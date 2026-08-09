Osterrönfeld mit starker Moral mit Punkt in Büsum Bruns und Müller gleichen 0:2 noch vor der Pause aus von Ismail Yesilyurt · Gestern, 21:06 Uhr · 0 Leser

Der Ball rollte zunächst für den neuen Cheftrainer Fabian Doege und Osterrönfelder TSV in die falsche Richtung. – Foto: Markus Till

Nach der Auftaktniederlage am ersten Spieltag (1:2 gegen zuhause gegen Jevenstedt) hat der Osterrönfelder TSV am 2. Spieltag der Verbandsliga West den erste Punkt eingefahren. Die Elf vom Bahndamm kehrte mit einem hochverdienten Punkt vom Gastspiel beim TSV Büsum (der ebenfalls mit einem 1:2 beim TSV Friedrichskoog in die Saison gestartet war) zurück. Am Ende hieß es nach einer 0:2-Aufholjagd 2:2 (2:2).

Früher Schock und schnelle Gastgeschenke Die Partie vor 200 Zuschauern begann ausgeglichen, ehe die mit einem Altersdurchschnitt von nur 21,9 Jahren extrem junge Osterrönfelder Truppe binnen weniger Minuten den Faden verlor. Nach völlig unnötigen Fehlern im eigenen Spielaufbau lud man die Hausherren förmlich ein: Lukas Wefer in der 15. Minute und Leif Ampting nach 19 Minuten nutzten die Einladungen eiskalt zur schnellen 2:0-Führung für Büsum. Osterrönfelder Moral bringt den verdienten Ausgleich Wer nun dachte, die junge Gästeelf würde nach diesem Rückschlag einbrechen, sah sich schnell getäuscht. Osterrönfeld reagierte energisch und mit viel Wucht. Nach zwei vergebenen Möglichkeiten durch Leif Thomsen wurde ein starkes Strafraumdribbling von Jannik Landtreter nur durch ein Foul gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Johannes Bruns in der 28. Minute souverän zum 1:2-Anschlusstreffer.

Die Blau-Gelben drängten weiter auf den Ausgleich und wurden noch vor dem Pausenpfiff belohnt: Fünf Minuten vor dem Halbzeittee netzte Kapitän Sören Müller im zweiten Versuch zum verdienten 2:2-Ausgleich ein (40.). Chancenwucher in der Schlussphase: Siegtreffer liegt in der Luft Nach dem Seitenwechsel brachte Gästetrainer Fabian Doege Sturmtank Jamie Liß, um der Offensive neue Impulse zu geben. Nach einer kurzen Phase der Lethargie setzte sich Liß nach rund 70 Minuten robust durch, scheiterte jedoch am stark parierenden Büsumer Schlussmann Magnus Ehlers.