 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Osterrönfelds Heimpunkte-Traum platzt: 0:5-Debakel gegen Glückstadt

von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:46 Uhr · 0 Leser
Die Fans des Osterrönfelder TSV leiden mit ihrer Mannschaft mit.
Die Fans des Osterrönfelder TSV leiden mit ihrer Mannschaft mit. – Foto: Olaf Wegerich

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VL West Schl.-Holstei
Osterrönfeld
F.Glückstadt

Der OTSV Osterrönfeld wollte erste Heimpunkte in der Rückrunde einfahren – stattdessen endete die Partie in einer Katastrophe. Der Gast ETSV Fortuna Glückstadt siegte am Bahndamm mit 5:0 und ließ die Blau-Gelben nach einer starken ersten Halbzeit blass zurück.

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Osterrönfelder TSV
Osterrönfelder TSVOsterrönfeld
ETSV Fortuna Glückstadt
ETSV Fortuna GlückstadtF.Glückstadt
0
5
Abpfiff

Augenhöhe bis Pause – OTSV verpasst Chancen

Die erste Hälfte spielte sich auf Augenhöhe ab. Glückstadt hatte die erste Möglichkeit, doch Tristan Lipinski scheiterte am Pfosten. Die Gastgeber fanden zunehmend ins Spiel: Nach einem Abpraller des Gästetorwarts kam Florian Kracht um Zentimeter zu spät. Kurz vor der Pause glich ein klares Handspiel im Strafraum des Gastes ungesühnt.

In der 44. Minute jubelten die Heimmannschaft fast: Krachts Volleyabnahme ging haarscharf am langen Pfosten vorbei. Torlos zur Pause – und die OTSV-Fans mit berechtigten Hoffnungen.

Glückstadt routiniert und ballsicher

Die Vorentscheidung fiel brutal schnell. In der 52. Minute nutzte Glückstadt einen Fehlpass im Aufbau und schaltete um: Christian Lipinski traf zum 0:1. Zwei Minuten später legte sein Bruder Tristan per Freistoß aus 18 Metern nach (54.).

Tristan Lipinski (re., Glückstadt), hier gegen Maurice Petersen vom TUS Nortorf, trug sich auch in die Torschützenliste ein.
Tristan Lipinski (re., Glückstadt), hier gegen Maurice Petersen vom TUS Nortorf, trug sich auch in die Torschützenliste ein. – Foto: Olaf Wegerich

Trotz mehrerer Wechsel gab es vom Gastgeber keine Reaktion. Die Gäste spielten routiniert und ballsicher ihren Vorsprung aus: Jonah Baum (66.), Tristan Lipinski (80.) und Nic Brackert (85.) machten es zum 5:0. Das Heimpublikum war fassungslos.

Nächster Test: Reaktion gegen Aufstiegsfavorit Geest?

Die katastrophale zweite Halbzeit wirft Fragen auf. Am nächsten Dienstag kommt der Aufstiegskandidat Geest an den Bahndamm – ob es eine Reaktion gibt, bleibt abzuwarten.

Osterrönfelder TSV: Silas Jurkat-Einfeldt, Sören Müller, Leif-Kilian Thomsen, Johannes Bruns, Jannik Landtreter (71. Jamie Liß), Oliver Schmeling (62. Kevin Czaja), Luca Wallschläger (71. Silas Barho), Marko Grbavac, Florian Samuel Kracht (71. Fabian Baltz), Linus Ramaker (62. Mattis Lenz), Lorenz Billerbeck.
Trainer: Maik Gabriel.
ETSV Fortuna Glückstadt: Christopher Wilken, Tristan Lipinski, Tim Eymers, Christian Lipinski (84. Brijan Dittmann), Linus Andresen (80. Matti Burrichter), Erik Witt (79. Bastian Peters), Marlon-Erich Feldmann (80. Lasse Reuter), Berat Güler (84. Tim Luca Peters), Ben Luca Massanet Andreu, Nic Brackert, Jonah Baum.
Trainer: Dieter Feldmann.
Schiedsrichter: Tim Marcel Sonder.
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Christian Lipinski (52.), 0:2 Tristan Lipinski (54.), 0:3 Jonah Baum (66.), 0:4 Tristan Lipinski (80.), 0:5 Nic Brackert (85.).