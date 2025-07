Ostfriesland Cup

Nachdem zuletzt aufgrund des besseren Torverhältnisses ein 1:1 gegen den Landesliga-Aufsteiger TuS Esens reichte, zählt das Team von Tobias Ryl zu den besten vier Mannschaften der Region – eine Leistung auf die der Trainer verdienter Maßen stolz ist – „Wenn man da jetzt im Halbfinale steht, ist das eine wunderbare Geschichte. Das freut mich für die Jungs und ist auch ein guter Richtungsweiser für die Saison.", so Ryl. Die abgelaufene Saison beendete die Mannschaft auf dem sechsten Tabellenplatz, ein Resultat an dem Tobias Ryl gerne anknüpfen und sich im besten Fall verbessern möchte – „Anhand der Qualität die wir dazu gewonnen haben, schätzten wir unser Saisonziel realistisch ein und wollen besser als Platz sechs werden." Ein Blick auf die Abschlusstabelle der letzten Saison zeigt, dass das anstehende Halbfinale durchaus ein Spiel auf Augenhöhe werden könnte. Mit zwei Punkten (43) weniger stand der heutige Gegner, am Ende ein Rang hinter Middels, auf Platz sieben, wenn doch der TuS beide Ligaspiele gewinnen konnte. Die Vorbereitung von Wallinghausen verlief bislang aber ebenfalls erfolgreich, weshalb Tobias Ryl gewarnt ist – „Sie sind auch ungeschlagen in der Vorbereitung, haben ihre schweren Spiele alle sehr deutlich gewonnen. Zudem haben sie sich gut verstärkt und sind in der Breite sehr gut aufgestellt.", warnt der Coach. Auch die Platzbedingungen dürften gewisse Herausforderungen mit sich bringen, was Ryl und seine Mannschaft aber nicht abschreckt – „Es ist Halbfinale, du willst ins Finale. Auf dem Platz in Wallinghausen ist fußballerisch nicht so viel möglich, du musst dich da an die Gegebenheiten gewöhnen, sodass wir die Spieltaktik ein bisschen umstellen und dann hoffen, dass wir, ähnlich wie in den beiden Punktspielen, gewinnen werden. Man muss ihnen leider mit ihren eigenen Waffen den Zahn ziehen."

Anpfiff ist dann heute Abend 19:00 Uhr in Wallinghausen.