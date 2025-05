Osterhofen verpflichtet zwei Youngsters

Sportlich steckt die SpVgg Osterhofen in einer kritischen Situation. Zwei Spieltage vor Schluss sind Prechtl, Sharankov & Co. in der Bezirksliga Ost weiter Vorletzter und haben fünf Punkte Rückstand zum allerdings zuletzt arg taumelnden SV Oberpolling. Um es noch in die Relegation zu schaffen, muss es für die Herzogstädter perfekt laufen, ansonsten geht es nach 15 Jahren auf Bezirks- und Verbandsebene zurück in die Kreisliga. Unabhängig von diesem Szenario basteln die Verantwortlichen um Fußballboss Marco Dellnitz jedoch einen spannenden Kader zusammen, unter anderem konnten bereits die Bad Kötztinger Landesligakicker Sebastian Benesch, Dominik und Tobias Hanninger sowie Torhüter Philipp Röckl (SV Schalding-Heining) als Neuzugänge vorgestellt werden. Neuste Verpflichtungen sind die U19-Youngsters Maximilian Schramm (SG Aidenbach) und Leon Junger (FC Künzing).

"Mich freut es besonders, dass sich zwei sehr talentierte Nachwuchsspieler aus der Region für unseren Club entschieden haben. Wir sind bestrebt, in diesem Bereich Step by Step die nächsten Schritte zu gehen. In der Region gibt es sehr viele gute Jungs, die wir in nächster Zukunft auf dem Radar haben werden. Maxi Schramm ist mir schon vor längerer Zeit aufgefallen. Ein absolut positiver Typ, der richtig Bock auf Fußball hat. Man kann ihn als eine Art Straßenfußballer beschreiben. Er handelt sehr instinktiv und ist enorm lernwillig. Ich weiß, dass wir an ihm sehr viel Freude haben werden. Die Gesprächsrunden mit ihm waren super. Seine direkte Art hat mich positiv beeindruckt. Leon Junger war schon einige Male bei unserem Torwart-Trainer Stefan Irmen bei Einheiten anwesend. Uns ist hier bereits aufgefallen, dass viel Potenzial in ihm steckt. Er ist sehr lernwillig und Stefan wird ihn behutsam aufbauen", gibt Marco Dellnitz zu Protokoll.







Schramm kickte als U17-Spieler bei der SG Gergweis, mit der er für Furore sorgte und sich unter anderem für die damals in Deggendorf stattfindende Bayerische Hallenmeisterschaft qualifizierte und dort zu den auffälligsten Akteuren gehörte. "Mit dem Wechsel nach Osterhofen möchte ich den nächsten Schritt wagen, mich weiterentwickeln und mit dem Club eine erfolgreiche Saison spielen. Die Rahmenbedingungen, sprich Trainingsmöglichkeiten, sind super. Ich habe bereits mittrainiert, um mir ein Bild machen zu können. Die Teamkollegen haben mich super aufgenommen und das Trainingsniveau ist absolut Top. Wichtig waren für mich auch die Gespräche mit den Verantwortlichen. Es ist ein tolles Trainerteam, welches mir die Ziele offen und ehrlich präsentiert hat. Ich möchte mich bei der SG Aidenbach und dem Trainerteam sehr herzlich für die schöne Zeit bedanken", sagt Maximilian Schramm.







Junger komplettiert das Keeper-Team und freut sich ebenfalls auf das künftige Engagement: "Da ich eine neue Herausforderung suche und mich neu beweisen möchte, schließe ich mich in der kommenden Saison der SpVgg Osterhofen an. Ich trainiere schon längere Zeit mit dem Torwarttrainer Stefan Irmen und durfte bereits die ganze Mannschaft, als auch die beiden Trainer Marco Dellnitz und Axel Dichtl kennenlernen. Vor allem durch das spezielle Torwarttraining habe ich gemerkt, dass sich meine Leistungen verbessert haben, es aber trotzdem noch viel Luft nach oben gibt. Aus diesen Gründen freue ich mich bereist sehr auf die neue Saison. Persönlich möchte ich mich beim FC Künzing für das Vertrauen der letzten Jahre bedanken."