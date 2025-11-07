Osterather Ausrufezeichen, Odenkirchen dreht Rückstand in 6:1-Sieg

So viel ist schon nach den Freitagabendspielen klar: Es wird einen neuen Tabellenführer geben. Für den Moment ist das nämlich der OSV Meerbusch, der TuRa Brüggen im Topspiel die Krone abnahm. Dicht dahinter folgt die SpVg Odenkirchen, die gegen das Schlusslicht SV Lürrip nur kurz zittern musste. Am Sonntag folgen schließlich noch die Sportfreunde Neuwerk, die für den Moment zwei Spiele weniger auf dem Konto als die restliche Konkurrenz haben.
Unterdessen landete der 1. FC Viersen einen Befreiungsschlag gegen den VfR Krefeld-Fischeln, der VfL Tönisberg gab eine Zwei-Tore-Führung gegen den SC Union Nettetal II aus der Hand.
Meerbusch begann aktiv, Brüggen zeigte auf fremdem Geläuf aber auch gelegentlich, warum sie als Tabellenführer in die Partie gingen. Einen Wirkungstreffer sollten jedoch die Osterather landen, die nach einem Freistoß von einem Eigentor von Philipp Cox profitieren (34.). Meerbusch ruhte sich jedoch nicht auf der eigenen Führung aus und legte im zweiten Durchgang mit einem Fallrückzieher aus kurzer Distanz von Luca Pohlmann (61.) und schließlich Ben Israil zum Abschluss einer Umschaltsituation (81.) nach. Auch wenn Jonas Kunft mit seinem plötzlichen Platzverweis zumindest für leichte Hoffnungen im Lager von TuRa sorgen durfte (83.), brannte nichts mehr an. Brüggen verliert die Tabellenführung an den OSV, in der Spitzengruppe geht es weiter überaus eng zu.
OSV Meerbusch – TuRa Brüggen 3:0
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann, Marvin Höffges, Angelo Recker (51. Junior Rainer Dos Santos Steuer), Frederic Klausner (73. Kennet Kaminski), Jonas Kunft, Philip Schmelzer, Marc Rommel (68. Saba Khargelia), Lars Stieger, Ben Israil - Co-Trainer: Jonas Herzog - spielender Co-Trainer: Ioannis Alexiou - Trainer: Dominik Voigt
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven (77. Christos Tsopanides), Volkan Akyil, Philipp Cox, Simon Hübner, Kacper Ciupa, Erik Pöhler (62. Justin Samuel Pahl), Robin Hürckmans, Florian Storms (32. Erdem Yildiray Eroglu), Nils Bonsels (68. Dennis Coenen), Sandro Meyer (62. Mehmet Akkus) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller
Schiedsrichter: Uwe Degen (Winnekendonk) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Philipp Cox (34. Eigentor), 2:0 Luca Finn Pohlmann (61.), 3:0 Ben Israil (81.)
Rot: Jonas Kunft (83./OSV Meerbusch/Unsportlichkeit)
SpVg Odenkirchen – SV Lürrip 6:1
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tobias Krämer, Jan Pflipsen, Robin Wolf, Semir Purisevic (69. Ayman Kaibouss), Pascal Moseler, Yannic Wolf (60. Tom Salentin), Pascal Schmitz (46. Vincent Schleifer), Andrej Ferderer (60. Justin Butterweck), Evgenij Pogorelov - Trainer: Simon Sommer
SV Lürrip: Marc Rüttgers, Mirko Subasic, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Marc Klunk, Jan Risse, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Aslan Yusuf Ergül, Michael Bohnen, Leon Neunkirchen - Trainer: Markus Lehnen
Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Leon Neunkirchen (24.), 1:1 Andrej Ferderer (38.), 2:1 Pascal Schmitz (45.+3), 3:1 Robin Wolf (45.+5 Foulelfmeter), 4:1 Marcel Schulz (48.), 5:1 Pascal Moseler (67.), 6:1 Justin Butterweck (82.)
VfR Krefeld-Fischeln – 1. FC Viersen 3:3
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Abdulhadi Alamad (45. Ndrin Maloku), Safer Erdogan, Ben Schubert, Niklas Geraets, Maximilian Kuznik, Denis Shabani (45. Ben Sundermann) - Trainer: Jakob Scheller - Co-Trainer: Markus Haep
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Yassine Janah, Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost (90. Isaac Bortsie), Alexander Schneider, Rabbi Tony Da Silva (85. Khalid Omeirat), Marvin Stefan Struckmann, Ivan Jajetic - Trainer: Stephan Houben
Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Adnan Aoudou (26. Handelfmeter), 0:2 Marvin Stefan Struckmann (46.), 0:3 Ivan Jajetic (52.), 1:3 Maximilian Kuznik (62.), 2:3 Niklas Geraets (75. Handelfmeter), 3:3 Fynn Ziemes (77.)
SC Union Nettetal II – VfL Tönisberg 2:2
SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Luca Adrians, Niklas Beenen, Tugrul Erat, Jan Pöhler, Mohamad Alhamwi, Luca Leon Coppus, Tom Genzen, Sean Herrmann, Thomas Jan Lepiorz, Dustin Herrmann - Trainer: Marco Stenzel
VfL Tönisberg: Fabian Milch, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Fabian Kempkens, Janik Dünwald, Tim Couball, Daniel Franken, Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar, Bertan Josua Yildiz - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Schiedsrichter: Yannik Erens
Tore: 0:1 Cihan Mustafa Rüzgar (25.), 0:2 Luke Heidrich (27.), 1:2 Dustin Herrmann (54.), 2:2 Janik Dünwald (78. Eigentor)
14. Spieltag
14.11.25 DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
14.11.25 TuS Wickrath - OSV Meerbusch
15.11.25 SV Lürrip - Türkiyemspor Mönchengladbach
15.11.25 1. FC Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
16.11.25 SSV Grefrath 1910/24 - SC Union Nettetal II
16.11.25 SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Neuwerk
16.11.25 VfL Tönisberg - SpVg Odenkirchen
16.11.25 1. FC Viersen - CSV Marathon Krefeld
16.11.25 TuRa Brüggen - TSV Krefeld-Bockum
15. Spieltag
28.11.25 OSV Meerbusch - 1. FC Viersen
28.11.25 DJK Fortuna Dilkrath - SC St. Tönis 1911/20 II
29.11.25 SpVg Odenkirchen - SSV Grefrath 1910/24
30.11.25 Sportfreunde Neuwerk - TuRa Brüggen
30.11.25 CSV Marathon Krefeld - 1. FC Mönchengladbach
30.11.25 Thomasstadt Kempen - SC Union Nettetal II
30.11.25 Türkiyemspor Mönchengladbach - VfL Tönisberg
30.11.25 TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln - SV Lürrip