Osterholz II weiter obenauf; Löhnhorst setzt sich ab

In der Kreisliga Osterholz fanden am vergangenen Wochenende sieben Spiele statt, in denen einige Tore fielen. Während der VfR Seebergen-Rautendorf weiter munter verliert, konnte der SV Löhnhorst einen weiteren Schritt Richtung Rückkehr in die Bezirksliga gehen..