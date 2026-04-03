Osterstress für Königstein: Dreimal in fünf Tagen im Einsatz

Eminent wichtige Aufgaben hat auch der SC Luhe-Wildenau II (12./16) vor der Brust, duelliert er sich doch bei seinem Doppeleinsatz mit zwei direkten Konkurrenten im Buhlen um den Ligaerhalt. Reist die Scheler-Crew am Samstag in den Sportpark nach Hirschau und fordert den TuS WE (11./21) heraus, empfangen die Oberwildenauer am Montag das Tabellenschlußlicht SV Köfering (14./7)

Rückblick auf ein Nachholspiel vom Mittwochabend:

Im zweiten Topspiel innerhalb von drei Tagen rang der 1. FC Rieden dem spielstarken Gast aus Königstein in einem starken und – vor allem in der Schlussphase - eminent spannenden Spiel ein Unentschieden ab. Königstein stellte eines der besten Teams, das in dieser Saison im Vilstal seine Visitenkarte abgab. Vom Anpfiff weg waren beide Mannschaften auf Offensive getrimmt. Der Gast setzte schon in der 2. Minute mit dem ersten gefährlichen Torschuss von Simon Lederer seine Duftmarke. Königstein agierte mit kompromisslosem Gegenpressing und einem gut gestaffelten Spielaufbau und versuchte die schnellen Torjäger Benedikt Guttenberger und Simon Lederer in Szene zu setzen. Rieden jedoch hielt in der Defensive sehr gut dagegen. Für die bis dahin größte Gelegenheit musste für Königstein daher ein Weitschuss von Spielführer Julian Taubmann aus 35 Meter herhalten, der an die Latte des Riedener Gehäuses klatschte. Königstein agierte im ersten Abschnitt mit einer präsenteren Körpersprache und erspielte sich ein leichtes Übergewicht und zwang die Riedener im Spielaufbau zu einigen Abspielfehlern.

Im zweiten Abschnitt hatte Rieden Glück bei einem Innenpfostentreffer der Gäste nach einem Freistoß in der Nähe der rechten Außenlinie (49.). In der Gewissheit, sich keinen Fehler leisten zu dürfen, startete Rieden vereinzelte Entlastungsangriffe, die jedoch an der ebenfalls sattelfesten Gästeabwehr verpufften. Eng wurde es für Rieden, als Michael Fleischmann für ein Foul an der Außenlinie eine 10-Minuten-Strafe aufgebrummt bekam (68.). Königstein witterte dadurch seine Chance und erhöhte die Intensität seines Spiels. Trotzdem startete Rieden einen Konterangriff, den Jonas Hofrichter in aussichtsreicher Position verzog (79.). In der temporeichen und äußerst spannenden Schlussphase suchten beide Teams den Lucky Punch. Königstein war dann kurz vor Ende der Partie dem Siegtreffer sehr nahe, als nach einem Riedener Eckball noch ein Konter gefahren wurde, jedoch die Flanke von rechts für die beiden mitgelaufenen Stürmer im Strafraum zu hoch angesetzt war. Wegen der dramatischen Schlussphase und der sehr guten und sicheren Defensivleistung können die ersatzgeschwächten Riedener mit dem Unentschieden besser leben als der TSV Königstein, der sich sichtlich viel vorgenommen hatte. (Quelle: Spielbericht Richard Weigert, FCR)

FCR-Coach Julian Pospiech: "Ein extrem intensives und umkämpftes Spiel, das am Ende des Tages keinen Sieger verdient hatte. Beide Mannschaften haben gekämpft und dem Gegner keinerlei Spielraum gelassen. Jetzt heißt es regenerieren und am Montag wieder angreifen."

Gästetrainer Roland Winkler: "In einem sehr guten Kreisligaspiel schenkten sich beide Mannschaften nichts. Über das ganze Spiel gesehen hatten wir mehr Spielanteile. Die Heimmannschaft hat sehr gut verteidigt und uns fehlte beim Abschluss die Genauigkeit. Letztendlich war es ein 0:0 der besseren Art. Wir können damit gut leben."

