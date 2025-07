Ostfriesland Cup: Pewsum trotz später Torejagd ausgeschieden

Es ist zwar etwas humorvoll gemeint, aber die Veranstaltung ist umso ernster, denn jede Mannschaft will gewinnen. Auch wenn man nicht in der Landes- oder Bezirksliga spielt. Als Mannschaft aus der Ostfrieslandliga den Cup zu gewinnen, ist eine sehr gute Leistung. Es ist nicht undenkbar, aber bisher scheint es nicht zu passieren, denn der Unterschied zwischen der Landes- und Bezirksliga ist wirklich enorm. Das hat man heute Nachmittag gesehen: Der TSV Friesenstolz Riepe, der den Aufstieg in die Bezirksliga fast geschafft hat, zeigte gegen den Bezirksligisten TuS Pewsum 73 Minuten lang eine starke Leistung, kassierte aber dennoch vier Gegentore. Für die Pewsumer war es ein verdienter Sieg, da sie sich viele Chancen erspielten, was aber nicht zum Halbfinaleinzug reichte. Ein Sieg mit fünf Toren Unterschied war nötig.