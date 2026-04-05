Oster-Special: Oberliga-Experten-Tipp mit Power-FuPaner Softik Miller

Zu Ostern gibt es ein "User-Special". FuPa Westfalen hat über den 30. Spieltag mit Power-FuPaner Softik Miller gesprochen, der wöchentlich auf den Oberliga- und Regionalliga-Plätzen für euch unterwegs ist. Regelmäßig informiert er alle Fans ausführlich, wenn er vor Ort ist.

Am 29. Spieltag tippten sowohl Schermbecks Kapitän Yannick Babo als auch FuPa Westfalen vier Tendenzen richtig. Während Babo das 2:2 zwischen Verl II und Clarholz exakt richtig vorhersah, lag FuPa beim 1:1 zwischen Bielefeld II und Rhynern sowie dem Ahlener 2:1 gegen Ennepetal goldrichtig.

Heute, 15:00 Uhr SpVgg Vreden SpVgg Vreden TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 15:00 PUSH

SpVgg Vreden - TSG Sprockhövel Miller: "Sprockhövel kämpft schon seit Wochen mit einem dünnen Kader. Viele Partien in kurzer Zeit und wenig Rotationsmöglichkeiten. Gegen Münster II saßen vergangene Woche nur zwei Spieler aus der Bezirksliga-Reserve auf der Bank. Die Situation hat sich zwar etwas verbessert, aber es müssen immer die gleichen Spieler ran. Vreden konnte die entscheidenden Duelle gegen die direkten Konkurrenten Ahlen und Finnentrop/Bamenohl zuletzt gewinnen und wird auch diesmal als Sieger vom Platz gehen."

Miller: 1:0

FuPa: 1:1

TuS Ennepetal - 1. FC Gievenbeck Miller: "Für Gievenbeck, die nicht für die Regionalliga gemeldet haben, geht es um nicht mehr viel in der Tabelle. Spielerisch ist Gievenbeck für mich nach dem ASC 09 Dortmund aber eine der besten Mannschaften in der Oberliga Westfalen. Ennepetal muss erstmal die Niederlage im Abstiegskracher in Ahlen verdauen. Es wird eine enge Kiste, wo sich aber Gievenbeck behaupten wird." Miller: 1:2

FuPa: 1:3

Rot Weiss Ahlen - SG Finnentrop/Bamenohl Miller: "Es wird für Ahlen ein ähnliches Spiel wie gegen Ennepetal. Beide Mannschaften werden darauf bedacht sein, erstmal hinten sicher zu stehen und keinen Fehler zu machen. Der Druck bei Ahlen ist enorm hoch. Zwar hat man noch einige Nachholspiele in der Hinterhand, doch darauf darf man sich nicht verlassen. Finnentrop/Bamenohl ist eine spielerisch gute Mannschaft, die auf dem Kunstrasen den Ball gut laufen lässt. In Ahlen wird es auf Naturrasen aber schwer. Am Ende setzt sich Ahlen knapp durch." Miller: 2:1

FuPa: 3:2

Heute, 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund SV Schermbeck SV Schermbeck 15:00 live PUSH

ASC 09 Dortmund - SV Schermbeck Miller: "Der ASC ist nicht umsonst Tabellenführer, sie sind eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Ich sehe hier einen Heimsieg für das Top-Team aus Dortmund." Miller: 3:1

FuPa: 2:0

Heute, 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 15:00 live PUSH

SpVgg Erkenschwick - Westfalia Rhynern Miller: "Westfalia Rhynern hat mit 63 erzielten Toren die beste Offensive der Liga. Sommerneuzugang Karyagdi und Winterneuzugang Koch sind voll eingeschlagen. Einen Wladimir Wagner von der Bank bringen zu können, ist schon ein großes Luxusproblem. Rhynern, das seit sechs Spielen nicht mehr verloren hat, setzt sich durch und bestätigt seine starke Form." Miller: 1:3

FuPa: 0:1

Heute, 15:00 Uhr Eintracht Rheine Eintracht Rheine SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 15:00 PUSH

Eintracht Rheine - SV Lippstadt 08 Miller: "Der Kreuzbandriss von Nico Tübing hat die Lippstädter Mannschaft hart getroffen. Nun müssen sie es ohne ihren Topscorer (14 Scorerpunkte in 19 Spielen) richten. In Rheine ist es immer schwer zu spielen, da will keiner freiwillig hin, weil sie zuhause einfach alles reinwerfen. Es reicht für Lippstadt nur zu einem Punkt. Für Rheine trifft der starke Gündogan." Miller: 1:1

FuPa: 1:2

Heute, 15:00 Uhr Victoria Clarholz Victoria Clarholz DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld II 15:00 PUSH

Victoria Clarholz - DSC Arminia Bielefeld II Miller: "Zwei in etwa gleich starke Mannschaften. Clarholz hat im neuen Kalenderjahr bislang nur ein Heimspiel verloren und wird alles daran setzen, die nächsten Punkte im Holzhofstadion zu sichern. Bielefeld hat zuletzt gegen zwei Topteams SV Lippstadt (1:1) und ASC 09 Dortmund (1:1) nicht verloren. Beide Mannschaften trennen sich mit einem gerechten Unentschieden." Miller: 2:2

FuPa: 2:2

Heute, 15:00 Uhr SC Preußen Münster SC Preußen Münster II SC Verl SC Verl II 15:00 PUSH

SC Preußen Münster II - SC Verl II Miller: "Münster ist für mich der klare Favorit. Bei sechs Siegen aus den letzten neun Spielen gegen eine Mannschaft, die im Kalenderjahr 2026 auswärts alles verloren hat, spricht alles für die Preußen." Miller: 3:1

FuPa: 4:2

Heute, 15:00 Uhr SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 TuS Hiltrup TuS Hiltrup 15:00 live PUSH