Osterfeld geht zweistellig unter, Buschhausen nicht aufzuhalten

Als Spieler des BV Osterfeld dürfte man aktuell nicht viel Freude haben. Schon zuvor reichte es nicht für einen Punkt, jetzt musste die Mannschaft von Okay Özkan nach dem Weiterkommen im Kreispokal eine deftige 0:10-Pleite gegen den 1. FC Hirschkamp schlucken, der Klassenerhalt ist in dieser Form entsprechend undenkbar.

Hirschkamp selbst bleibt an Tabellenführer SC Buschhausen dran, der einfach nicht zu stolpern vermag und sich trotz zwischenzeitlicher Führung auch gegen den FC Sterkrade 72 behaupten konnte.

Knapp über der Abstiegszone feierte der SV Sarejevo drei wichtige Zähler im Duell mit Glück-Auf Sterkrade. Unterdessen scheint das Formhoch des VfR Oberhausen nicht abzureißen. Auch gegen den SV Adler Osterfeld durfte Nullacht einen sicheren Dreier bejubeln und klopft mittlerweile im oberen Drittel an.