Osterholz II siegt deutlich, Hambergen holt Big-Points

– Foto: Katrin Prieß

In der Kreisliga ging es am Wochenende richtig rund und alleine am heutigen Sonntag gab es 28 Tore zu bestaunen. Wir schauen auf die Partien vom 19. Spieltag in der Übersicht..

Der TSV Wallhöfen setzte sich zuhause mit 2:0 gegen den SV GW Beckedorf durch. Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Marten Liening in der 71. Minute die Führung für die Gastgeber erzielte. Kurz vor Schluss machte Liening mit seinem zweiten Treffer des Tages und seinem elften Tor der Saison alles klar und stellte in der 88. Minute den 2:0-Endstand her. Die Hausherren bleiben auf Platz zwei.

Der FC Hambergen gewann sein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Blau-Weiß Bornreihe mit 3:0. Kevin Struss brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (40.) und erhöhte direkt nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (49.). Den Schlusspunkt setzte Kai-Cedric Ribbe in der 61. Minute per Foulelfmeter. Hambergen zog an Bornreihe II vorbei und ging einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Der SV Lilienthal-Falkenberg feierte einen souveränen 4:0-Auswärtssieg beim ASV Ihlpohl. Linus Grün brachte die Gäste früh mit einem Doppelpack in Führung (9., 21.). In der Schlussphase sorgten Jan Westermann per Foulelfmeter (83.) und erneut Linus Grün (88.) mit Saisontor Nummer sieben für den klaren Endstand. Lilienthal bleibt auf Rang eins, während Ihlpohl die zweite Niederlage des Jahres kassierte.

Im spektakulären Duell zwischen dem SV Komet Pennigbüttel und dem ATSV Scharmbeckstotel fielen insgesamt acht Tore. Am Ende setzte sich Pennigbüttel mit 5:3 durch und konnte damit einen torreichen Heimsieg feiern. Damit springen die Hausherren auf Rang sechs.

Ein deutliches Ergebnis gab es beim Heimspiel der zweiten Mannschaft des VSK Osterholz-Scharmbeck. Gegen die SG Platjenwerbe / Lesumstotel gewann der VSK mit 6:0. Theo Wischhusen (13.) eröffnete den Torreigen, bevor Nikolai Süß mit zwei Treffern (23., 48.) nachlegte. Per Schramm (64.) und erneut Süß (75.) bauten die Führung weiter aus, ehe Jan Ehrich in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Die Gäste stehen nach der sechsten Niederlage in Serie nun auf dem 14. Platz.

Sechs Tore und ein spätes Comeback gab es beim 3:3 zwischen Eiche Neu Sankt Jürgen und dem TSV Meyenburg. Meyenburg ging zunächst durch Paul Lukas Ladwig in Führung (18.), doch Jasper Stern glich per Foulelfmeter aus (31.), bevor Maksymilian Amplewski die Gastgeber in Führung brachte (34.). Noch vor der Pause stellte Janluca Grove auf 2:2 (45.). In der zweiten Hälfte traf erneut Stern per Foulelfmeter zum 3:2 (59.), ehe Ladwig in der 90. Minute den späten Ausgleich erzielte. Die Heimelf hält Meyenburg zwar weiter auf Distanz, doch der Tabellennachbar hat noch zwei Spiele in der Hinterhand. Außerdem war es bereits das vierte Remis für Meyenburg in Serie, zuvor gab es zwei Niederlagen.