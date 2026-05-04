 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Osterholz gewinnt Spitzenspiel, Nordsode siegt, Ihlpohl siegt weiter

Rückblick vom Wochenende

von Nk · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mathias Leschek

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Kreisliga Osterholz
Hambergen
Pennigbüttel
Dannenberg
Osterholz II

In der Kreisliga Osterholz rollte der Ball wieder und an der Spitze marschierten Neu St. Jürgen und Lilienthal weiter nach vorne. Osterholz II gewann in Dannenberg und wahrt die Minimalchance auf den Aufstieg. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hambergen
FC HambergenHambergen
TSV Eiche Neu Sankt Jürgen
TSV Eiche Neu Sankt JürgenN. St Jürgen
1
3
Abpfiff

Hambergen ging früh durch Jannis Finley Kramer in Führung (3.), doch die Gäste drehten das Spiel. Moritz Petriel glich aus (53.), Timo Brünjes traf doppelt (73., 90.) zum Auswärtssieg. Die Gäste gewannen erstmals nach vier Remis in Serie und verteidigen Platz zwei.

Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr
TSV Wallhöfen
TSV WallhöfenWallhöfen
ASV Ihlpohl
ASV IhlpohlIhlpohl
1
3
Abpfiff

Ihlpohl gewann auswärts. Nico Merdes traf früh (8.), Jann-Luka Haase erhöhte (58.). Felix Ahrens brachte Wallhöfen kurz heran (61.), doch Lucas Krämer sorgte für die Entscheidung (68.). Ihlpohl gewann das siebte Spiel in Serie.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Lilienthal-FalkenbergSV Li-Fa
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe II
4
2
Abpfiff
+Video

Lilienthal-Falkenberg gewann ein torreiches Spiel. Felix Von Parpart traf zur Führung (15.), ehe Mika Wohltmann ausglich (18.). Corvin Kloß (29., 35.) und Jan Westermann (47.) sorgten für klare Verhältnisse, Torben Poppe verkürzte noch (67.). Die Hausherren gehen einen nächsten großen Schritt Richtung Bezirksliga.

Gestern, 15:00 Uhr
SV GW Beckedorf
SV GW BeckedorfBeckedorf
ATSV Scharmbeckstotel
ATSV ScharmbeckstotelATSV Schasto
5
1
Abpfiff

Beckedorf drehte einen frühen Rückstand durch Philip Andreas Hochschild (6.). Jonas Zerjatke glich aus (24.), danach trafen Maik Pydde (57.), Levon Hayrapetyan (67.) und zweimal Mads Kristian Stromsborg (79., 89.) zum deutlichen Sieg. Für Beckedorf war es der zweite Sieg in Serie.

Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr
SV Nordsode
SV NordsodeNordsode
SG Platjenwerbe / Lesumstotel
SG Platjenwerbe / LesumstotelSG Platjenwerbe
3
1
Abpfiff

Nordsode entschied die Partie für sich. Kevin Hans-Hermann Schäfer traf zur Führung (20.), Pascal Kranz glich aus (23.). Paskal Monsees brachte Nordsode wieder in Front (44.) und erhöhte später auf 3:1 (75.). Nordsode bleibt zwar ganz tief unten, doch es war der zweite Sieg innerhalb der vergangenen vier Partien.

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SV Löhnhorst
SV LöhnhorstLöhnhorst
TSV Meyenburg
TSV MeyenburgMeyenburg
3
2
Abpfiff

Löhnhorst setzte sich knapp durch. Chris Meißner brachte die Gastgeber in Führung (36.), Jannes Becker glich aus (50.). Steven Holstein (56.) und Tim Haase (85.) stellten auf 3:1, ehe Chris Hybsz noch verkürzte (88.). Für Löhnhorst war es der erste Sieg nach vier sieglosen Partien in Folge.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Dannenberg
TSV DannenbergDannenberg
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz II
1
2
Abpfiff

Die Gäste sicherten sich spät den Sieg. Jelto Gerken brachte Osterholz-Scharmbeck in Führung (64.), Maris Meyerdierks glich aus (70.). In der Schlussminute erzielte Tammo Maibach den Siegtreffer (90.). Die Gäste zogen an Dannenberg vorbei und wahren die kleine Chance auf den Aufstieg.