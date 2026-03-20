Osterhofen startet mit Derby - Kellerduell in Viechtach

Im Hinspiel zwischen Lindberg und Langdorf hatte der Aufsteiger beim 3:2 das bessere Ende für sich. – Foto: Helmut Weiderer

Mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz zwei geht die SpVgg Osterhofen als ungeschlagener Tabellenführer in die Frühjahrsrunde. Der Weg zur Meisterschaft beginnt für die Dellnitz/Dichtl-Truppe am Samstag mit dem Gastspiel beim Landkreisrivalen SV Auerbach. Die Verfolger aus Neuhausen (in Oberschneiding) und Zwiesel (in Perkam) müssen zum Auftakt ins neue Jahr auswärts ran. Zwei sehr interessante Partien gehen im Bayerwald über die Bühne: zum einen empfängt der TSV Regen Totopokal-Finalist SV Haibach, zum anderen erwartet der FC Langdorf den TSV Lindberg zum Derby. Dazu steigen im Tabellenkeller zwei richtungsweisende Duelle: der SV Winzer will sich gegen Schlusslicht Stephansposching von der Gefahrenzone absetzen, während die DJK SB Straubing beim punktgleichen 1. FC Viechtach gastiert.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Regen TSV Regen SV Haibach Haibach 14:00 PUSH

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Zum Start nach der Winterpause erwarten wir mit dem SV Haibach einen starken Gegner, der nach dem überraschend klaren Einzug ins Totopokalfinale sicherlich mit breiter Brust ins Bayerwaldstadion anreisen wird. Somit ist unsere junge Truppe gleich richtig gefordert. Nach einer für uns zufriedenstellenden Vorbereitung ist dies sicherlich ein guter Gradmesser für die restliche Rückrunde. Um den Anschluss zu den vorderen Plätzen nicht zu verlieren, möchten wir definitiv mit einem Heimsieg starten."

Personal: Definitiv fehlen werden Moritz Hinkofer, Maxe Kappl und Simon Fieweger.



Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Wie bei vielen anderen Teams war es heuer schwierig auf Rasen zu trainieren. In den Testspielen hatten wir ausschließlich starke Gegner und alle Spiele waren nur auf Kunstrasen. Eine halbe Woche verbrachten wir im Trainingslager auf Mallorca, wo uns das schlechte Wetter verfolgt hat und sogar unser geplantes Testspiel ins Wasser gefallen ist. Wir konnten aber in den Bierkönig ausweichen. Letzten Samstag haben wir im Totopokal eine gute Leistung gezeigt. Diese gilt es jetzt gegen einen starken Gegner zu wiederholen. Wir wollen auf alle Fälle nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."

Personal: Es fehlen Andreas Schmid, Lukas Urban, Benedikt Kerscher, Julian Altmann und Tobias Landsdorfer.

Morgen, 15:00 Uhr SV Auerbach Auerbach SpVgg Osterhofen Osterhofen 15:00 live PUSH

Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Trotz ordentlicher Vorbereitung müssen wir gleich zu Beginn der Rückrunde gegen den Ligaprimus antreten. Wenn man die Spiele und Ergebnisse der Osterhofener sieht, weiß man sofort, wo ihre Reise hingehen wird. Zu allem Überfluss müssen wir aus unterschiedlichsten Gründen auf einige Akteure verzichten. Dennoch wollen wir uns zuhause mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung präsentieren und versuchen, den zahlreich erwarteten Zuschauern ein vernünftiges Spiel zu bieten." Personal: Andreas Jessberger, Matthias Müller, Rafael Jessberger, Andre Zettl, Florian Behammer und Julian Perzl stehen auf der Ausfallliste.

Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Wir sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Die Stimmung im Team ist top und alle freuen sich auf den Endspurt. In Auerbach erwartet uns gleich zu Beginn ein echter Härtetest. Wir konzentrieren uns jedoch auf die eigene Leistung und wollen dieses Spiel erfolgreich gestalten." Personal: Aufgrund leichter Blessuren gibt es aktuell noch das ein oder andere Fragezeichen.



Nur schwer zu bremsen war die SpVgg Osterhofen (rechts) beim 6:1 im Hinspiel gegen Auerbach. – Foto: Mike Sigl





Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Mit unserer Vorbereitung waren wir sehr zufrieden. Zum ersten Heimspiel erwartet uns ein direkter Tabellennachbar, der sich in der Winterpause sehr namhaft verstärkt hat. Wir sind in diesem Spiel klarer Außenseiter, wollen aber dennoch versuchen uns mit etwas Zählbarem Stück für Stück aus dem Tabellenkeller nach oben zu arbeiten." Personal: Die Langzeitverletzten Sebastian Köppl, Dustin Segl und Michael Pfeffer fallen für die komplette Restsaison aus. Außerdem schaffen es dieses Mal verletzungsbedingt auch Luis Wagner und Lukas Probst nicht in den Kader.

Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Ein kurzer Blick auf die Tabelle genügt, um die Bedeutung dieser brisanten Partie im Abstiegskampf zu erkennen. Für beide heißt es: Verlieren verboten! Nach guter Vorbereitung blicken wir aber gestärkt auf dieses Duell und wollen auf der Regeninsel vor den sicherlich zahlreichen Zuschauern unbedingt bestehen." Personal: Sicher fehlen werden Nico Mayer, Martin Sgraja, Moritz Fedeneder und Kapitän Maxi Bachmann (alle verletzt).







Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Insgesamt war unsere Vorbereitung ein bisschen wechselhaft, wobei die letzten Testspielresultate und die gezeigten Leistungen definitiv gepasst haben. In vier Testspielen haben wir 18 Tore geschossen, das kann sich definitiv sehen lassen. Dementsprechend selbstbewusst wollen wir gegen den favorisierten Tabellenzweiten auftreten und unseren Zuschauern im ersten Heimspiel des Jahres einen heißen Fight zeigen, um etwas Zählbares in Oberschneiding zu behalten und uns für die unnötige Hinspielniederlage zu revanchieren. Damit das gelingt, benötigen wir aber eine konzentrierte Leistung. Schön, dass es endlich wieder um Punkte geht." Personalien: Florian Kellner und Timo Haumer befinden sich im Urlaub. Korbinian Bäumer steht ebenfalls nicht zur Verfügung.

Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Die Vorbereitung lief sehr gut und die Jungs haben hervorragend gearbeitet. Leider mussten wir über immer wieder auf viele angeschlagene oder erkrankte Führungsspieler verzichten. Auch die Testspielergebnisse lassen noch etwas Luft nach oben, aber am Ende des Tages spielt dies alles keine Rolle. Entscheidend ist, wie wir im Ligabetrieb auftreten. Hier geht es für uns gleich beim ersten Spiel zum herausragenden Aufsteiger nach Oberschneiding. Was mein Weggefährte aus Bogener Zeiten, Jonas Zach und sein Bruder Elias hier auf die Beine gestellt haben, ist bemerkenswert. Oberschneiding hat eine gute Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern. Sie sind unheimlich kampfstark und werden uns am Sonntag alles abverlangen. Wir wollen natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause fahren und brauchen hierfür eine Top-Einstellung und 100 Prozent Kampf- und Laufbereitschaft." Personal: Voraussichtlich werden mit Torhüter Fabian Scholz, Thomas Plötz, Stefan Rockinger, Andreas Köckeis, Sebastian Plötz, Andreas Baumann und Dominik Schnar gleich mehrere Stammspieler ausfallen.







So., 22.03.2026, 14:00 Uhr SV Perkam Perkam SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel 14:00 live PUSH

Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Nach einer intensiven Vorbereitung, die den Umständen entsprechend einigermaßen verlief, erwarten wir mit dem Tabellendritten Zwiesel zum Auftakt gleich einen Riesenbrocken. Wir werden versuchen, dem SC das Leben so schwer wie möglich zu machen und die Punkte in Perkam zu lassen." Personal: Beim SVP wird sich erst kurzfristig entscheiden, wer auflaufen kann.

Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Bis auf die schwere Verletzung unsereres Kapitäns Haase sind wir mit der Vorbereitung zufrieden. Die Leistungen in den Vorbereitungsspielen waren größtenteils in Ordnung, deswegen schauen wir dem Auftakt selbstbewusst entgegen. Nichtsdestotrotz sind wir lange genug dabei, um zu wissen, dass ein Pflichtspiel eine andere Hausnummer ist als ein Testspiel. In Perkam müssen wir uns auf eine zweikampf- und kampfstarke Truppe einstellen, die uns das Leben extrem schwer machen wird. Trotzdem wollen wir die Heimreise mit drei Punkten antreten." Personal: Lukas Haase fällt mit einem Knöchelbruch wohl bis zum Saisonende aus.





So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FC Langdorf Langdorf TSV Lindberg Lindberg 14:00 live PUSH

Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Die Vorbereitung war witterungsbedingt nicht ganz so einfach, weshalb wir erst diese Woche die ersten Einheiten auf Naturrasen hatten. Dennoch haben wir viel im konditionellen Bereich gearbeitet und die Mannschaft hat gut mitgezogen. Unserem Gegner aus Lindberg wird es wohl ähnlich ergangen haben, was ebenso wie das Hinspielergebnis auf eine ausgeglichene Partie hindeutet. Entscheidender Faktor wird sein die Platzverhältnisse anzunehmen. Wir wollen zum Auftakt in die Frühjahrsrunde mindestens einen Punkt einfahren." Personal: Neben den Langzeitverletzten müssen auch Tobias Artmann und Nico Koller ersetzt werden.

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Nach einer langen, anstrengenden Vorbereitung mit einem Trainingslager in Österreich geht es nun endlich wieder los. Gleich zu Beginn der Frühjahrsrunde kommt es zum Nachbarschaftsderby mit Langdorf. Wir müssen versuchen mit viel Energie zu spielen und die Mehrzahl der zweiten Bälle zu gewinnen. Im Vergleich zu unseren Vorbereitungsspielen müssen wir in der Defensive konzentrierter und konsequenter zu Werke gehen. Sollten wir das schaffen, bin ich überzeugt, dass wir nicht leer nach Hause fahren. Die Platzverhältnisse werden gemäß der Jahreszeit nicht die allerbesten sein, darauf müssen wir uns einstellen." Personal: Elias Schels, Ben Hofmann und Maximilian Straub können nicht mitwirken.



Mit fünf Punkten Rückstand auf die Relegationsränge geht die SpVgg Stephansposching in die Frühjahrsrunde. – Foto: Harry Rindler







