 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Oster-Special: Oberliga-Experten-Tipp mit Power-FuPaner Softik Miller

FuPa Westfalen präsentiert in der Rückrunde wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit Tipps und Prognosen eines "Oberliga-Experten".

von red · Gestern, 07:00 Uhr · 0 Leser

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Am 29. Spieltag tippten sowohl Schermbecks Kapitän Yannick Babo als auch FuPa Westfalen vier Tendenzen richtig. Während Babo das 2:2 zwischen Verl II und Clarholz exakt richtig vorhersah, lag FuPa beim 1:1 zwischen Bielefeld II und Rhynern sowie dem Ahlener 2:1 gegen Ennepetal goldrichtig.

Zu Ostern gibt es ein "User-Special". FuPa Westfalen hat über den 30. Spieltag mit Power-FuPaner Softik Miller gesprochen, der wöchentlich auf den Oberliga- und Regionalliga-Plätzen für euch unterwegs ist. Regelmäßig informiert er alle Fans ausführlich, wenn er vor Ort ist.

Das sind seine Tipps und Prognosen zum 30. Spieltag der Oberliga Westfalen an Ostermontag:

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00

SpVgg Vreden - TSG Sprockhövel

Miller: "Sprockhövel kämpft schon seit Wochen mit einem dünnen Kader. Viele Partien in kurzer Zeit und wenig Rotationsmöglichkeiten. Gegen Münster II saßen vergangene Woche nur zwei Spieler aus der Bezirksliga-Reserve auf der Bank. Die Situation hat sich zwar etwas verbessert, aber es müssen immer die gleichen Spieler ran. Vreden konnte die entscheidenden Duelle gegen die direkten Konkurrenten Ahlen und Finnentrop/Bamenohl zuletzt gewinnen und wird auch diesmal als Sieger vom Platz gehen."

Miller: 1:0
FuPa: 1:1

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
15:30

TuS Ennepetal - 1. FC Gievenbeck

Miller: "Für Gievenbeck, die nicht für die Regionalliga gemeldet haben, geht es um nicht mehr viel in der Tabelle. Spielerisch ist Gievenbeck für mich nach dem ASC 09 Dortmund aber eine der besten Mannschaften in der Oberliga Westfalen. Ennepetal muss erstmal die Niederlage im Abstiegskracher in Ahlen verdauen. Es wird eine enge Kiste, wo sich aber Gievenbeck behaupten wird."

Miller: 1:2
FuPa: 1:3

Heute, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:00live

Rot Weiss Ahlen - SG Finnentrop/Bamenohl

Miller: "Es wird für Ahlen ein ähnliches Spiel wie gegen Ennepetal. Beide Mannschaften werden darauf bedacht sein, erstmal hinten sicher zu stehen und keinen Fehler zu machen. Der Druck bei Ahlen ist enorm hoch. Zwar hat man noch einige Nachholspiele in der Hinterhand, doch darauf darf man sich nicht verlassen. Finnentrop/Bamenohl ist eine spielerisch gute Mannschaft, die auf dem Kunstrasen den Ball gut laufen lässt. In Ahlen wird es auf Naturrasen aber schwer. Am Ende setzt sich Ahlen knapp durch."

Miller: 2:1
FuPa: 3:2

Heute, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00live

ASC 09 Dortmund - SV Schermbeck

Miller: "Der ASC ist nicht umsonst Tabellenführer, sie sind eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Ich sehe hier einen Heimsieg für das Top-Team aus Dortmund."

Miller: 3:1
FuPa: 2:0

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00live

SpVgg Erkenschwick - Westfalia Rhynern

Miller: "Westfalia Rhynern hat mit 63 erzielten Toren die beste Offensive der Liga. Sommerneuzugang Karyagdi und Winterneuzugang Koch sind voll eingeschlagen. Einen Wladimir Wagner von der Bank bringen zu können, ist schon ein großes Luxusproblem. Rhynern, das seit sechs Spielen nicht mehr verloren hat, setzt sich durch und bestätigt seine starke Form."

Miller: 1:3
FuPa: 0:1

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00

Eintracht Rheine - SV Lippstadt 08

Miller: "Der Kreuzbandriss von Nico Tübing hat die Lippstädter Mannschaft hart getroffen. Nun müssen sie es ohne ihren Topscorer (14 Scorerpunkte in 19 Spielen) richten. In Rheine ist es immer schwer zu spielen, da will keiner freiwillig hin, weil sie zuhause einfach alles reinwerfen. Es reicht für Lippstadt nur zu einem Punkt. Für Rheine trifft der starke Gündogan."

Miller: 1:1
FuPa: 1:2

Heute, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
15:00

Victoria Clarholz - DSC Arminia Bielefeld II

Miller: "Zwei in etwa gleich starke Mannschaften. Clarholz hat im neuen Kalenderjahr bislang nur ein Heimspiel verloren und wird alles daran setzen, die nächsten Punkte im Holzhofstadion zu sichern. Bielefeld hat zuletzt gegen zwei Topteams SV Lippstadt (1:1) und ASC 09 Dortmund (1:1) nicht verloren. Beide Mannschaften trennen sich mit einem gerechten Unentschieden."

Miller: 2:2
FuPa: 2:2

Heute, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:00

SC Preußen Münster II - SC Verl II

Miller: "Münster ist für mich der klare Favorit. Bei sechs Siegen aus den letzten neun Spielen gegen eine Mannschaft, die im Kalenderjahr 2026 auswärts alles verloren hat, spricht alles für die Preußen."

Miller: 3:1
FuPa: 4:2

Heute, 15:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:00live

SG Wattenscheid 09 - TuS Hiltrup

Miller: "Hiltrup befindet sich in einem Negativstrudel. Vier Niederlagen in Folge und der späte Nackenschlag gegen Münster II werden nicht so leicht aus den Köpfen zu kriegen sein. Seit der Verletzung des formstarken Stan Schubert (5 Scorerpunkte in 7 Spielen) konnte Hiltrup nur noch ein Spiel aus den letzten acht für sich entscheiden. Wattenscheid wird sich vor heimischen Publikum keine Blöße geben."

Miller: 2:0
FuPa: 2:1