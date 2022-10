Osterfeine auf einem guten Weg: Dreier gegen Molbergen ist möglich

Am Wochenende werden vier Spiele mit Vechteraner Beteiligung ausgetragen. Die Partie zwischen dem SV Amasya Spor Lohne und dem SV Blau-Weiss Langförden wird erst am Dienstag gespielt, weil bei den Langfördenern Sportlerball ist und die Lohner können Hochzeitsbedingt erst am Dienstag spielen.

SFN Vechta – Rot-Weiβ Damme

Nach zwei Niederlagen gewannen die Sportfreunde vorherige Woche endlich mal wieder. Es war wirklich nötig und alle waren daher glücklich. Jetzt müssen sie wieder gewinnen, um im Titelkampf zu bleiben. Die Dammer sind eine torgefährliche Mannschaft und haben in dieser Saison öfter überrascht. ,,Die personelle Situation bei uns hat sich etwas verbessert, denn wir haben einige Rückkehrer. Wir spielen auf Kunstrasen. Wir wissen, dass Damme erfahren ist auf Kunstrasen und werden sie auf keinen Fall unterschätzen. Die stehen auf dem siebten Tabellenplatz als Aufsteiger, was nicht schlecht ist. Außerdem haben sie die meisten Tore in der Liga erzielt und auf der anderen Seite stehen wir mit den wenigsten Gegentoren. Von daher denke ich, dass die Zuschauer ein spannendes Spiel erwarten können. Wir wollen natürlich genauso weiter machen und in der Erfolgsspur bleiben. Nach der Leistung von vorheriger Woche sind wir optimistisch“, sprach Fabian Geerken, der SFN-Kapitän.

Die Rückkehrer: Brice Witte (Urlaub), Felix Stukenborg, Kevin Steinfeld und Wilko Booms (nach Verletzungen) sowie Flemming Sager nach Krankheit. Ausfälle: Philipp Ihnken (Muskelfaserriss), Eike Nobis (Knieprobleme)

Fabian Lang, der Trainer der Rot-Weiβen: ,,Uns erwartet einer der schwierigsten Aufgaben in dieser Saison, denn Vechta hat eine sehr gute Truppe mit klasse Einzelspielern die es für uns gilt auszuschalten. Aber auch wir wissen um unsere Stärken und werden versuchen das Spiel mit voller Leidenschaft und Engagement anzugehen.“

SV Molbergen - SV Schwarz-Weiβ Osterfeine

Osterfeine hat in den letzten vier Spielen gut gespielt, aber eigentlich zu wenig Punkte geholt. Da war mehr drin und Trainer Mehmet Koc hofft, dass sein Team die gute Form auch gegen die Molberger zeigen kann. Einfach wird es nicht sein, denn die Cloppenburger spielen sehr kompakt. ,,Wir haben in Molbergen keine guten Erfahrungen. Es ist eine kompakte Mannschaft, die ab und zu aggressiv spielt und versucht die Räume eng zu machen. Wir müssen halt zusehen in unserem eigenen Ballbesitz keine Fehler zu machen, vor allem im Spiel nach vorne. Falls wir Ballverlust haben, müssen wir eine gute Kontersicherung besitzen. Ansonsten müssen wir eigentlich an die Leistung anknüpfen die wir ganz klar gegen Altenoythe gezeigt haben um da so gut es geht die drei Punkte mitzunehmen“, sprach Koc.