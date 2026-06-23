Ostfrieslandklasse A: Der Spielplan der Staffel 2 steht

Der Spielplan der Ostfrieslandklasse A Staffel 2 ist veröffentlicht. Fünfzehn Mannschaften gehen in die neue Saison, die bereits am Samstag, 25. Juli 2026, eröffnet wird. Zum Auftakt trifft Eintracht Plaggenburg auf den VfB Münkeboe, außerdem spielt der SC Dunum gegen den SV Blomberg-Neuschoo.
Am Sonntag folgen die weiteren Begegnungen des 1. Spieltags. TuS Pewsum U23 II empfängt den TuS Westerende, TuS Borkum startet gegen den SV Dornum, RSV Visquard spielt gegen TuS Esens II, SV Großefehn II trifft auf SC Eiche Wiesens, und TuS Weene bekommt es mit TuRa Marienhafe zu tun.
Die Staffel umfasst fünfzehn Teams, sodass pro Spieltag jeweils eine Mannschaft spielfrei ist. Am Saisonende steigt ein Team direkt auf, ein weiteres erhält die Chance über die Relegation. Im Tabellenkeller müssen zwei Mannschaften absteigen.
Auffällig ist der dicht getaktete Start: Bereits im August stehen mehrere englische Wochen an, darunter der 4. Spieltag am 12. August und der 6. Spieltag am 19. August. Nach dem 18. Spieltag am 8. November 2026 geht die Liga in die Winterpause. Der erste reguläre Spieltag nach der Pause ist für das Wochenende ab dem 26. Februar 2027 angesetzt.
Der letzte Spieltag steigt am 30. Mai 2027. Dann werden alle sieben Partien einheitlich um 14 Uhr ausgetragen, unter anderem SV Dornum gegen TuS Borkum, TuS Esens II gegen RSV Visquard, VfB Münkeboe ge