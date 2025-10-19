Osterried rettet der SGM spät zumindest einen Punkt

Zu einem späten, aber hochverdienten Remis kam die SGM beim Gastspiel in Bronnen.

Die Werner-Elf bestimmte klar die ersten 45 Minuten, kam aber nur selten zu zwingenden Torchancen. Die Führung auf dem Fuß hatte nach 21 Minuten Niklas Villinger, doch seinen Schuss konnte der Schlussmann per Fußabwehr klären. Die Gastgeber tauchten nur selten vor dem SGM-Tor auf und hatten im ersten Abschnitt keine echte Einschussmöglichkeit. In der 40. Minute landete ein langer Ball von Jens Fackler bei Daniel Biechele, der seine Elf mit einem Flachschuss in Führung brachte. Nur eine Minute später scheiterte derselbe Spieler mit einem Kopfball am Pfosten, so dass es mit dem knappen Vorsprung in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Bild zunächst nur wenig. Die SGM war überlegen, konnte sich aber vor dem Tor nicht entscheidend durchsetzen. Die Platzherren kamen nach knapp einer Stunde zu ihrer ersten großen Möglichkeit, als der Ball nach einem Eckball nur an der Querlatte landete. Fünf Minuten später hatten sie mehr Fortune, denn eine Hereingabe von der Grundlinie wurde noch entscheidend von einem SGM-Spieler unglücklich ins eigene Tor zum 1:1 abgefälscht. Und es kam noch dicker: Zehn Minuten später konnte sich eine Angreifer im Zweikampf entscheidend durchsetzen und brachte die Heimelf mit 2:1 in Front. Die Mannen von Trainer Carlo Werner gaben aber nicht auf und hatten nur wenig später die Chance zum Ausgleich, doch Niklas Villinger per Kopf und der eingewechselte Hannes Hebel scheiterten am Torwart bzw. der vielbeinigen Abwehr. In der 89. Minute dann aber doch der verdiente Ausgleich: Nach einem abgewehrten Eckball verlängerte Jan Osterried einen Schuss von Christian Villinger per Kopf zum 2:2. Die letzte Chance des Spiels bot sich dann in der Nachspielzeit aber nochmals den Einheimischen, doch zum Glück versprang einem Angreifer wenige Meter vor dem Tor der Ball, so dass es beim 2:2 blieb.