Osterhofen erwartet Haibach - Regen schon unter Zugzwang

Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Zum ersten Heimspiel der Saison kommt mit dem TSV Regen ein Absteiger zu uns, der noch nicht richtig in Schwung kommt. Der TSV hat zum Auftakt das Derby gegen Langdorf eher unerwartet verloren und nach der nicht so glanzvollen Vorbereitung suchen sie noch nach ihrer Form. Daher haben sie sich nochmal mit einem Stürmer aus Tschechien verstärkt, der gegen uns wohl zu seinem ersten Einsatz kommen wird. Wir hatten zum ersten Spieltag einen sehr starken Aufsteiger Oberschneiding als Gegner, der uns alles abverlangt hat. Mit dem Punkt sind wir daher sehr zufrieden. Am Samstag werden wir alles Mögliche versuchen, um einen Dreier zu holen. In Perkam zu spielen, muss zukünftig für jeden Gegner ein Höllenritt werden. Ich erwarte von meiner Mannschaft eine top Einstellung und eine top Vorbereitung zum Spiel, sonst haben wir keine Chance. Wir sind noch lange nicht in der Verfassung, die ich mir vorstelle. Am Samstag haben wir wieder die Möglichkeit einen Schritt weiter zu kommen."

Personal: Beim SVP sind alle Mann an Bord.



Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Nach dem unglücklichen Auftakt gegen Langdorf, bei dem wir mehrere hochkarätige Chancen nicht verwerten konnten, möchten wir beim Auswärtsspiel in Perkam die ersten drei Punkte der Saison einfahren. Damit uns dies gelingt, benötigen wir wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung, da uns die erfahrene Perkamer Truppe sicherlich alles abverlangen wird."

Personal: Nicht einsatzbereit sind Paul Loibl und Tom Schreder.