Osterather Ausrufezeichen, Odenkirchen dreht Rückstand in 6:1-Sieg

So viel ist schon nach den Freitagabendspielen klar: Es wird einen neuen Tabellenführer geben. Für den Moment ist das nämlich der OSV Meerbusch, der TuRa Brüggen im Topspiel die Krone abnahm. Dicht dahinter folgt die SpVg Odenkirchen, die gegen das Schlusslicht SV Lürrip nur kurz zittern musste. Am Sonntag folgen schließlich noch die Sportfreunde Neuwerk, die für den Moment zwei Spiele weniger auf dem Konto als die restliche Konkurrenz haben.

Unterdessen landete der 1. FC Viersen einen Befreiungsschlag gegen den VfR Krefeld-Fischeln, der VfL Tönisberg gab eine Zwei-Tore-Führung gegen den SC Union Nettetal II aus der Hand.