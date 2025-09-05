 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Der BV will die ersten Punkte der neuen Saison.
Der BV will die ersten Punkte der neuen Saison. – Foto: Michael Werner

Osterfelder Krisen-Derby, FC Sterkrade in Welheim

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Vier Teams halten sich bislang schadlos an der Tabellenspitze, am anderen Ende des Tableaus kommt es zu einem direkten Duell.

Bei einem Blick aufs Tableau dürfte sowohl beim SV Adler Osterfeld als auch bei Lokalrivale BV Osterfeld Ernüchterung herrschen. Der SV wartet gar noch auf den ersten eigenen Treffer, ist damit in der Tordifferenz dennoch knapp dem BVO voraus. Um nicht noch weiter in die Negativspirale zu geraten, können die beiden Kontrahenten einen Dreier sehr gut gebrauchen.

Der FC Sterkrade spielt gegen den FC Welheim. Der furiose Aufsteiger 1. FC Hirschkamp gastiert auswärts bei BW Fuhlenbrock, das wahrlich nicht mit dem einfachsten Auftaktprogramm in die Saison starten durfte. Auch der TSV Safakspor und FC Sterkrade werden die bislang makellose Punkteausbeute weiter aufrechthalten wollen.

So läuft der 4. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
15:15live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
15:00

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
15:15

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
15:15

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
15:00

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
15:15

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
-
-
§ Urteil

So., 07.09.2025, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
13:15

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
13.09.25 VfR 08 Oberhausen II - VfR 08 Oberhausen
14.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - SV Sarajevo Oberhausen
14.09.25 FC Sterkrade 72 - Glück-Auf Sterkrade
14.09.25 TB Oberhausen 1889 - SV Adler Osterfeld
14.09.25 BV Osterfeld 1919 - Blau-Weiß Fuhlenbrock
14.09.25 1. FC Hirschkamp - DJK Arminia Klosterhardt II
14.09.25 TSV Safakspor Oberhausen - SC Buschhausen 1912 II
14.09.25 FC Welheim II - FC Welheim

Aufrufe: 05.9.2025, 10:00 Uhr
Markus BeckerAutor