Osterrönfelder TSV überrascht Tabellenführer Wasbek am Bahndamm

Frühe Führung für den OTSV

Aus einer sicheren Defensive setzte die Heimelf immer wieder auf schnelle Umschaltmomente und erarbeitete sich beste Chancen. Nach 18 Minuten belohnte sich der Gastgeber: Eine wunderbar getimte Flanke von Jannik Landtreter köpfte Luca Wallschläger zum verdienten 1:0 ein. Der Tabellenführer drückte aufs Tempo, doch bis auf einige Eckbälle hatte der Defensivverbund der Blau-Gelben alles im Griff, und so ging es in die Halbzeit.

Tabellenführer gleicht aus

Mit wesentlich mehr Laufbereitschaft und ballsicheren Stafetten bäumte sich der Gast auf und drückte den OTSV in die Defensive. Nach 60 Minuten belohnte der Tabellenerste seine beste Phase mit dem 1:1 durch Rune Kulig.