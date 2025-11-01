Osterrönfelder TSV überrascht Tabellenführer Wasbek am Bahndamm

Nachdem der ungeschlagene Tabellenführer der Verbandsliga West SV Wasbek um einen Heimrechttausch bat, empfing der OTSV den großen Favoriten auf dem heimischen Kunstrasenplatz. Mit lediglich 14 Spielern trotzte die Heimelf dem mit voller „Kapelle“ angetretenen Favoriten von Beginn an.
Aus einer sicheren Defensive setzte die Heimelf immer wieder auf schnelle Umschaltmomente und erarbeitete sich beste Chancen. Nach 18 Minuten belohnte sich der Gastgeber: Eine wunderbar getimte Flanke von Jannik Landtreter köpfte Luca Wallschläger zum verdienten 1:0 ein. Der Tabellenführer drückte aufs Tempo, doch bis auf einige Eckbälle hatte der Defensivverbund der Blau-Gelben alles im Griff, und so ging es in die Halbzeit.
Mit wesentlich mehr Laufbereitschaft und ballsicheren Stafetten bäumte sich der Gast auf und drückte den OTSV in die Defensive. Nach 60 Minuten belohnte der Tabellenerste seine beste Phase mit dem 1:1 durch Rune Kulig.
In den Minuten danach sah alles danach aus, dass der Primus die Partie dreht. Doch der Gastgeber wehrte sich mit enormer Kampfbereitschaft und konnte erneut in Führung gehen. Fabian Baltz setzte sich energisch auf dem rechten Flügel durch und bediente Kevin Czaja, der zum 2:1 abschloss.
Wasbek bestimmte mit Ballbesitz das Spiel, aber die besseren Möglichkeiten hatte der Gastgeber. Nach 94 Minuten war dann Schluss, und der OTSV feierte einen verdienten Sieg. Nächste Woche heißt der Gegner am Bahndamm TuRa Meldorf.
Osterrönfelder TSV: Silas Jurkat-Einfeldt, Sören Müller, Leif-Kilian Thomsen, Johannes Bruns, Jannik Landtreter, Oliver Schmeling (75. Linus Ramaker), Luca Wallschläger (81. Jamie Liß), Fabian Baltz (71. Dolph-Fynn John), Jamie Liß, Kevin Czaja, Lorenz Billerbeck - Trainer: Maik Gabriel
SV Wasbek: Alexander Röschmann, Lukas Brandt, Justin Ruediger (46. Hannes Schallert), Chams Eddine Belhiba, Mattes Burkhardt (73. Alexander Mokris), Darryl Steve Tougang Nievchev (46. Laurenz Ruben Kulig), Youri von der Mehden, Jan-Henrik Grümmer (87. Tino Knobel), Matteo Keidel (40. Yannik Gläske), Rune Linus Kulig, Devin Ceyhan - Trainer: Pasqual Rüdiger
Schiedsrichter: Tom Braun
Tore: 1:0 Luca Wallschläger (18.), 1:1 Rune Linus Kulig (60.), 2:1 Kevin Czaja (66.)