Osterholz gewinnt Spitzenspiel, Nordsode siegt, Ihlpohl siegt weiter

– Foto: Mathias Leschek

In der Kreisliga Osterholz rollte der Ball wieder und an der Spitze marschierten Neu St. Jürgen und Lilienthal weiter nach vorne. Osterholz II gewann in Dannenberg und wahrt die Minimalchance auf den Aufstieg. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Hambergen ging früh durch Jannis Finley Kramer in Führung (3.), doch die Gäste drehten das Spiel. Moritz Petriel glich aus (53.), Timo Brünjes traf doppelt (73., 90.) zum Auswärtssieg. Die Gäste gewannen erstmals nach vier Remis in Serie und verteidigen Platz zwei.

Ihlpohl gewann auswärts. Nico Merdes traf früh (8.), Jann-Luka Haase erhöhte (58.). Felix Ahrens brachte Wallhöfen kurz heran (61.), doch Lucas Krämer sorgte für die Entscheidung (68.). Ihlpohl gewann das siebte Spiel in Serie.

Lilienthal-Falkenberg gewann ein torreiches Spiel. Felix Von Parpart traf zur Führung (15.), ehe Mika Wohltmann ausglich (18.). Corvin Kloß (29., 35.) und Jan Westermann (47.) sorgten für klare Verhältnisse, Torben Poppe verkürzte noch (67.). Die Hausherren gehen einen nächsten großen Schritt Richtung Bezirksliga.

Beckedorf drehte einen frühen Rückstand durch Philip Andreas Hochschild (6.). Jonas Zerjatke glich aus (24.), danach trafen Maik Pydde (57.), Levon Hayrapetyan (67.) und zweimal Mads Kristian Stromsborg (79., 89.) zum deutlichen Sieg. Für Beckedorf war es der zweite Sieg in Serie.

Nordsode entschied die Partie für sich. Kevin Hans-Hermann Schäfer traf zur Führung (20.), Pascal Kranz glich aus (23.). Paskal Monsees brachte Nordsode wieder in Front (44.) und erhöhte später auf 3:1 (75.). Nordsode bleibt zwar ganz tief unten, doch es war der zweite Sieg innerhalb der vergangenen vier Partien.

Löhnhorst setzte sich knapp durch. Chris Meißner brachte die Gastgeber in Führung (36.), Jannes Becker glich aus (50.). Steven Holstein (56.) und Tim Haase (85.) stellten auf 3:1, ehe Chris Hybsz noch verkürzte (88.). Für Löhnhorst war es der erste Sieg nach vier sieglosen Partien in Folge.