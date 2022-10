Die SpVgg Osterhofen liebäugelt gegen den TSV Kareth-Lappersdorf mit einem Heimdreier – Foto: Harry Rindler

Osterhofen und Waldkirchen sehnen Heimsiege herbei 17. Spieltag - Sa/So.: Schlusslicht Straubing bestreitet Kellerduell in Pfreimd

Während vier der sieben niederbayerischen Vertreter, die in der Landesliga Mitte am Start sind, bereits am Freitagabend ran müssen, sind die restlichen Klubs am Samstag bzw. Sonntag im Einsatz. Sowohl die SpVgg Osterhofen (gegen den TSV Kareth-Lappersdorf) sowie der TSV Waldkirchen (gegen den ASV Burglengenfeld) sehnen im Abstiegkampf Heimsiege herbei. Der am vergangenen Wochenende erstmals siegreiche VfB Straubing reist zur SpVgg Pfreimd. Wenn die Gäubodenstädter zumindest die Relegationszone wieder in Sichtweite bekommen wollen, ist ein Auswärtserfolg alternativlos.





Anton Autengruber (Trainer TSV Waldkirchen): "Burglengenfeld spielt bislang eine stabile Saison und steht tabellarisch gut da. Für uns gibt es in der Landesliga keine einfachen Spiele und wenn wir nicht 100 Prozent bringen, bekommen wir gegen jeden Gegner große Probleme. Wenn wir aber an unser Limit kommen, können wir auch gegen jedes Team bestehen. Das wissen wir und wollen entsprechend auftreten."



Personalien: Hinter dem Mitwirken von Kapitän Manuel Karlsdorfer steht noch ein großes Fragezeichen. Ansonsten ist der Kader mit Ausnahme der langzeitverletzten Kicker Mario Strahberger und Benedikt Giller komplett.









Timo Studtrucker (Trainer ASV Burglengenfeld): "Wir müssen nach den beiden aus meiner Sicht vermeidbaren Niederlagen den Knick wieder hinbekommen. Zuletzt haben wir unser gewohntes Spiel nicht auf den Platz bekommen und bestimmte Tugenden, die für uns wichtig sind, nicht abgerufen. Waldkirchen steht deutlich mehr unter Zugzwang wie wir und nicht nur deshalb wird es ein ganz schwieriges Auswärtsspiel. Wir wollen es hinbekommen, die Grundtugenden wieder reinzubekommen und hinten die Null zu halten. Nichtdestotrotz werden wir nicht nervös und wollen am Samstag die richtige Antwort geben."





Personalien: Marc Seibert und Dominik Fritz fehlen dem ASV, der allerdings wieder mit Stammtorhüter Marcel Bauer, Bastian Beer und Youssef El Mankouchi planen kann.



Anton Autengruber (Trainer TSV Waldkirchen): "Burglengenfeld spielt bislang eine stabile Saison und steht tabellarisch gut da. Für uns gibt es in der Landesliga keine einfachen Spiele und wenn wir nicht 100 Prozent bringen, bekommen wir gegen jeden Gegner große Probleme. Wenn wir aber an unser Limit kommen, können wir auch gegen jedes Team bestehen. Das wissen wir und wollen entsprechend auftreten."Personalien: Hinter dem Mitwirken von Kapitän Manuel Karlsdorfer steht noch ein großes Fragezeichen. Ansonsten ist der Kader mit Ausnahme der langzeitverletzten Kicker Mario Strahberger und Benedikt Giller komplett.Timo Studtrucker (Trainer ASV Burglengenfeld): "Wir müssen nach den beiden aus meiner Sicht vermeidbaren Niederlagen den Knick wieder hinbekommen. Zuletzt haben wir unser gewohntes Spiel nicht auf den Platz bekommen und bestimmte Tugenden, die für uns wichtig sind, nicht abgerufen. Waldkirchen steht deutlich mehr unter Zugzwang wie wir und nicht nur deshalb wird es ein ganz schwieriges Auswärtsspiel. Wir wollen es hinbekommen, die Grundtugenden wieder reinzubekommen und hinten die Null zu halten. Nichtdestotrotz werden wir nicht nervös und wollen am Samstag die richtige Antwort geben."Personalien: Marc Seibert und Dominik Fritz fehlen dem ASV, der allerdings wieder mit Stammtorhüter Marcel Bauer, Bastian Beer und Youssef El Mankouchi planen kann.











Christian Dullinger (Trainer SpVgg Osterhofen): "Wir stellen wieder eine Abwehr mit 21 Jahren im Durchschnitt. Ich erwarte mehr von den Leistungsträgern sowie unserem Zentrum! Es wird ein schweres Spiel, da beide Teams Punkte brauchen. Aber wir wollen zuhause mal wieder ein Erfolgserlebnis mit unseren Zuschauern feiern."





Personalien: Mirza Hasanovic, Armin Mesic und Andreas Gerlsberger sind bei den Herzogstädtern nicht dabei.









Matthias Bösl (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): "Wir befinden uns momentan in einer schwierigen Phase und daher ist es eigentlich egal, wie der nächste Gegner heißt. Die letzten beiden Spiele waren leistungsmäßig in Ordnung und darauf gilt es aufzubauen. Es wäre schön, wenn es in Osterhofen endlich mal wieder mit einem Dreier klappen würde. Allerdings sind wir personell ziemlich angezwickt."



Personalien: Neben den langzeitverletzten Akteuren stehen Torjäger Thomas Schmidt, Julian Kessner, Michael Kirner, Michael Amann, Alexander Fuchshuber und Sebastian Peter auf der Ausfallliste. Auch beim erkrankten Aaron Bice sind die Einsatzchancen eher gering.









So., 23.10.2022, 15:00 Uhr SpVgg Pfreimd Pfreimd VfB Straubing Straubing 15:00 live PUSH







Stefan Mohaupt (Abteilungsleiter SpVgg Pfreimd): "Wir sind erstmals in dieser Saison der Favorit und haben dementsprechend auch etwas zu verlieren. Die Mannschaft ist aber gut drauf und leichte Spiele gibt es für uns in der Landesliga ohnehin nicht. Wir peilen drei Punkte an und wenn wir die holen können, sind wir in der Tabelle richtig gut dabei."



Personalien: Weiter nicht zur Verfügung stehen Stefan Schießl und Felix Brendel.







Gregor Mrozek (Trainer VfB Straubing): "Pfreimd ist klar im Aufwärtstrend und uns erwartet ein sehr schweres Spiel. Trotzdem wollen wir natürlich etwas holen. Dazu müssen wir als Mannschaft dort weitermachen, wo wir beim Heimsieg gegen Waldkirchen aufgehört haben. Das Team mit dem größeren Willen wird wohl als Sieger vom Platz gehen."





Personalien: Mit Ausnahme von Florian Hasanaj und Marlon Nicklas steht den Gäubodenstädtern ihr komplettes Aufgebot zur Verfügung.