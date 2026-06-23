Ostfrieslandklasse A: Der Spielplan der Staffel 2 steht Fünfzehn Teams gehen in die Saison – Auftakt bereits am 25. Juli, zwei Absteiger am Saisonende von red · Heute, 18:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lena Feeken

Der Spielplan der Ostfrieslandklasse A Staffel 2 ist veröffentlicht. Fünfzehn Mannschaften gehen in die neue Saison, die bereits am Samstag, 25. Juli 2026, eröffnet wird. Zum Auftakt trifft Eintracht Plaggenburg auf den VfB Münkeboe, außerdem spielt der SC Dunum gegen den SV Blomberg-Neuschoo.

Am Sonntag folgen die weiteren Begegnungen des 1. Spieltags. TuS Pewsum U23 II empfängt den TuS Westerende, TuS Borkum startet gegen den SV Dornum, RSV Visquard spielt gegen TuS Esens II, SV Großefehn II trifft auf SC Eiche Wiesens, und TuS Weene bekommt es mit TuRa Marienhafe zu tun. Ein direkter Aufsteiger, ein Relegationsplatz Die Staffel umfasst fünfzehn Teams, sodass pro Spieltag jeweils eine Mannschaft spielfrei ist. Am Saisonende steigt ein Team direkt auf, ein weiteres erhält die Chance über die Relegation. Im Tabellenkeller müssen zwei Mannschaften absteigen.