Osterhofen: »Die Klasse, in der wir uns etablieren wollen« Der Kreisliga-Meister kehrt mit drei externen Neuverpflichtungen in die Bezirksliga zurück von Thomas Seidl · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Oben von links nach rechts: Co-Trainer Johannes Meindl, Chefcoach Marco Dellnitz, Co-Spielertrainer Sebastian Benesch. vorne von links nach rechts: Die Neuzugänge Arben Ismaljaj, Andreas Lauerer, Samuel Denkmayr, Dominik Helmbrecht und Michael Kraskov – Foto: Franz Nagl

Eine große Transfersoffensive gibt es in diesem Sommer bei der SpVgg Osterhofen nicht. Der Kreisliga-Meister hat sogar ein paar etablierte Kräfte wie Stefan Lemberger (FC Dingolfing), Benjamin Bär (SpVgg Ruhmannsfelden) und Lukas Pribela (zurück nach Tschechien) verloren. Darius Ciocan bleibt zwar im Verein, wird aber Spielercoach der II. Mannschaft, die mit dem FC Obergessenbach in der A-Klasse eine Spielgemeinschaft bildet.



Auf der Zugang-Seite sticht Michael Kraskov heraus, der Vize-Kapitän beim TSV Bogen war und für die Rautenstädter 91 Landesliga-Einsätze bestritt. Dem 28-jährigen Allrounder verbindet mit Osterhofens Chefanweiser Marco Dellnitz eine gemeinsame Vergangenheit bei der SpVgg GW Deggendorf.

"Ich persönlich wollte eine neue sportliche Herausforderung und durch meinen Umzug zurück nach Plattling, hatte Osterhofen die besten Bedingungen dafür. Auch der Kontakt zu Trainer Marco Dellnitz ist seit der Jugend nicht abgerissen und er hat sich immer um mich bemüht. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und möchte meinen Teil zum positiven Erfolg des Vereins beitragen. Beim TSV Bogen und allen Verantwortlichen möchte ich mich herzlich bedanken – die fünf Jahre dort waren für mich eine wichtige und sehr prägende Zeit, in der ich mich sportlich wie auch menschlich stark weiterentwickeln konnte. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg", gibt Michael Kraskov zu Protokoll.











Mit



Mit Andreas Lauerer , der für den Bezirksliga-Absteiger SV Hofkirchen immerhin zehn Treffer erzielte, und Arben Ismaljaj , der nach einem Jahr beim FSV VfB Straubing zurückkehrt, kann der Klub zwei weitere externe Neuzugänge vermelden. Mit Dominik Helmbrecht und Samuel Denkmayr gehören zudem zwei junge Akteure aus der eigenen U19 künftig dem Bezirksliga-Aufgebot an. Die Talent-Förderung haben sich die Verantwortlichen um Sportchef Christian Dullinger - der ehemalige Trainer fungiert seit ein paar Monaten als Funktionär - ohnehin verstärkt auf die Fahnen geschrieben. In der Vorsaison kamen mit Maximilian Schramm, Maximilian Egresits und Lukas Mayerhofer drei Youngsters bereits regelmäßig zum Einsatz. "Wir haben unsere Jugendarbeit forciert und wollen selbstverständlich unsere besten Nachwuchsspieler auch in den Kader der ersten Mannschaft integrieren. Das ist eines der wichtigsten Ziele für die kommenden Jahre", sagen die beiden dem Vorstand angehörenden Funktionäre Helmut Thalhauser und Fred Kröninger.







Mit Ex-Profi Edrisa Lubega, Hankofens ehemaligen Kapitän Matthias Lazar, Tobias Lemberger, Maximilian Prechtl, Philipp Röckl, Dominik und Tobias Hanninger sowie Co-Spielertrainer Sebastian Benesch hat Osterhofen einige Akteure im Kader, die sich allesamt schon auf Verbandsebene ihre Sporen verdient haben und die mit den jungen Kräften eine Einheit bilden, die in der Kreisliga hervorragend funktioniert hat und den hohen Erwartungen vollauf gerecht geworden ist. Allrounder Benesch wird aber aufgrund einer Knieverletzung noch für längere Zeit ausfallen.





"Wir sind überzeugt, dass unsere Verantwortlichen gute Transfers getätigt haben, die sportlich und menschlich zur Mannschaft passen. Von der Qualität unserer Truppe sind wir vollumfänglich überzeugt, werden aber nicht irgendwelche Parolen raushauen. Die Bezirksliga ist die Klasse, in der wir uns etablieren wollen und die wundbar für unseren Verein passt. Vor allem auf die Derbys gegen Künzing, Deggendorf und Plattling freuen wir uns riesig", lassen Thalhauser und Kröninger wissen.