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Lukas Schwendner (DJK Ensdorf) - Zuschauer: 120 - Zeitstrafe für Michael Fleischmann (68./FCR)

Rückblick auf ein Nachholspiel vom Donnerstagabend:

Tore: 0:1 Eric Holzner (3.), 0:2 und 0:3 Florian Ottmann (8./37.), 0:4 Raphael Wolf (43.), 0:5 Eric Holzner (76.), 0:6 Jakob Sabisch (82.) - Schiedsrichter: Sergiy Kuzmenko - Zuschauer: 70

Nachholpartien am Ostersamstag:

Aufgrund der Tabellenkonstellation ein Sechs-Punkte-Spiel für beide Mannschaften, die aktuell sechs Punkte trennen. Der Druck des Gewinnenmüssens ist auf Seiten der Gäste etwas größer, denn eine Niederlage würde den Abstand zum rettenden Ufer weiter vergrößern. Die Kaolinstädter hoffen hingegen auf einen Dreier, der eine Art Befreiungsschlag bedeuten würde. Hirschau-Coach Andreas Meyer: "Am Ostersamstag erwartet uns mit dem Heimspiel gegen Luhe-Wildenau II natürlich ein richtungsweisendes Spiel. Mit einem Sieg könnten wir uns etwas Luft im Hinblick auf den Abstand zum Relegationsplatz verschaffen. Bei einer Niederlage sind wir weiterhin voll im Kampf um den Relegationsplatz. Im Vergleich zum letzten Spiel müssen wir die einfachen Fehler abstellen und das Zweikampfverhalten wieder verbessern. Mit Luhe-Wildenau II erwartet uns trotz ihrer aktuellen Tabellensituation eine spielstarke Mannschaft, die sich nach dem Trainerwechsel stabilisiert hat." Gästetrainer Dieter Scheler: "Ganz klar, für uns ein richtungsweisendes Spiel in Hirschau im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Wir werden alles versuchen, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Uns ist natürlich die Schwere der Aufgabe bewusst. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung unserer Zuschauer."

It´s Derbytime, heißt es am Samstag um 16 Uhr in Königstein, wenn es zum stets zuschauerträchtigen Nachbarduell mit dem FC aus dem nur sieben Kilometer entfernten Edelsfeld kommt. Beide Seiten sprechen von einem von je her besonderen Match, denn das Konkurrenzdenken zwischen den beiden Vereinen wäre enorm. Hüben wie drüben geht es neben dem Prestige vor allem um wichtiges Punktegut. Der TSV will den Ambitionen im Aufstiegsrennen Nahrung geben, der Gast möchte mit Zählbarem den Keil zu den Abstiegsplätzen dicker gestalten. Möchte man den TSV aufgrund des Tabellenstands und des Heimvorteils in die Favoritenrolle stecken, weiß man, dass derartige Auseinandersetzungen ihre eigenen Gesetze haben. Auf die hofft der FCE. TSV-Chefanweiser Roland Winkler: "Am Samstag kommt mit Edelsfeld zum Derby eine harte Aufgabe auf uns zu. Edelsfeld braucht die Punkte um nicht hinten rein zu kommen, wir wollen oben dran bleiben. Es wird sicherlich ein spannendes Spiel. Nichtsdestotrotz wollen wir die Punkte in Königstein behalten." Gästetrainer Martin Dehling: "Mit Sicherheit wieder ein Zuschauermagnet! Königstein führt die Heimtabelle an und hat seit über einem Jahrzehnt kein Punktspiel mehr gegen Edelsfeld verloren. Doch wir werden wieder alles in die Waagschale werfen, um das zu ändern. Schon in der Vorrunde war es ein Spiel auf des Messers Schneide. Wenn wir unsere Momente nutzen, ist eine Überraschung durchaus möglich."

