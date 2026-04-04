Oster-Spieltag der Berlin-Liga: Wie tippt Jeremy Kaatz?

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 19.Spieltag am Ostermontag tippt der Trainer vom SSC Südwest

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SFC Stern 1900 Die individuelle Qualität von Blau-Weiß wird sich am Ende durchsetzen ⚽ mein Tipp: 2:1

Berlin Türkspor - 1. FC Wilmersdorf Türkspor ist heimstark und hat sich durch die Siege der letzten Wochen das nötige Selbstbewusstsein geholt, um Wilmersdorf letztlich zu schlagen ⚽ mein Tipp: 3:1

VSG Altglienicke II - FSV Spandauer Kickers

Spaki findet langsam wieder in die Spur und entführt 3 Punkte aus Altglinicke

⚽ mein Tipp: 0:2

SV Empor Berlin - TSV Mariendorf 1897

Enges Spiel auf Augenhöhe, dass am Ende auf eine Punkteteilung hinauslaufen wird

⚽ mein Tipp: 2:2

Frohnauer SC 1946 - SC Charlottenburg

Begegnung auf Augenhöhe - am Ende findet sich kein Sieger

⚽ mein Tipp: 1:1

Berliner SC - Füchse Berlin

Die Füchse sind auswärts stark und in beeindruckender Form. Der BSC wird gut dagegenhalten, muss sich am Ende aber geschlagen geben

⚽ mein Tipp: 1:3

SC Staaken - SSC Südwest 1947

SC Staaken hat in beeindruckender Manier gezeigt was möglich ist, wenn man seine Spiele gewinnt. Wir sind gut eingestellt. Und mit der aktuellen Form überzeugt Staaken zu schlagen

⚽ mein Tipp: 0:1

14.04.2026

VfB Fortuna Biesdorf - Polar Pinguin Berlin

Eine Partie, in der viel auf dem Spiel steht und die am Ende durch Standardsituationen zugunsten von Polar entschieden wird

⚽ mein Tipp: 1:2

29.04.2026

SV BW Hohen Neuendorf - TSV Rudow Berlin

Auch wenn es bis dahin noch ein paar Wochen dauert: Ich bin mir sicher: Es wird eine lautstarke Partie mit viel Energie von beiden Mannschaften

⚽ mein Tipp: 1:1

Jeremy Kaatz

Berlin-Liga