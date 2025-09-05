Osterfelder Krisen-Derby, FC Sterkrade in Welheim

Bei einem Blick aufs Tableau dürfte sowohl beim SV Adler Osterfeld als auch bei Lokalrivale BV Osterfeld Ernüchterung herrschen. Der SV wartet gar noch auf den ersten eigenen Treffer, ist damit in der Tordifferenz dennoch knapp dem BVO voraus. Um nicht noch weiter in die Negativspirale zu geraten, können die beiden Kontrahenten einen Dreier sehr gut gebrauchen.

Der FC Sterkrade spielt gegen den FC Welheim. Der furiose Aufsteiger 1. FC Hirschkamp gastiert auswärts bei BW Fuhlenbrock, das wahrlich nicht mit dem einfachsten Auftaktprogramm in die Saison starten durfte. Auch der TSV Safakspor und FC Sterkrade werden die bislang makellose Punkteausbeute weiter aufrechthalten wollen.