Partien des 21. Spieltags am Ostermontag:

Heute, 15:15 Uhr SV Schmidmühlen Schmidmühlen SV Freudenberg Freudenberg 15:15 PUSH

Heute, 15:00 Uhr TuS Rosenberg Rosenberg DJK Ursensollen DJK Ursensollen 15:00 live PUSH

Verfolgerduell im Aicher Stadion, wenn die 4 die 5 empfängt. Hier wie dort möchte man mit Zählbarem den Kontakt zu ganz vorderen Teams in der Tabelle halten. Schon 23 Zähler auf eigenem Terrain lassen die Heimelf in die Rolle des leichten Favoriten schlüpfen, bringt der beste Aufsteiger allerdings seine Qualitäten in Gänze auf den Platz, wird sich wohl ein enges Match entwickeln. TuS-Spielercoach Jonas Dotzler: "Am Ostermontag erwarten wir zu Hause die DJK Ursensollen. Nach einem guten Start in die Restrückrunde mussten wir letzte Woche einen Dämpfer in Rieden hinnehmen. Um vorne dranzubleiben, wollen wir am Montag gegen den starken Aufsteiger wieder ein anderes Gesicht zeigen und die drei Punkte in Rosenberg lassen." Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer: "In Rosenberg erwartet uns ein hartes Stück Arbeit gegen einen starken Gegner, der gerade zu Hause als Favorit gilt. Wir müssen von Beginn an konzentriert auftreten und als Team geschlossen dagegenhalten. Ich hoffe, dass sich unsere Personalsituation bis dahin etwas entspannt und wir wieder mehr Optionen im Kader haben. Trotzdem wollen wir uns nicht verstecken, sondern mutig auftreten und unsere Chancen nutzen. Zudem haben wir noch etwas aus dem Hinspiel gutzumachen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, wollen wir alles daransetzen, etwas Zählbares mit nach Ursensollen zu nehmen."

Die Vorzeichen vor diesem Kellerduell sind klar: Für die beiden "Sorgenkinder" darf nichts anderes, als der volle Ertrag zählen. Im Bemühen, der Relegation noch von der "Schippe" zu springen, muss der SC dieses Spiel gegen den erst einmal siegreichen Gast gewinnen, alles andere wäre ein großer Rückschlag. Der Gast auf der anderen Seite möchte eben einen der Relegationsplätz noch erreichen, für ihn ist das Match im Michael-Höhbauer-Stadion das erste von sechs Endspielen, um in einer schwierigen Saison den Direktabstieg noch abzuwenden. SC-Coach Dieter Scheler: "Im Heimspiel gegen Köfering müssen wir alles daran setzen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Nach dem Samstag-Spiel und einer nur kurzen Pause ist unter anderem mentale Stärke gefragt. Vor unseren Fans wollen wir unbedingt den Heimsieg." Christopher Ernst, Sportlicher Leiter des SVK: "Für uns ist das Spiel in Luhe-Wildenau das erste von drei Auswärtsspielen in Folge, die für uns immens wichtig sind. Denn nach diesen Spielen kann der Kampf um den Klassenerhalt für uns vorbei sein. Das möchten wir aber mit aller Macht verhindern. Somit werden wir versuchen, am Montag alles aus uns herauszuholen und mit einem passenden Matchplan Punkte aus Luhe-Wildenau mitzunehmen. Solange es rechnerisch möglich ist, werden wir alles dafür geben, unser Ziel - den Relegationsplatz - zu erreichen. Ich weiß, was die Mannschaft leisten kann. Leider haben wir es bisher in dieser Saison zu wenig auf den Platz gemacht. Dennoch ist die Stimmung im Team außergewöhnlich gut, das ist in und nach jedem Training zu bewundern. Der Glaube stirbt zuletzt, wir sind bereit für die Aufholjagd."