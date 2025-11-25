Ostler bezwingen Lieblingsgegner!

Am 14. Spieltag der Kreisklasse 5 München gastierten die Eisenbahner bei der Zweitvertretung des FC Phönix München. Die Mannschaft von Neutrainer Perica Anusic stand vor dem Spiel unmittelbar hinter den Eisenbahnern im gesicherten Tabellenmittelfeld und hat in dieser Saison bereits einigen Mannschaften aus der Spitzengruppe Punkte abgeknöpft. Die Gastgeber sind so etwas wie der Lieblingsgegner der Ostler. Alle acht Vergleiche in der Vergangenheit konnten die Eisenbahner für sich entscheiden.

Die Ostler-Elf startete auf dem gefrorenen und schwer zu bespielenden Kunstrasen an der Langkofelstraße mit dem Selbstverständnis von sieben Spielen ohne Niederlage in die Partie. Während die Heimelf vorrangig auf lange Bälle Richtung Toptorjäger Nicolas Hilz setzte, wählten die Eisenbahner den spielerischen Ansatz und kreierten erste Torchancen, die jedoch vergeben wurden. In der 20. Spielminute nutzten die Gastgeber einen Ballverlust von Spielmacher Lukas Sebald mit der ersten Torannäherung in Person von Nicolas Hilz zur Führung. Die Eisenbahner zeigten sich unbeeindruckt und erspielten sich weitere Torchancen. In der 45. Minute konnte Heimtorwart Stefan Latzel eine Flanke von Tobi Heine gegen die tiefstehende Sonne nicht festhalten und Stürmer Enrique Suarez staubte zum Ausgleich ab. In der Nachspielzeit des ersten Spielabschnittes folgte dann die Szene des Spiels. Torhüter Niklas Huff fing einen Gästeangriff ab und schaltete per Abschlag blitzschnell um. Der 80 Meter Pass wurde durch Himmet Turan perfekt verarbeitet und per Distanzschuss zur vielumjubelten Eisenbahnerführung eingenetzt. Durch zwei Tore in der letzten Minute gingen die Ostler mit einer verdienten Führung in die Pause.

Nach der Halbzeit brachte das Trainerteam Jonas Schlegelmilch, der damit sein Saisondebüt in der ersten Mannschaft gab, für den angeschlagenen Benni voll. In der zweiten Halbzeit waren die Eisenbahner sofort hellwach und schnürten die Gastgeber in der eigenen Hälfte ein. In der 60. Minute zog Lukas Sebald eine Ecke direkt aufs Tor, die der Heimtorwart noch gegen den Querbalken lenken konnte, doch Enrique Suarez stand erneut goldrichtig und markierte mit seinem Doppelpack die Vorentscheidung. In der Folge schaltete die Mannschaft mehrere Gänge zurück und ließ den Gegner zurück ins Spiel kommen. In der 69. Minute wurde dies durch die Gastgeber in Person von Karim Toumi bestraft, der nach sehenswertem Angriff den Anschluss wieder herstellte. In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier beider Mannschaften. Torhüter Niklas Huff konnte sich mehrfach stark auszeichnen und hielt seine Mannschaft wie so oft in dieser Saison im Spiel. Die Eisenbahner wechselten in dieser Phase mehrfach. Unter anderem gab Luksi Dörner sein Comeback nach Verletzung und ersetzte den ausgepumpten Tobi Heine. Weiterhin kam Luan Waldleitner für Jonas Reichart und Kili Peine und Lukas Simmerl für das herausragend harmonierende Sturmduo Himmet Turan und Enrique Suarez. In der 88. Minute sorgte dann der eingewechselte Luan Waldleitner auf Zuspiel von Lukas Sebald aus abseitsverdächtiger Position für die Entscheidung. Im gleichen Atemzug belegte der kommunikativ äußerst fragwürdig agierende Schiedsrichter Christian Trompke den Heim-Kapitän Jonas Ernstberger zuerst mit einer zehnminütigen Zeitstrafe und verwies ihn nach kurzem Wortgefecht mit gelb-rot des Feldes. Kurz danach hatte der 4:2 Auswärtscoup der Eisenbahner Bestand.