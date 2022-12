Osterhofen angelt sich Abwehrtalent Kraus - Gerlsberger hört auf Der 20-jährige Verteidiger wechselt vom Ligakonkurrenten SpVgg GW Deggendorf zur Dullinger-Truppe +++ Der Ex-Passauer beendet seine Laufbahn aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme

Die SpVgg Osterhofen vermeldet einen Winter-Neuzugang: Tim Kraus kommt vom Liga- und Landkreisrivalen SpVgg GW Deggendorf zum Tabellendreizehnten der Landesliga Mitte. Der in Edenstetten lebende Verteidiger war in seiner Nachwuchszeit Auswahlspieler und hatte sogar ein kurzzeitiges Gastspiel bei der SpVgg Unterhaching. Berufsbedingt musste der 20-Jährige aber in den vergangenen Jahren etwas kürzer treten und war deshalb bei den Grün-Weißen nicht erste Wahl. In der laufenden Runde absolvierte Kraus für die Donaustädter elf Einsätze, stand aber lediglich einmal in der Startelf.