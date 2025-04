Ostler bekommen Verstärkung!

In dieser Woche konnte die Erste der Eisenbahner nicht nur den dritten Sieg in Serie einfahren, sondern auch die Verpflichtung von Enrique Suarez unter Dach und Fach bringen. Der ehemalige Landesligaspieler trainierte die letzten Wochen bereits mehrfach mit und entschied sich nun für ein Engagement bei den Eisenbahnern. Enrique spielte zuletzt in der Saison 21/22 für die Bezirksligamannschaft des SVN München und erzielte dort vier Tore. Anschließend plagten den körperlich robusten Stürmer mehrere Verletzungen, u.a. ein Kreuzbandriss. Der Kontakt entstand über den ehemaligen Ostler Merlin Kraus, der die Eisenbahner letztes Jahr aus familiären Gründen in freundschaftlicher Verbundenheit verließ. Dank einer guten Zusammenarbeit von Abteilungsleiter Marco Schlegelmilch mit dem "abgebenden" Verein ist Enrique ab sofort spielberechtigt und stellt am Wochenende beim Heimspiel gegen Petrolspor bereits eine Option für Trainer Thomas Bauer dar. Statement des sportlichen Leiters Felix Sebald: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Enrique einen hochveranlagten Spieler für uns gewinnen konnten. In den ersten Trainings hat man gesehen, dass er nach seiner Verletzung noch brauchen wird um die Bewegungsabläufe zu perfektionieren, aber er hat bereits angedeutet, dass er aus jeder Spielsituation ein Tor erzielen kann. Ein besonderer Dank gilt dem SVN München, die dafür gesorgt haben, dass Enrique sofort spielberechtigt ist und seinem liebsten Hobby im Spielbetrieb nachkommen kann."