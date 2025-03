Ostinghausen schlägt Hiltrup - Neuenkirchen punktet gegen Peckeloh

Die SF Ostinghausen schlug Spitzenreiter TuS Hiltrup in einem intensiven Spiel nach einer torlosen ersten Halbzeit souverän mit 3:0 und ist auf einen Punkt herangerückt. Entsprechend zufrieden war Coach Julian Bober: "Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, sehr diszipliniert verteidigt und hatten das Spiel im Griff. Wir haben den Gästen durch eine überragende Teamleistung den Schneid abgekauft. Wenn wir so jede Woche auftreten würden, wären wir kaum zu schlagen, das waren heute 100 Prozent.“

Auch wenn Hiltrup immer noch am 26. März ein Nachholspiel gegen Neuenkirchen in der Hinterhand hat, spüren die Münsteraner nun die gesamte obere Tabellenhälfte im Nacken. Der SC RW Maaslingen schlug Kellerkind Delbrücker SC deutlich mit 4:0 und schob sich am SC Peckeloh auf Platz 3 vor. Der SCP kam beim SuS Neuenkirchen überraschend nicht über ein 1:1 hinaus.