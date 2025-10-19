 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Nächster Erfolg für Buschhausen.
Nächster Erfolg für Buschhausen. – Foto: Michael Werner

Osterfeld geht zweistellig unter, Buschhausen nicht aufzuhalten

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Der SC Buschhausen marschiert weiter mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Bezirksliga. Der FC Sterkrade brachte den Primus immerhin zwischenzeitlich in die Bredouille.

Als Spieler des BV Osterfeld dürfte man aktuell nicht viel Freude haben. Schon zuvor reichte es nicht für einen Punkt, jetzt musste die Mannschaft von Okay Özkan nach dem Weiterkommen im Kreispokal eine deftige 0:10-Pleite gegen den 1. FC Hirschkamp schlucken, der Klassenerhalt ist in dieser Form entsprechend undenkbar.

Hirschkamp selbst bleibt an Tabellenführer SC Buschhausen dran, der einfach nicht zu stolpern vermag und sich trotz zwischenzeitlicher Führung auch gegen den FC Sterkrade 72 behaupten konnte.

Knapp über der Abstiegszone feierte der SV Sarejevo drei wichtige Zähler im Duell mit Glück-Auf Sterkrade. Unterdessen scheint das Formhoch des VfR Oberhausen nicht abzureißen. Auch gegen den SV Adler Osterfeld durfte Nullacht einen sicheren Dreier bejubeln und klopft mittlerweile im oberen Drittel an.

So läuft der 10. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Heute, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
0
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
10
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
5
3
Abpfiff
+Video

Heute, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
1
4
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
1
1
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
25.10.25 SV Sarajevo Oberhausen - SV Adler Osterfeld
26.10.25 VfR 08 Oberhausen II - DJK Arminia Klosterhardt II
26.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - SC Buschhausen 1912 II
26.10.25 FC Welheim II - SC Buschhausen 1912
26.10.25 FC Sterkrade 72 - TSV Safakspor Oberhausen
26.10.25 TB Oberhausen 1889 - 1. FC Hirschkamp
26.10.25 FC Welheim - Glück-Auf Sterkrade
26.10.25 VfR 08 Oberhausen - Blau-Weiß Fuhlenbrock

