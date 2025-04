Ostler erhalten Lehrstunde!

Am 21. Spieltag der Kreisklasse 5 München traten die Eisenbahner an der Bezirkssportanlage in der Görzer Straße beim FC Alemannia München an. Die Alemannen, die seit jeher als unangenehmer Gegner bekannt sind, befanden sich im Mittelfeld der Tabelle und konnten daher befreit aufspielen.



Das Trainerteam der Ostler, das aufgrund familiärer Gründe an diesem Wochenende lediglich aus Thomas Bauer bestand, hatte erneut enorme Personalsorgen zu beklagen. Im Vergleich zum vorherigen Spiel mussten die Eisenbahner durch die Abwesenheit von Luca Jesse, Himmet Turan und Leandro Offenhäuser den Ausfall dreier wichtiger Stützen kompensieren. Für Himmet Turan und Luca Jesse rückten Alex Köhne und Altin Kolgeci in die Startformation.



Die Eisenbahner waren trotz der Widerstände gewillt ihren Tabellenplatz zu festigen und erspielten sich bereits nach fünf Minuten die erste Torchance. Lukas Sebald brach über die linke Seite durch, scheiterte jedoch am Torhüter der Alemannen. Die Ostler operierten zu Beginn häufig mit langen Bällen hinter die Kette der Heimelf, die damit ihre Probleme hatte. Nach circa 20 Minuten wurde Essofadh Amidou über die rechte Seite geschickt und durch den Torwart klar im Strafraum am Fuß getroffen, doch zur Verwunderung aller (sowohl Alemannen als auch Ostler) blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm. Im Anschluss verloren die Eisenbahner den Faden. Die Laufbereitschaft und die Zweikampfführung waren nicht mehr kreisklassentauglich. Alemannia fand besser ins Spiel und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Torhüter Niklas Huff parierte mehrfach glänzend und verhinderte den Rückstand. Doch auch die Eisenbahner hatten trotz des Leistungsabfalls ihre Möglichkeiten. Antonio Leone scheiterte nach einem wilden Ausflug des Heimtorwarts am Verteidiger auf der Linie und Essofadh Amidou rutschte auf der Torlinie am Ball vorbei. In der 42. Minute führte einer der zahlreichen gefährlichen Standards zur Führung für Alemannia. Der kopfballstarke Kuntscher setzte sich im Luftzweikampf gegen mehrere Ostler durch und Innenverteidiger Pötscher nutzte den Rebound zur Pausenführung.



Coach Bauer war in der Pause sichtlich unzufrieden und monierte zurecht die fehlende Einstellung seiner Mannschaft. Zur zweiten Hälfte erfolgte ein Doppelwechsel. Leon Roth und Fabi Rädlein ersetzten Altin Kolgeci und Alex Köhne. Doch das Spiel veränderte sich nur marginal. Nach 20 ausgeglichenen Minuten luden die Eisenbahner den Gegner durch einen haarsträubenden Fehler im Sechzehner zu einem Sonntagsschuss ein, der das 2:0 für die Heimelf markierte. Die Eisenbahner versuchten zurück ins Spiel zu finden, doch als der Heimkeeper 15 Minuten vor dem Ende eine weitere Hundertprozentige durch Leon Roth vereitelte, war den meisten der circa 50 Zuschauern klar, dass die zweite Saisonniederlage der Eisenbahner bevorsteht. In der Schlussphase gab sich die junge und sichtlich enttäuschte Ostlermannschaft dann größtenteils auf. Tore der Heimelf in der 86. Und 89. Minute besiegelten das Debakel aus Eisenbahnersicht. Niklas Huff verhinderte in den Schlussminuten durch glänzende Paraden mehrfach ein höheres Ergebnis.



Das 4:0 bei Alemannia war gleichzeitig die höchste Niederlage für die Ostler in der Kreisklasse seit über 20 Jahren und das erste Spiel ohne eigenen Treffer in einem Pflichtspiel seit dem 03.09.2023. Diese Superlative bestätigen die schwache Leistung der Eisenbahner an diesem Sonntagnachmittag, zeigen aber auch die Stärke von Alemannia, die deutlich besser als ihr Tabellenplatz sind. Durch die Siege der Konkurrenz schmilzt der Vorsprung auf Gartenstadt auf sechs Punkte. Nach vorne muss der ESV auf Trudering wohl abreißen lassen und kann den direkten Aufstieg abhaken. Nach dem Auftritt verbittet sich das Thema Aufstieg aber vorerst ohnehin. In der Folgewoche beim schweren Gastspiel beim abstiegsbedrohten MSV Bajuwaren wollen die Eisenbahner vorallem für die Fans Wiedergutmachung betreiben und durch eine enorme Leistungssteigerung den Glauben in die eigenen Fähigkeiten zurückgewinnen.