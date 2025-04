Osterholz II dreht Partie spät; Platjenwerbe mit Big-Points

Am 25. Spieltag der Kreisliga Osterholz fanden zwischen vergangenen Donnerstag und Sonntag acht Spiele statt. Begonnen wurde der Spieltag mit zwei abstiegsbedrohten Team und endete am Sonntag mit einem krachenden Auswärtssieg von Bornreihe II.

Dannenberg kann seine Serie auch beim ASV Ihlpohl ausbauen, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war. Zur Pause stand es souverän 0:2, nachdem Max Otholt und Maris Meyerdierks trafen. Ein Elfmeter, den Jann-Lukas Haase mit seinem 15. Saisontor verwandelte, machte die Partie nochmal richtig spannend, doch am Ende blieb Dannenberg zum zehnten Mal in Serie ungeschlagen.

Das Spiel am Donnerstag startete für Hambergen II sehr gut, doch das 0:1 von Steffen Kaluza wurde nur fünf Minuten später egalisiert. Jan Kölling war der Torschütze. Der Stürmer des Kellerkindes war es, der noch zwei weitere Tore nachlegte und sein Team auf die Siegerstraße schickte. Am Ende hieß es 5:2 und Platjenwerbe gab die rote Laterne nach vier Niederlagen in Serie ab.

Aschwarden hatte gegen Wallhöfen nicht allzu große Probleme, den zweiten Platz zu halten. Zwar lag man früh in der Partie zurück, nachdem Tarek Hinck traf, doch ein Doppelschlag von Jasper Rippe und Steffen Dietrich drehte die Partie noch vor der Pause. Im Endeffekt hieß es 4:1 und der zweite Sieg in Serie konnte eingefahren werden.

Am Sonntag in Beckedorf reichte ein goldenes Tor für den Sieg. Dieses bescherte Jasper Stern seinem TSV Neu St. Jürgen, sodass die Gäste den dritten Sieg in Serie einfahren konnten und immer weiter weg von den Abstiegsrängen rücken. Beckedorf hingegen wartet seit neun Spielen auf einen Dreier.

Hansa Schwanewede konnte nach vier Niederlagen in Serie endlich wieder siegen und verteidigte so Rang fünf vor dem TSV Meyenburg. Dabei sah es nach einem Remis aus, nachdem Taeike Bollhorst in der 83. Minute für die Gäste ausglich, doch ein Elfmeter in der 90. Minute, den Janik Nöding verwandelte, brachte den Sieg.

Früh in der Partie brachte Felix Ambrosi seinen VfR mit seinem 20. Saisontor in Führung, doch bei Seebergen-Rautendorf läuft in der Rückrunde gar nix richtig. Man war im Aufstiegsrennen und nun verlor man zum sechsten Mal in Serie. Auch am Sonntag wurde es wieder richtig deutlich. Alleine Anton Räte steuerte fünf Tore beim 1:12 bei, wodurch Bornreihe II am Gegner vorbeizog.

Der SV Löhnhorst bleibt das Maß aller Dinge und bleibt auch im 14. Spiel in Serie ungeschlagen. Gegen Lilienthal-Falkenberg hieß es am Ende 3:0. und der Blick geht so langsam Richtung Bezirksliga.