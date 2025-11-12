Osthofen gewinnt Kellerduell

SV Gimbsheim II – FSV 03 Osthofen 0:3 (0:1). – „Osthofen war über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Sie waren giftiger und wollten“, sah Gimbsheims Trainer Nils Albrecht bei den Gästen mehr Engagement. Die führten zur Pause bereits durch einen Treffer von Emanuel Bier (13.). Das zweite Gästetor verhinderte Gimbsheims Torhüter Tom Steinbach, der einen Foulelfmeter von Samet Karaman abwehrte (23.). Den möglichen Ausgleich vergab Piero Fragomeli, der ebenfalls per Foulelfmeter an Osthofens Trainer Dennis Steinhauser scheiterte (55.). Leon Krasnici (66.) und Andre Ihrig (82.) schossen die Gäste danach zum deutlichen Sieg. „Es hätte auch höher ausgehen können. Osthofen hatte noch zweimal Alu getroffen. Wir waren einfach zu schlecht heute“, analysierte Albrecht.