). Im Anschluss mussten auch die Ostler die erste knifflige Situation überstehen, nachdem der Unparteiische nach einem Missverständnis zwischen Leon Roth und Denys Kessler zurecht auf indirekten Freistoß im Sechzehner entschied. In einer munteren Anfangsphase kreirten die Eisenbahner weitere Torchancen, belohnten sich jedoch zunächst nicht. Nach 13 Minuten folgte wie zuletzt dann die kalte Dusche. Einem diskutablen Freistoßpfiff folgte eine Gästeflanke, die Sturmtank Agron Plana zur Gästeführung verwertete. Die Eisenbahner zeigten sich nicht geschockt und antworteten sehenswert. In der 17. Minute fing Denys Kessler einen Gästeangriff ab und schaltete blitzschnell per Abwurf auf Kapitän Felix Sebald um. Dieser fand per Lupfer Außenstürmer Benni Voll, der nach einem Doppelpass mit Louis Bauer per Flanke Mittelstürmer Cedric Kitcho erreichte, der per Kopf den Ausgleich besorgte. Auch in der Folge waren die Eisenbahner spielbestimmender und belohnten sich zur Halbstundenmarke mit der Führung. Innenverteidiger Marco Stubenrauch eroberte nach einem Pressschlag im Mittelfeld den Ball und fand nach einem beeindruckenden Sololauf Cedric Kitcho, der vor dem Tor eiskalt blieb und mit seinem siebten Saisontor die Weichen zugunsten der Ostler auf Sieg stellte. Auch die Gäste hatten noch einige Abschlusssituationen, doch die Eisenbahnerdefensive brachte die durchaus verdiente Führung in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselten die Gäste mehrfach und erhöhten mit neuem Personal den Druck auf das Tor von Denys Kessler. Die Eisenbahner überstanden auch diese kritische Phase und pochten in der Folge auf die Vorentscheidung. Nach 68 Minuten erhielten die Eisenbahner nach Foul an Luksi Dörner einen berechtigten Foulelfmeter. Lukas Sebald übernahm in Abwesenheit seines bereits angeschlagen ausgewechselten Bruders die Verantwortung vom Punkt und scheiterte an Gästekeeper Filip Pavlovic. In der Schlussviertelstunde entwickelte sind dann erneut eine Abwehrschlacht, in der Torhüter Denys Kessler seinen goldenen Geburtstagsmoment bekommen sollte. Kurz vor Schluss brach der Linksaußen der Gäste durch und fand sich plötzlich alleine vor dem Ostlertor wieder. Den Schuss konnte der Ersatzmann der Eisenbahner mit einer sensationellen Fußabwehr entschärfen und sicherte somit den nächsten Dreier für die Ostler. Nach 96 Minuten beendete der Unparteiische Akif Turgut, der im Spielverlauf einer außerordentlich fairen Partie durch kommunikative Entgleisungen immer wieder Hektik aufkommen ließ, beim Stand von 2:1 die Partie.