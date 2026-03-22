Osterrönfelds Heimpunkte-Traum platzt: 0:5-Debakel gegen Glückstadt

Die Fans des Osterrönfelder TSV leiden mit ihrer Mannschaft mit. – Foto: Olaf Wegerich

Der OTSV Osterrönfeld wollte erste Heimpunkte in der Rückrunde einfahren – stattdessen endete die Partie in einer Katastrophe. Der Gast ETSV Fortuna Glückstadt siegte am Bahndamm mit 5:0 und ließ die Blau-Gelben nach einer starken ersten Halbzeit blass zurück.

Augenhöhe bis Pause – OTSV verpasst Chancen

Die erste Hälfte spielte sich auf Augenhöhe ab. Glückstadt hatte die erste Möglichkeit, doch Tristan Lipinski scheiterte am Pfosten. Die Gastgeber fanden zunehmend ins Spiel: Nach einem Abpraller des Gästetorwarts kam Florian Kracht um Zentimeter zu spät. Kurz vor der Pause glich ein klares Handspiel im Strafraum des Gastes ungesühnt.

In der 44. Minute jubelten die Heimmannschaft fast: Krachts Volleyabnahme ging haarscharf am langen Pfosten vorbei. Torlos zur Pause – und die OTSV-Fans mit berechtigten Hoffnungen. Glückstadt routiniert und ballsicher Die Vorentscheidung fiel brutal schnell. In der 52. Minute nutzte Glückstadt einen Fehlpass im Aufbau und schaltete um: Christian Lipinski traf zum 0:1. Zwei Minuten später legte sein Bruder Tristan per Freistoß aus 18 Metern nach (54.).

Tristan Lipinski (re., Glückstadt), hier gegen Maurice Petersen vom TUS Nortorf, trug sich auch in die Torschützenliste ein. – Foto: Olaf Wegerich